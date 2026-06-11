Veja onde assistir aos jogos da Copa do Mundo nesta quinta-feira (11/6) México vai abrir a competição contra a África do Sul; Coreia do Sul e Tchéquia também jogam

A espera acabou. A Copa do Mundo de 2026 começa nesta quinta-feira (11), com duas partidas que abrem oficialmente o torneio disputado nos Estados Unidos, México e Canadá. O destaque do dia é a estreia do México diante da África do Sul, em confronto que marca o início da competição e mobiliza diferentes plataformas de transmissão no Brasil.

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Além do duelo de abertura, a programação desta quinta-feira conta com o confronto entre Coreia do Sul e República Tcheca. As quatro seleções iniciam sua caminhada em busca de uma vaga na fase mata-mata do Mundial.

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Confira os jogos da Copa do Mundo desta quinta-feira (11), com horários e onde assistir ao vivo:

16h – México x África do Sul – CazéTV, Globo, ge tv, Sportv, N Sports e SBT

23h – Coreia do Sul x Tchéquia – CazéTV

Gilberto Mora em campo pelo México em amistoso de preparação para a Copa do Mundo (Foto: FREDERIC J. BROWN / AFP)

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