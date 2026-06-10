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Que horas é a abertura da Copa do Mundo? Veja onde assistir ao jogo

México e África do Sul se enfrentam no primeiro jogo da Copa do Mundo de 2026

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
10/06/2026 23:30
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Visão aérea do Estádio Azteca, na Cidade do México
Visão aérea do reformado Estádio Azteca, na Cidade do México, palco do jogo de abertura da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Carl de Souza / AFP)

México e África do Sul se enfrentam nesta quinta-feira (11), às 16h (horário de Brasília), no Estádio Azteca, na Cidade do México, pela partida de abertura da Copa do Mundo de 2026. O confronto marca o início do primeiro Mundial disputado por três países anfitriões e terá transmissão ao vivo da CazéTV, Globo, GE Tv, SporTV, N Sports e SBT.

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    Anfitrião da competição ao lado de Estados Unidos e Canadá, o México chega para a estreia cercado de expectativa. Sob o comando de Javier Aguirre, a seleção mexicana realizou uma série de amistosos preparatórios antes do torneio. A equipe empatou com Portugal e Bélgica, venceu Gana e Austrália e encerrou a preparação com uma goleada por 5 a 1 sobre a Sérvia. Jogando diante de sua torcida, os mexicanos buscam começar a campanha com uma vitória e alimentar o sonho de superar sua melhor participação em Copas do Mundo, quando alcançou as quartas de final em 1970 e 1986.

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    A África do Sul, por sua vez, tenta surpreender logo na estreia. A seleção africana aposta na força coletiva e na velocidade de seus jogadores para buscar um resultado positivo diante de um dos donos da casa. O duelo abre oficialmente a caminhada das duas equipes na competição e promete colocar frente a frente a empolgação mexicana e a disposição sul-africana.

    A arbitragem da partida será do brasileiro Wilton Pereira Sampaio. Os assistentes serão Bruno Pires e Bruno Boschilia, enquanto o colombiano Nicolás Gallo ficará responsável pelo VAR.

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    Cerimônia de abertura

    A cerimônia de abertura realizada no Estádio Azteca promete transformar a estreia da Copa do Mundo em uma grande celebração da cultura mexicana e latino-americana. Antes de México e África do Sul entrarem em campo, o público acompanhará apresentações de artistas como Shakira, Maná, Burna Boy, Alejandro Fernández, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules e Tyla, em um espetáculo que marcará o início oficial do Mundial de 2026.

    Estadio Azteca Mexico City, no México
    Estadio Azteca, estádio do jogo de abertura da Copa do Mundo 2026 (Foto: Divulgação/ Fifa)

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