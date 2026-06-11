Canadá x Bósnia: horário e onde assistir ao jogo da Copa do Mundo
As seleções se enfrentam pela primeira rodada da Copa do Mundo
Canadá e Bósnia se enfrentam nesta sexta-feira (12), às 16h (de Brasília), no BMO Field, em Toronto (Canadá). A partida é válida pela primeira partida do Grupo B da Copa do Mundo. O duelo terá transmissão ao vivo da CazéTV. ➡️Clique para assistir na Cazé TV com Prime Video
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Ficha do jogo
O Canadá conquistou a vaga por ser país-sede, sem precisar passar pelas eliminatórias, e disputa o terceiro Mundial de sua história, o segundo consecutivo. No entanto, ainda busca uma vitória inédita no torneio.
Já a Bósnia chega à Copa do Mundo com a moral de ter eliminado a Itália, tetracampeã mundial, na repescagem. A seleção volta ao torneio depois de 12 anos fora.
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Tudo sobre Canadá x Bósnia (onde assistir, horário, escalações e local)
✅ FICHA TÉCNICA
Canadá 🆚 Bósnia e Herzegovina
Copa do Mundo 2026 – Grupo B
📆 Data e horário: sexta-feira, 12 de junho de 2026, às 16h (de Brasília).
📍 Local: Estádio BMO Field, em Toronto, Canadá.
👁️ Onde assistir: CazéTV
🟨 Árbitro: Facundo Tello (ARG)
🚩 Assistentes: Juan Pablo Belatti (ARG) e Gabriel Chade (ARG)
🖥️ VAR: Hernán Mastrángelo (ARG)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔴 CANADÁ
Maxim Crépeau; Alistair Johnston, Derek Cornelius, Luc de Fougerolles e Richie Laryea; Stephen Eustáquio, Ismael Koné, Tajon Buchanan e Liam Millar; Jonathan David e Cyle Larin.
Técnico: Jesse Marsch
🔵 BÓSNIA
Nikola Vasilj; Amar Dedic, Nikola Katic, Tarik Muharemovic e Sead Kolasinac; Ivan Sunjic, Ivan Basic, Amar Memic e Esmir Bajraktarevic; Ermedin Demirovic e Edin Dzeko.
Técnico: Sergej Barbarez
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