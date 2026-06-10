logo Lance!
Logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasJogos de HojeVídeos

Veja onde assistir aos amistosos de preparação para a Copa do Mundo nesta quarta-feira (10/06)

Inglaterra e Portugal serão as principais atrações do dia

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
10/06/2026 09:00
Favorite o Lance! no Google
Com gol de Kane, a Inglaterra venceu a Nova Zelândia em amistoso antes da Copa do Mundo (Foto: Rich Storry/Getty Images/AFP)
Com gol de Kane, a Inglaterra venceu a Nova Zelândia em amistoso antes da Copa do Mundo (Foto: Rich Storry/Getty Images/AFP)

O último dia de preparação para a Copa do Mundo de 2026 será nesta quarta-feira (10), com amistosos envolvendo algumas das seleções classificadas para o torneio. Entre os destaques do dia estão Inglaterra e Portugal, equipes apontadas entre as candidatas a campanhas de destaque no Mundial e que aproveitam os últimos compromissos para ajustar detalhes antes da estreia.

continua após a publicidade
  • Cristiano Ronaldo em ação na partida entre Portugal e Irlanda (Foto: Patricia de Melo Moreira / AFP)

    França, Portugal e Inglaterra terão descanso reduzido antes de rodada decisiva da Copa do Mundo

    Copa do Mundo
    Há 15 horas
  • Brasil x Marrocos

    Gol de Ronaldo e reformulação após trauma marcam duelos entre Brasil e Marrocos

    Seleção Brasileira
    Há 9 horas
  • Treinamento da Seleção da Inglaterra para a Copa do Mundo (Foto: Richard Pelham/Getty Images/AFP)

    Inglaterra aposta em tecnologia para enfrentar o calor da Copa do Mundo

    Copa do Mundo
    Há 14 horas

    • ➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

    Confira os amistosos internacionais desta quarta-feira (10), com horários e onde assistir ao vivo:

    Amistosos internacionais

    16h45 – Portugal x Nigéria – Sportv
    17h – Inglaterra x Costa Rica – ESPN e Disney+

    ➡️ Clique para assistir no Disney+
    ➡️ Clique para assistir no SporTV

    Cristiano Ronaldo marcou dois gols no duelo entre Portugal e Hungria nas Eliminatórias (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)
    Cristiano Ronaldo marcou dois gols no duelo entre Portugal e Hungria nas Eliminatórias (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

    ➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

    📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

    + Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    continua após a publicidade
    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Cristiano Ronaldo na partida de Portugal e Escócia pela fase de Grupos da Liga das Nações 2024 (Foto: FPF)
    Onde AssistirJogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quarta-feira (10/06/2026)Há 3 horas
    Argentina x Islândia batalham em amistoso internacional antes da Copa (Arte: Lance!)
    Onde AssistirArgentina x Islândia: onde assistir e prováveis escalações do jogo do Amistoso InternacionalHá 22 horas
    Onde AssistirVeja onde assistir aos amistosos de preparação para a Copa do Mundo nesta terça-feira (9/6)Há 1 dia
    O Brasil venceu os Estados Unidos por 2 a 1 no último sábado (6), na Neo Química Arena. (Foto: Lívia Villas Boas/CBF)
    Onde AssistirJogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – terça-feira (09/06/2026)Há 1 dia
    Brasil e Estados Unidos se enfrentam nesta Data Fifa. (Foto: Lívia Villas Boas/CBF)
    Futebol FemininoBrasil x EUA: onde assistir, ingressos e escalações para amistoso femininoHá 1 dia
    Mikel Oyarzabal em ação durante Espanha x Bulgária pelas Eliminatórias da Copa
    Onde AssistirVeja onde assistir aos amistosos de preparação para a Copa do Mundo nesta segunda-feira (8/6)Há 2 dias

    Mais LANCE!

    Mbappé e Singo disputam bola em amistoso entre França e Costa do Marfim antes da Copa do Mundo (Foto: Loic Venance/AFP)
    Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – segunda-feira (08/06/2026)
    Espanha x Peru: onde assistir ao amistoso pré-Copa do Mundo
    Seleção comemora ponto em Brasil x Itália pela semana 1 da VNL 2026 (Foto: Vollleyball World)
    Brasil x Itália na Liga das Nações; confira horário e onde assistir
    França x Irlanda do Norte: onde assistir ao amistoso pré-Copa do Mundo
    Holanda x Uzbequistão: onde assistir ao amistoso pré-Copa do Mundo
    Marrocos está no Grupo C da Copa do Mundo com o Brasil (Foto: Franck Fife/AFP)
    Veja onde assistir aos amistosos de preparação para a Copa do Mundo neste domingo (7/6)
    O alemão Alexander Zverev e o italiano Flávio Cobolli são favoritos nas semifinais de Roland Garros (Foto: Corinne Dubreuil/ATP Tour)
    Zverev x Cobolli em Roland Garros 2026; horário e onde assistir
    Jogadores do Marrocos comemoram gol em amistoso sobre Madagascar
    Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – domingo (07/06/2026)
    Lewis Hamilton em ação na classificação do GP de Mônaco na F1 2026 (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)
    Fórmula 1 hoje: horários e onde assistir ao GP de Mônaco neste domingo (7)
    Marrocos x Noruega: onde assistir ao amistoso pré-Copa do Mundo
    Equador x Guatemala: onde assistir e prováveis escalações do jogo do Amistoso Internacional
    Guto Miguel e João Fonseca em treino em abril de 2025 (Reprodução)
    Veja semelhanças entre Guto Miguel e João Fonseca
    País de Gales x Gana batalham em amistoso internacional antes da Copa (Arte: Lance!)
    Colômbia x Jordânia: onde assistir e prováveis escalações do jogo do Amistoso Internacional