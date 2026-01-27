Coritiba anuncia atacante ex-Fluminense como 10ª contratação para 2026
Keno chega ao Coxa por empréstimo até o fim de 2026
O Coritiba anunciou a contratação do atacante Keno, ex-Fluminense, nesta segunda-feira (27). O jogador de 36 anos é o 10º reforço confirmado pelo Coxa para 2026.
Keno encaminhou o acordo com o Coxa na semana passada e desembarcou em Curitiba (PR) na segunda-feira (26). Ele assinou por empréstimo até o final de 2026 e vestirá a camisa 20.
O jogador participará dos treinos no CT da Graciosa a partir de quarta-feira (28) e precisa aprimorar a parte física para ficar à disposição do técnico Fernando Seabra em fevereiro. No Coxa, o atacante disputará posição com Lucas Ronier, Breno Lopes, Fabinho, Lavega e Pedro Rocha.
Keno, aliás, é o terceiro atleta que o clube paranaense traz para a temporada. Além dele, o zagueiro Thiago Santos e o meia-atacante Lavega também foram contratados no começo do ano.
O Coritiba estreia no Brasileirão contra o Bragantino no meio da semana, no Couto Pereira, e encara o Cianorte, fora de casa, pela ida das quartas de final do Campeonato Paranaense, no sábado (31).
Carreira de Keno, novo reforço do Coritiba
Criado no América-SE, Keno estreou profissionalmente pelo Botafogo-BA, em 2013, ano que também atuou pelo Águia de Marabá-PA. Na sequência, ele jogou por Paraná Clube e Santa Cruz até se transferir ao São José-RS.
No time gaúcho, ele nunca jogou e acabou emprestado ao Atlas, do México, Ponte Preta e novamente Santa Cruz para jogar a Série A. Na Cobral Coral, o atacante se destacou em 2016, com 18 gols e sete assistências em 61 jogos, e foi vendido pelo São José-RS ao Palmeiras por R$ 3 milhões.
Após duas temporadas, com 19 gols e oito passes decisivos, além do título do Brasileirão de 2018, o Verdão vendeu o atleta ao Pyramids FC, do Egito, por 10 milhões de dólares (R$ 37 milhões, na cotação da época).
Keno fez apenas 18 partidas no novo clube e ainda teve um empréstimo ao Al Jazira, dos Emirados Árabes Unidos, até voltar ao futebol brasileiro e fechar com o Atlético-MG, em 2020. No Galo, foi campeão brasileiro e da Copa do Brasil em 2021, além de marcar 25 gols e dar 18 assistências em três temporadas, com 125 jogos disputados.
Em 2023, o atacante acertou com o Fluminense e conquistou a Libertadores. No Flu, em 133 partidas, fez 15 gols e deu 20 passes decisivos.
Reforços do Coritiba
O Coritiba já anunciou 10 jogadores para 2026: o zagueiro Thiago Santos, o lateral-direito Tinga, os volantes Willian Oliveira e Fernando Sobral, o meia Gustavo, e os atacantes Fabinho, Lavega, Pedro Rocha, Breno Lopes e Keno. A diretoria ainda busca um lateral-direito e um lateral-esquerdo.
