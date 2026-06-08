Brasil x EUA: onde assistir, ingressos e escalações para amistoso feminino
Equipes se enfrentam nesta terça-feira (9), na Arena Castelão
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Brasil e Estados Unidos voltam a se enfrentar nesta terça-feira (9), às 21h30 (horário de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza. O confronto marca o encerramento da Data Fifa para as duas seleções e terá transmissão da TV Globo, da GE TV e do Sportv.
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No primeiro duelo da série, disputado no último sábado, na Neo Química Arena, a equipe comandada por Arthur Elias venceu por 2 a 1, de virada, com gols de Amanda Gutierres e Bia Zaneratto. O resultado encerrou um jejum de mais de uma década sem triunfos brasileiros sobre as norte-americanas e aumentou a expectativa para o reencontro no Ceará, que deve registrar recorde de público da Seleção Feminina no Nordeste.
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A última parcial aponta mais de 38 mil ingressos vendidos para o jogo, que contará com um mosaico especial nas arquibancadas. Ainda é possível comprar ingressos no site Bilheteria Digital, com entradas para o setor superior norte custam por R$ 40, mais taxa do site. Clique aqui para saber mais.
ONDE ASSISTIR BRASIL X ESTADOS UNIDOS
- Data: terça-feira, 9 de junho de 2026
- Horário: 21h30
- Local: Arena Castelão, Fortaleza (CE)
- Onde assistir: TV Globo, GE TV e Sportv
➡️ Arthur Elias confirma Marta em Brasil x EUA: 'Vai jogar'
⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
BRASIL: Lorena; Tarciane, Isa Haas e Mariza; Raíssa Bahia, Duda Sampaio, Ary Borges e Kerolin (Marta); Dudinha, Ludmila e Tainá Maranhão. Técnico: Arthur Elias.
ESTADOS UNIDOS: Mandy McGlynn, Tierna Davidson, Emily Sonnett, Claire Hutton, Alyssa Thompson (Cooper), Gisele Thompson (Patterson), Emily Fox, Trinity Rondman, Lily Yohannes, Lindsey Heaps, Sophia Wilson. Técnica: Emma Hayes.
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