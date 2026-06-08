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Brasil x EUA: onde assistir, ingressos e escalações para amistoso feminino

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (9), na Arena Castelão

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 08/06/2026
21:38
Atualizado há 0 minutos
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Brasil e Estados Unidos se enfrentam nesta Data Fifa. (Foto: Lívia Villas Boas/CBF)
imagem cameraBrasil e Estados Unidos se enfrentam nesta Data Fifa. (Foto: Lívia Villas Boas/CBF)
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Brasil e Estados Unidos voltam a se enfrentar nesta terça-feira (9), às 21h30 (horário de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza. O confronto marca o encerramento da Data Fifa para as duas seleções e terá transmissão da TV Globo, da GE TV e do Sportv.

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No primeiro duelo da série, disputado no último sábado, na Neo Química Arena, a equipe comandada por Arthur Elias venceu por 2 a 1, de virada, com gols de Amanda Gutierres e Bia Zaneratto. O resultado encerrou um jejum de mais de uma década sem triunfos brasileiros sobre as norte-americanas e aumentou a expectativa para o reencontro no Ceará, que deve registrar recorde de público da Seleção Feminina no Nordeste.

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 A última parcial aponta mais de 38 mil ingressos vendidos para o jogo, que contará com um mosaico especial nas arquibancadas. Ainda é possível comprar ingressos no site Bilheteria Digital, com entradas para o setor superior norte custam por R$ 40, mais taxa do site. Clique aqui para saber mais.

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ONDE ASSISTIR BRASIL X ESTADOS UNIDOS

  • Data: terça-feira, 9 de junho de 2026
  • Horário: 21h30
  • Local: Arena Castelão, Fortaleza (CE)
  • Onde assistir: TV Globo, GE TV e Sportv

➡️ Arthur Elias confirma Marta em Brasil x EUA: 'Vai jogar'

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BRASIL: Lorena; Tarciane, Isa Haas e Mariza; Raíssa Bahia, Duda Sampaio, Ary Borges e Kerolin (Marta); Dudinha, Ludmila e Tainá Maranhão. Técnico: Arthur Elias.

ESTADOS UNIDOS: Mandy McGlynn, Tierna Davidson, Emily Sonnett, Claire Hutton, Alyssa Thompson (Cooper), Gisele Thompson (Patterson), Emily Fox, Trinity Rondman, Lily Yohannes, Lindsey Heaps, Sophia Wilson. Técnica: Emma Hayes.

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Marta é ovacionada na Neo Química Arena antes de Brasil x EUA. (Lívia Villas Boas/CBF)
Marta é ovacionada na Neo Química Arena antes de Brasil x EUA. (Lívia Villas Boas/CBF)

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