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Catar x Suíça: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo

Equipes se enfrentam pela 1° rodada da Copa do Mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
11/06/2026 23:52
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Catar x Suíça - Copa do Mundo (Arte: Lance!)
Catar x Suíça - Copa do Mundo (Arte: Lance!)

Catar e Suíça se enfrentam neste sábado (13), às 16h (de Brasília), no Levi's Stadium, em Santa Clara, na Califórnia (EUA), em partida válida pela primeira rodada do Grupo B da Copa do Mundo de 2026. O confronto terá transmissão ao vivo pela CazéTV (YouTube e streaming). Clique para assistir na Cazé TV com Disney+

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    Ficha do jogo

    CATAR ESCUDO ONDE ASSISTIR
    CAT
    SUÍ
    Copa do Mundo
    Grupo B - primeira rodada
    Data e Hora
    12/06/2026, 22:00
    Local
    Levi's Stadium, em Santa Clara, na Califórnia (EUA)
    Árbitro
    Said Martinez (HON)
    Assistentes
    Walter Lopez (HON) e Christian Ramirez (HON)
    Onde assistir

    A Suíça faz sua estreia com o status de favorita no confronto, apostando em sua sólida estrutura defensiva e na força física de suas transições. Comandada por Murat Yakin, a seleção europeia conta com a experiência do capitão Granit Xhaka no meio-campo e a presença de área do atacante Breel Embolo.

    Do outro lado, o Catar, sob o comando do experiente técnico espanhol Julen Lopetegui, tenta compensar a diferença técnica com muita organização coletiva e posse de bola. A equipe asiática confia no talento de nomes como Akram Afif e Almoez Ali para tentar furar o bloqueio suíço e surpreender logo na estreia do Mundial.

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    Tudo sobre o duelo entre Catar x Suíça pela Copa do Mundo de 2026:

    ✅ FICHA TÉCNICA
    Catar 🆚 Suíça
    1ª Rodada – Grupo B da Copa do Mundo 2026
    📆 Data: sábado, 13 de junho de 2026.
    ⏰ Horário: 16h (de Brasília).
    📍 Local: Levi's Stadium, em Santa Clara, Califórnia (EUA).
    👁️ Onde assistir: CazéTV.
    🟨 Árbitro: Said Martinez (HON)
    🚩 Assistentes: Walter Lopez (HON) e Christian Ramirez (HON)

    ⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

    Catar (Técnico: Julen Lopetegui)
    Meshaal Barsham; Al-Oui, Pedro Miguel, Boualem Khoukhi e Homam Al-Amin; Jassem Jaber, Ahmed Fathi e Karim Boudiaf; Edmilson Junior, Almoez Ali e Akram Afif.

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    Suíça (Técnico: Murat Yakin)
    Gregor Kobel; Silvan Widmer, Nico Elvedi, Manuel Akanji e Ricardo Rodriguez; Michel Aebischer, Granit Xhaka, Dan Ndoye, Ruben Vargas e Fabian Rieder; Breel Embolo.

    Catar x Suíça - Copa do Mundo (Arte: Lance!)
    Catar x Suíça - Copa do Mundo (Arte: Lance!)

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