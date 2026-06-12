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Haiti x Escócia: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo

Equipes do grupo da Seleção Brasileira se enfrentam pela 1ª rodada da Copa do Mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
12/06/2026 22:00
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Haiti e Escócia se enfrentam pela 1° rodada da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)
Haiti e Escócia se enfrentam pela 1° rodada da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)

Haiti e Escócia se enfrentam neste sábado (13), às 22h (de Brasília), no Gillette Stadium, em Foxborough (Massachusetts, Estados Unidos), na estreia das duas seleções na Copa do Mundo de 2026. O duelo será o último da primeira rodada do Grupo C (mesmo do Brasil) e terá transmissão ao vivo da CazéTV. Clique para assistir na Cazé TV com Disney+

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    Ficha do jogo

    Escudo do Haiti
    HAI
    Escudo da Escócia
    SCO
    Copa do Mundo
    1ª rodada - Grupo C
    Data e Hora
    sábado, 13 de julho de 2026, às 22h (de Brasília)
    Local
    Gillette Stadium, em Foxborough (EUA)
    Árbitro
    Mustapha Ghorbal (ALG)
    Assistentes
    Mokrane Gourari (ALG) e Abbes Akram Zerhouni (ALG)
    Var
    Abdullah Alshehri (KSA)
    Onde assistir

    Como chegam as equipes para o jogo?

    De volta ao Mundial pela primeira vez desde 1974, a seleção do Haiti encerra uma espera de 52 anos. Apesar de serem considerados um dos azarões do torneio, os Granadeiros surpreenderam ao liderarem um grupo de Eliminatórias que contava com Honduras e Costa Rica.

    Treinados pelo francês Sébastien Migné, os haitianos montaram uma seleção competitiva, aproveitando talentos formados tanto no Haiti quanto na diáspora haitiana espalhada pela Europa. Apesar disso, possuem uma limitação técnica em comparação com as outras seleções do grupo. O destaque da equipe é Duckens Nazon, maior artilheiro da história da seleção com 44 gols.

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    A Escócia também encerra um jejum de 28 anos ausente das Copas do Mundo. Presentes no torneio pela primeira vez no século, os escoceses chegam com o objetivo de quebrar o tabu de nunca terem avançado da fase de grupos. A equipe obteve uma campanha sólida nas Eliminatórias Europeias e aposta em uma combinação de organização, intensidade física e jogadores acostumados às principais ligas da Europa.

    O principal nome da seleção escocesa é Scott McTominay, volante do Napoli. Contudo, o jogador desfalcou os treinos recentes devido a um mal-estar estomacal (suspeita de virose). É improvável que ele deixe de jogar, mas a sua condição física ainda é questionável. A seleção do país é comandada por Steven Clarke desde 2019 e, além da classificação à Copa, foi o responsável por classificá-la para a Euro 2020 após 23 anos de ausência.

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    Tudo sobre Haiti x Escócia (onde assistir, horário, escalações e local)

    ✅ FICHA TÉCNICA

    Haiti 🆚 Escócia
    Copa do Mundo 2026 – Grupo C

    📆 Data e horário: sábado, 13 de junho de 2026, às 22h (de Brasília).
    📍 Local: Gillette Stadium, em Foxborough, Massachusetts, Estados Unidos.
    👁️ Onde assistir: CazéTV.
    🟨 Árbitro: Mustapha Ghorbal (ALG)
    🚩 Assistentes: Mokrane Gourari (ALG) e Abbes Akram Zerhouni (ALG)
    🖥️ VAR: Abdullah Alshehri (KSA).

    ⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

    🔴 Haiti
    Placide; Arcus, Ade, Delcroix, Experience; Deedson, Jean Jacques, Bellegarde, Providence; Isidor, Nazon.
    Técnico: Sébastien Migné.

    🔵 Escócia
    Gunn; Hickey, Hanley, Souttar, Robertson; Doak, McTominay, Ferguson, McGinn; Adams, Shankland.
    Técnico: Steven Clarke.

    Haiti e Escócia se enfrentam pela 1° rodada da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)
    Haiti e Escócia se enfrentam pela 1° rodada da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)

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