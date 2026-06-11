Catar x Suíça: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo
Equipes se enfrentam pela 1° rodada da Copa do Mundo
Catar e Suíça se enfrentam neste sábado (13), às 16h (de Brasília), no Levi's Stadium, em Santa Clara, na Califórnia (EUA), em partida válida pela primeira rodada do Grupo B da Copa do Mundo de 2026. O confronto terá transmissão ao vivo pela CazéTV (YouTube e streaming). Clique para assistir na Cazé TV com Disney+
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Ficha do jogo
A Suíça faz sua estreia com o status de favorita no confronto, apostando em sua sólida estrutura defensiva e na força física de suas transições. Comandada por Murat Yakin, a seleção europeia conta com a experiência do capitão Granit Xhaka no meio-campo e a presença de área do atacante Breel Embolo.
Do outro lado, o Catar, sob o comando do experiente técnico espanhol Julen Lopetegui, tenta compensar a diferença técnica com muita organização coletiva e posse de bola. A equipe asiática confia no talento de nomes como Akram Afif e Almoez Ali para tentar furar o bloqueio suíço e surpreender logo na estreia do Mundial.
Tudo sobre o duelo entre Catar x Suíça pela Copa do Mundo de 2026:
✅ FICHA TÉCNICA
Catar 🆚 Suíça
1ª Rodada – Grupo B da Copa do Mundo 2026
📆 Data: sábado, 13 de junho de 2026.
⏰ Horário: 16h (de Brasília).
📍 Local: Levi's Stadium, em Santa Clara, Califórnia (EUA).
👁️ Onde assistir: CazéTV.
🟨 Árbitro: Said Martinez (HON)
🚩 Assistentes: Walter Lopez (HON) e Christian Ramirez (HON)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Catar (Técnico: Julen Lopetegui)
Meshaal Barsham; Al-Oui, Pedro Miguel, Boualem Khoukhi e Homam Al-Amin; Jassem Jaber, Ahmed Fathi e Karim Boudiaf; Edmilson Junior, Almoez Ali e Akram Afif.
Suíça (Técnico: Murat Yakin)
Gregor Kobel; Silvan Widmer, Nico Elvedi, Manuel Akanji e Ricardo Rodriguez; Michel Aebischer, Granit Xhaka, Dan Ndoye, Ruben Vargas e Fabian Rieder; Breel Embolo.
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