Que horas é a abertura da Copa do Mundo? Veja onde assistir ao jogo México e África do Sul se enfrentam no primeiro jogo da Copa do Mundo de 2026

México e África do Sul se enfrentam nesta quinta-feira (11), às 16h (horário de Brasília), no Estádio Azteca, na Cidade do México, pela partida de abertura da Copa do Mundo de 2026. O confronto marca o início do primeiro Mundial disputado por três países anfitriões e terá transmissão ao vivo da CazéTV, Globo, GE Tv, SporTV, N Sports e SBT.

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Anfitrião da competição ao lado de Estados Unidos e Canadá, o México chega para a estreia cercado de expectativa. Sob o comando de Javier Aguirre, a seleção mexicana realizou uma série de amistosos preparatórios antes do torneio. A equipe empatou com Portugal e Bélgica, venceu Gana e Austrália e encerrou a preparação com uma goleada por 5 a 1 sobre a Sérvia. Jogando diante de sua torcida, os mexicanos buscam começar a campanha com uma vitória e alimentar o sonho de superar sua melhor participação em Copas do Mundo, quando alcançou as quartas de final em 1970 e 1986.

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A África do Sul, por sua vez, tenta surpreender logo na estreia. A seleção africana aposta na força coletiva e na velocidade de seus jogadores para buscar um resultado positivo diante de um dos donos da casa. O duelo abre oficialmente a caminhada das duas equipes na competição e promete colocar frente a frente a empolgação mexicana e a disposição sul-africana.

A arbitragem da partida será do brasileiro Wilton Pereira Sampaio. Os assistentes serão Bruno Pires e Bruno Boschilia, enquanto o colombiano Nicolás Gallo ficará responsável pelo VAR.

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Cerimônia de abertura

A cerimônia de abertura realizada no Estádio Azteca promete transformar a estreia da Copa do Mundo em uma grande celebração da cultura mexicana e latino-americana. Antes de México e África do Sul entrarem em campo, o público acompanhará apresentações de artistas como Shakira, Maná, Burna Boy, Alejandro Fernández, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules e Tyla, em um espetáculo que marcará o início oficial do Mundial de 2026.

Estadio Azteca, estádio do jogo de abertura da Copa do Mundo 2026 (Foto: Divulgação/ Fifa)

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