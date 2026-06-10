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Coreia do Sul x Tchéquia: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo

As seleções se enfrentam pela primeira rodada da Copa do Mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
10/06/2026 18:28
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As seleções se enfrentam pela primeira rodada da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)
As seleções se enfrentam pela primeira rodada da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)

Coreia do Sul e Tchéquia se enfrentam nesta quinta-feira (11), às 23h (de Brasília), no Estádio de Guadalajara, no México, pela primeira rodada do Grupo A da Copa do Mundo de 2026. A partida terá transmissão ao vivo da CazéTV.

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    Ficha do jogo

    KOR
    CZE
    1° rodada
    Copa do Mundo
    Data e Hora
    quinta-feira, 11 de junho de 2026, às 23h (de Brasília)
    Local
    Estádio de Guadalajara, em Guadalajara, México
    Árbitro
    Amin Mohamed (EGI)
    Assistentes
    Mahmoud Abouelregal (EGI) e Ahmed Hossam Taha (EGI)
    Var
    Joe Dickerson
    Onde assistir
    Não definido

    Como chegam as equipes para o jogo?

    A Coreia do Sul chega ao Mundial após uma campanha sólida nas Eliminatórias Asiáticas. Os sul-coreanos garantiram a classificação ainda em junho do ano passado, somando cinco vitórias e um empate na terceira fase da competição continental.

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    Comandada por Myung Bo Hong, a seleção aposta na experiência de Heung-min Son, maior artilheiro da história do país, além da qualidade técnica de Lee Kang-in, destaque do PSG, e da segurança defensiva proporcionada pelo zagueiro Kim Min-jae, do Bayern de Munique. A expectativa é começar a Copa com um resultado positivo para encaminhar a classificação ao mata-mata.

    Do outro lado, a Tchéquia precisou superar a repescagem europeia para garantir presença no Mundial. A equipe eliminou Irlanda e Dinamarca nas disputas por pênaltis e chega embalada pela classificação conquistada em jogos de grande pressão.

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    Sob o comando do experiente técnico Miroslav Koubek, os tchecos contam com a liderança do volante Tomáš Soucek, capitão da equipe, e com o faro de gol do atacante Patrik Schick, principal referência ofensiva da seleção.

    Tudo sobre Coreia do Sul x Tchéquia (onde assistir, horário, escalações e local)

    ✅ FICHA TÉCNICA

    Coreia do Sul 🆚 Tchéquia
    Copa do Mundo 2026 – Grupo A

    📆 Data e horário: quinta-feira, 11 de junho de 2026, às 23h (de Brasília).
    📍 Local: Estádio de Guadalajara, em Guadalajara, México.
    👁️ Onde assistir: CazéTV e Disney+.
    🟨 Árbitro: Amin Mohamed (EGI)
    🚩 Assistentes: Mahmoud Abouelregal (EGI) e Ahmed Hossam Taha (EGI)
    🖥️ VAR: Joe Dickerson.

    ⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

    🔴 Coreia do Sul
    Kim Seunggyu; Seol Youngwoo, Kim Min-jae, Jens Castrop e Lee Taeseok; Hwang Inbeom, Lee Kang-in, Lee Donggyeong, Hwang Heechan e Paik Seungho; Heung-min Son.
    Técnico: Myung Bo Hong.

    Tchéquia
    Matej Kovár; Chaloupek, Robin Hranác e Ladislav Krejcí; Vladimír Coufal, Vladimír Darida, Tomáš Soucek, Lukáš Provod, Pavel Šulc e Jaroslav Zelený; Patrik Schick.
    Técnico: Miroslav Koubek.

    As seleções se enfrentam pela primeira rodada da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)
    As seleções se enfrentam pela primeira rodada da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)

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