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Estados Unidos x Paraguai: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo

Equipes se enfrentam pela 1° rodada da Copa do Mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
11/06/2026 22:00
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Equipes se enfrentam pela 1° rodada da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)
Equipes se enfrentam pela 1° rodada da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)

Estados Unidos e Paraguai se enfrentam nesta sexta-feira (12), às 22h (de Brasília), no SoFi Stadium, na região de Los Angeles, pela primeira rodada do Grupo D da Copa do Mundo de 2026. A partida terá transmissão ao vivo da CazéTV. Clique para assistir na Cazé TV com Disney+

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    Ficha do jogo

    EST
    PAR
    Campeonato
    Copa do Mundo 2026
    Data e Hora
    12/06/2026, 22:00
    Local
    Los Angeles Stadium - Inglewood, California
    Árbitro
    Onde assistir

    Como chegam as equipes para o jogo?

    Principal anfitrião da Copa do Mundo de 2026, os Estados Unidos iniciam sua caminhada no torneio cercados por grande expectativa. A seleção comandada por Mauricio Pochettino não precisou disputar as Eliminatórias da Concacaf por sediar a competição e utiliza a força da torcida para buscar uma largada positiva no Mundial.

    Os norte-americanos contam com uma geração experiente, liderada por Christian Pulisic, Weston McKennie e Tyler Adams. Em novembro do ano passado, os EUA venceram justamente o Paraguai por 2 a 1 em amistoso disputado antes do sorteio dos grupos da Copa.

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    Do outro lado, o Paraguai garantiu sua classificação ao terminar na sexta colocação das Eliminatórias Sul-Americanas. A equipe treinada por Gustavo Alfaro aposta na organização defensiva e na experiência de atletas conhecidos do futebol brasileiro, como Gatito Fernández, Gustavo Gómez e Junior Alonso.

    Para a estreia, os paraguaios terão um desfalque importante. O atacante Julio Enciso está fora após sofrer lesão no último amistoso preparatório. A tendência é que Mauricio, do Palmeiras, ganhe uma oportunidade entre os titulares.

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    Tudo sobre Estados Unidos x Paraguai (onde assistir, horário, escalações e local)

    FICHA TÉCNICA

    Estados Unidos 🆚 Paraguai
    Copa do Mundo 2026 – Grupo D

    📆 Data e horário: sexta-feira, 12 de junho de 2026, às 22h (de Brasília).
    📍 Local: SoFi Stadium, em Los Angeles, Estados Unidos.
    👁️ Onde assistir: CazéTV.
    🟨 Árbitro: Danny Makkelie (HOL)
    🚩 Assistentes: Hessel Steegstra e Jan De Vries (HOL)
    🖥️ VAR: Carlos Del Cerro Grande (ESP).

    PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

    🔵 Estados Unidos
    Freese; Alexander Freeman, Tim Ream, Miles Robinson e Antonee Robinson; Tillman, Dest, Adams, McKennie e Pulisic; Balogun.
    Técnico: Mauricio Pochettino.

    🔴 Paraguai
    Gatito Fernández; Cáceres, Gustavo Gómez, Alderete e Junior Alonso; Kaku, Cubas, Diego Gómez e Almirón; Mauricio e Sanabria.
    Técnico: Gustavo Alfaro.

    Equipes se enfrentam pela 1° rodada da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)

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