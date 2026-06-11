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Canadá x Bósnia: horário e onde assistir ao jogo da Copa do Mundo

As seleções se enfrentam pela primeira rodada da Copa do Mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
11/06/2026 22:00
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Canadá e Bósnia se enfrentam pela primeira rodada da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)
Canadá e Bósnia se enfrentam pela primeira rodada da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)

Canadá e Bósnia se enfrentam nesta sexta-feira (12), às 16h (de Brasília), no BMO Field, em Toronto (Canadá). A partida é válida pela primeira partida do Grupo B da Copa do Mundo. O duelo terá transmissão ao vivo da CazéTV. ➡️Clique para assistir na Cazé TV com Prime Video

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    Ficha do jogo

    logo canadá
    CAN
    bósnia e herzegovina logo
    BOS
    1ª rodada
    Copa do Mundo
    Data e Hora
    sexta-feira, 12 de junho de 2026, às 16h (de Brasília)
    Local
    Estádio BMO Field, em Toronto, Canadá
    Árbitro
    Facundo Tello (ARG)
    Assistentes
    Juan Pablo Belatti (ARG) e Gabriel Chade (ARG)
    Var
    Hernán Mastrángelo (ARG)
    Onde assistir
    CazéTV

    O Canadá conquistou a vaga por ser país-sede, sem precisar passar pelas eliminatórias, e disputa o terceiro Mundial de sua história, o segundo consecutivo. No entanto, ainda busca uma vitória inédita no torneio.

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    Já a Bósnia chega à Copa do Mundo com a moral de ter eliminado a Itália, tetracampeã mundial, na repescagem. A seleção volta ao torneio depois de 12 anos fora.

    💰 MELHOR PALPITE: Aposte na vitória do Canadá @1.77 contra a Bósnia e Herzegovina
    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

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    Tudo sobre Canadá x Bósnia (onde assistir, horário, escalações e local)

    ✅ FICHA TÉCNICA

    Canadá 🆚 Bósnia e Herzegovina
    Copa do Mundo 2026 – Grupo B

    📆 Data e horário: sexta-feira, 12 de junho de 2026, às 16h (de Brasília).
    📍 Local: Estádio BMO Field, em Toronto, Canadá.
    👁️ Onde assistir: CazéTV
    🟨 Árbitro: Facundo Tello (ARG)
    🚩 Assistentes: Juan Pablo Belatti (ARG) e Gabriel Chade (ARG)
    🖥️ VAR: Hernán Mastrángelo (ARG)

    ⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

    🔴 CANADÁ

    Maxim Crépeau; Alistair Johnston, Derek Cornelius, Luc de Fougerolles e Richie Laryea; Stephen Eustáquio, Ismael Koné, Tajon Buchanan e Liam Millar; Jonathan David e Cyle Larin.
    Técnico: Jesse Marsch

    🔵 BÓSNIA

    Nikola Vasilj; Amar Dedic, Nikola Katic, Tarik Muharemovic e Sead Kolasinac; Ivan Sunjic, Ivan Basic, Amar Memic e Esmir Bajraktarevic; Ermedin Demirovic e Edin Dzeko.
    Técnico: Sergej Barbarez

    Canadá e Bósnia se enfrentam pela primeira rodada da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)
    Canadá e Bósnia se enfrentam pela primeira rodada da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)

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