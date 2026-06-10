Veja onde assistir aos amistosos de preparação para a Copa do Mundo nesta quarta-feira (10/06) Inglaterra e Portugal serão as principais atrações do dia

O último dia de preparação para a Copa do Mundo de 2026 será nesta quarta-feira (10), com amistosos envolvendo algumas das seleções classificadas para o torneio. Entre os destaques do dia estão Inglaterra e Portugal, equipes apontadas entre as candidatas a campanhas de destaque no Mundial e que aproveitam os últimos compromissos para ajustar detalhes antes da estreia.

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Confira os amistosos internacionais desta quarta-feira (10), com horários e onde assistir ao vivo:

Amistosos internacionais

16h45 – Portugal x Nigéria – Sportv

17h – Inglaterra x Costa Rica – ESPN e Disney+

➡️ Clique para assistir no Disney+

➡️ Clique para assistir no SporTV

Cristiano Ronaldo marcou dois gols no duelo entre Portugal e Hungria nas Eliminatórias (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

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