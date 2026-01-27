De volta à elite, Athletico e Coritiba subiram da Série B de 2025 e fazem um mercado tímido para a disputa do Campeonato Brasileiro. Rebaixado em 2024, o Furacão estreia contra o Internacional na quarta-feira (28), às 19h (de Brasília), no Beira-Rio, enquanto o Coxa retorna após dois anos e recebe o RB Bragantino no mesmo dia e horário, no Couto Pereira.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Antes do início da primeira rodada, o Athletico teve 10 saídas do elenco do ano passado e trouxe cinco contratações. Os novos atletas são o lateral-direito Gilberto e os volantes Luiz Gustavo, Jadson, Juan Porttila e Alejandro García.

Do quinteto, o único investimento foi no volante Juan Portilla, que custou 2,5 milhões de dólares (R$ 13,9 milhões, na cotação atual) por 100% dos direitos econômicos junto ao Talleres, da Argentina. Gilberto e García, por exemplo, estão sendo testados no time de aspirantes que disputa o Campeonato Paranaense para, após avaliação, integrarem a equipe principal.

continua após a publicidade

A diretoria rubro-negra ainda busca um zagueiro e um atacante de lado até o final da primeira janela, em 3 de março. O nome da vez no ataque é Edwuin Cetré, do Estudiantes-ARG, que pode virar a maior contratação da história do clube: 6 milhões de dólares (R$ 31,6 milhões) por 50%, ultrapassando o centroavante Viveros, contratado por 5 milhões de dólares (R$ 24,7 milhões, na cotação da época) em 2025.

Athletico e Coritiba, pela quarta rodada do Paranaense. Foto: Edson De Souza/TheNews2/Gazeta Press

Já o Coritiba fez mais movimentações, com 10 contratações e 11 saídas, além de cinco renovações - uma delas do volante Wallisson, comprado por 1 milhão de euros (R$ 6,2 milhões, na cotação atual) pelos 80% dos direitos econômicos.

continua após a publicidade

Outro atleta que teve investimento, mas que chega como reforço é o atacante Breno Lopes, contratado do Fortaleza. O Coxa pagou R$ 15 milhões, e ele se tornou a maior da história do clube, acima do meia Marcelino Moreno, comprado por 1,5 milhão de dólares (R$ 7,1 milhões, na cotação da época), em 2023.

O Coxa ainda não considera o elenco fechado e procura reforços em três posições: um lateral-direito, um lateral-esquerdo e um centrovante, que tem Tiquinho Soares em negociação. A janela de transferência se encerra em 3 de março, com a outra possibilidade de contratar sendo atletas sem contrato.

Quem chegou e quem saiu no Athletico

Contratações (5)

Gilberto: lateral-direito (Palmeiras)

Alejandro García: volante (Once Caldas-COL)

Jadson: volante (Juventude)

Juan Portilla: volante (Talleres-ARG)

Luiz Gustavo: volante (São Paulo)

Investimento: R$ 13,9 milhões (Juan Portilla)

Saídas (10)

Mateo Gamarra: zagueiro (Olimpia)

Tobias Figueiredo: zagueiro (Fortaleza)

Fernando: lateral-esquerdo (Ceará)

Élan Ricardo: volante (Tolima)

Patrick: volante (Remo)

Giuliano: meia (sem clube)

Kevin Velasco: atacante (Puebla-MEX)

Di Yorio: atacante (Santos Laguna-MEX)

Alan Kardec: atacante (sem clube)

Tevis: atacante (Cruzeiro)

Quem chegou e quem saiu no Coritiba

Contratações (10)

Thiago Santos: zagueiro (Fluminense)

Tinga: lateral-direito (Fortaleza)

Willian Oliveira: volante (Vitória)

Fernando Sobral: volante (Cuiabá)

Gustavo: meia (Ah Ahli-EAE)

Pedro Rocha: atacante (Remo)

Lavega: atacante (Fluminense)

Fabinho: atacante (América-MG)

Breno Lopes: atacante (Fortaleza)

Keno: atacante (Fluminense)

Investimento: R$ 21,2 milhões (R$ 15 milhões por Breno Lopes e R$ 6,2 milhões para manter Wallisson)

Saídas (11)

Fracchia: zagueiro (Coquimbo Unido-CHI)

Guilherme Aquino: zagueiro (Avaí)

Alex Silva: lateral-direito (Ceará)

Zeca: lateral-direito (Athletic-MG)

Geovane: volante (Atlético-GO)

Filipe Machado: volante (Goiás)

Carlos de Pena: meia (sem clube)

Dellatorre: atacante (Vila Nova)

Everaldo: atacante (sem clube)

Nicolas Careca: atacante (Novorizontino)

Gustavo Coutinho: atacante (sem clube)

O que esperar do Athletico na Série A?

Após subir da Série B, o Athletico tem como primeiro objetivo se manter na Série A. Internamente, o clube não visualiza repetir o feito de 2013, quando veio da Segundona e ficou na terceira posição do Brasileirão, além do vice da Copa do Brasil.

Com uma eventual permanência, o Furacão não descarta também beliscar uma vaga na Sul-Americana, competição que é bicampeão (2018 e 2021). Até cair para a Série B, o time rubro-negro disputou torneios internacionais seguidos por oito anos, entre 2017 e 2024.

No Campeonato Paranaense, o Athletico utilizou um time de aspirantes, com elenco Sub-20 e tendo reforço de atletas da equipe principal. Na primeira fase, o Furacão terminou na segunda colocação do Grupo A, com 10 pontos, e encara o Foz do Iguaçu nas quartas de final.

O que esperar do Coritiba na Série A?

Após subir da Série B, o Coritiba tem o objetivo principal se manter na Série A. A Treecorp, empresa controladora da SAF, admite que o clube precisa se consolidar na elite para depois sonhar com voos mais altos.

De 2025 a 2025, por exemplo, o Coxa participou da Série B em oito edições (40%). Se ampliar o cenário, com torneios internacionais, a última vez foi a Sul-Americana de 2016. Já a Libertadores não é disputada pelo clube alviverde desde 2004.

No Campeonato Paranaense, o Coritiba utilizou um time Sub-20 nas duas primeiras rodadas e depois a equipe principal. Na primeira fase, o Coxa terminou na segunda colocação do Grupo B, com 8 pontos, e encara o Cianorte nas quartas de final.

+Aposte no Athletico e no Coritiba no Campeonato Brasileiro!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.