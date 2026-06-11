Estados Unidos x Paraguai: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo Equipes se enfrentam pela 1° rodada da Copa do Mundo

Estados Unidos e Paraguai se enfrentam nesta sexta-feira (12), às 22h (de Brasília), no SoFi Stadium, na região de Los Angeles, pela primeira rodada do Grupo D da Copa do Mundo de 2026. A partida terá transmissão ao vivo da CazéTV. Clique para assistir na Cazé TV com Disney+

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Ficha do jogo EST PAR Campeonato Copa do Mundo 2026 Data e Hora 12/06/2026, 22:00 Local Los Angeles Stadium - Inglewood, California Árbitro Onde assistir

Como chegam as equipes para o jogo?

Principal anfitrião da Copa do Mundo de 2026, os Estados Unidos iniciam sua caminhada no torneio cercados por grande expectativa. A seleção comandada por Mauricio Pochettino não precisou disputar as Eliminatórias da Concacaf por sediar a competição e utiliza a força da torcida para buscar uma largada positiva no Mundial.

Os norte-americanos contam com uma geração experiente, liderada por Christian Pulisic, Weston McKennie e Tyler Adams. Em novembro do ano passado, os EUA venceram justamente o Paraguai por 2 a 1 em amistoso disputado antes do sorteio dos grupos da Copa.

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Do outro lado, o Paraguai garantiu sua classificação ao terminar na sexta colocação das Eliminatórias Sul-Americanas. A equipe treinada por Gustavo Alfaro aposta na organização defensiva e na experiência de atletas conhecidos do futebol brasileiro, como Gatito Fernández, Gustavo Gómez e Junior Alonso.

Para a estreia, os paraguaios terão um desfalque importante. O atacante Julio Enciso está fora após sofrer lesão no último amistoso preparatório. A tendência é que Mauricio, do Palmeiras, ganhe uma oportunidade entre os titulares.

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Tudo sobre Estados Unidos x Paraguai (onde assistir, horário, escalações e local)

✅ FICHA TÉCNICA

Estados Unidos 🆚 Paraguai

Copa do Mundo 2026 – Grupo D

📆 Data e horário: sexta-feira, 12 de junho de 2026, às 22h (de Brasília).

📍 Local: SoFi Stadium, em Los Angeles, Estados Unidos.

👁️ Onde assistir: CazéTV.

🟨 Árbitro: Danny Makkelie (HOL)

🚩 Assistentes: Hessel Steegstra e Jan De Vries (HOL)

🖥️ VAR: Carlos Del Cerro Grande (ESP).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔵 Estados Unidos

Freese; Alexander Freeman, Tim Ream, Miles Robinson e Antonee Robinson; Tillman, Dest, Adams, McKennie e Pulisic; Balogun.

Técnico: Mauricio Pochettino.

🔴 Paraguai

Gatito Fernández; Cáceres, Gustavo Gómez, Alderete e Junior Alonso; Kaku, Cubas, Diego Gómez e Almirón; Mauricio e Sanabria.

Técnico: Gustavo Alfaro.

Equipes se enfrentam pela 1° rodada da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)

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