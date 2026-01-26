Campeão da Série B, Coritiba retorna à elite no Brasileirão 2026
Coxa tem a permanência na Série A como principal objetivo
O Coritiba voltou para a elite do futebol brasileiro após conquistar o título da Série B de 2025. Rebaixado em 2023, o Coxa estreia contra o Bragantino na quarta-feira (28), às 19h (de Brasília), no Couto Pereira, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro.
Abaixo, o Lance! detalha o elenco, as contratações e saídas no mercado, os estrangeiros do elenco, o treinador da temporada e o que esperar do Coritiba na Série A. Confira:
Elenco do Coritiba (28)
Goleiros: Pedro Morisco, Pedro Rangel, Benassi e Gabriel Leite
Zagueiros: Maicon, Jacy, Thiago Santos, Tiago Cóser e Rodrigo Moledo
Laterais: Tinga, Felipe Guimarães, Bruno Melo e João Almeida
Volantes: Sebastián Gómez, Wallisson, Willian Oliveira, Fernando Sobral e Vini Paulista
Meias: Josué, Gustavo e Jean Gabriel
Atacantes: Lucas Ronier, Lavega, Breno Lopes, Keno, Fabinho, Pedro Rocha e Rodrigo Rodrigues
Média de idade: 27,9 anos
O Coritiba ainda não considera o elenco fechado e procura reforços em três posições: um lateral-direito, um lateral-esquerdo e um centrovante. Os atacantes Keno e Tiquinho Soares estão em negociação. A janela de transferência se encerra em 3 de março, com a outra possibilidade de contratar sendo atletas sem contrato.
Na contramão, mais jogadores também devem sair. O meia Jean Gabriel deve ser emprestado, assim como os atacantes Iury Castilho e Clayson, que sequer estão integrados ao elenco principal. O lateral-direito Felipe Guimarães e o lateral-esquerdo João Almeida também podem sair por empréstimo, caso cheguem contratações para os setores.
Estrangeiros do Coritiba (3)
Colombiano: Sebastián Gómez
Português: Josué
Uruguaio: Lavega
Com três estrangeiros, o Coritiba está distante do limite permitido para relacionar em um jogo do Brasileirão ou da Copa do Brasil: nove. Até por isso, a diretoria coxa-branca tem olhado o mercado sul-americano para reforçar o time.
O uruguaio Lavega, do Fluminense, é uma contratação já confirmada. O clube tentou o lateral-esquerdo Camilo Cándido, também do Uruguai, mas não chegou a um acordo.
Quem chegou e quem saiu no Coritiba
Contratações (10)
Thiago Santos: zagueiro (Fluminense)
Tinga: lateral-direito (Fortaleza)
Willian Oliveira: volante (Vitória)
Fernando Sobral: volante (Cuiabá)
Gustavo: meia (Ah Ahli-EAE)
Pedro Rocha: atacante (Remo)
Lavega: atacante (Fluminense)
Fabinho: atacante (América-MG)
Breno Lopes: atacante (Fortaleza)
Keno: atacante (Fluminense)
Saídas (11)
Fracchia: zagueiro (Coquimbo Unido-CHI)
Guilherme Aquino: zagueiro (Avaí)
Alex Silva: lateral-direito (Ceará)
Zeca: lateral-direito (Athletic-MG)
Geovane: volante (Atlético-GO)
Filipe Machado: volante (Goiás)
Carlos de Pena: meia (sem clube)
Dellatorre: atacante (Vila Nova)
Everaldo: atacante (sem clube)
Nicolas Careca: atacante (Novorizontino)
Gustavo Coutinho: atacante (sem clube)
Treinador do Coritiba
Fernando Seabra
Com 48 anos, o treinador chegou em dezembro para substituir Mozart, que teve um desacerto financeiro com o clube. A diretoria chegou a abrir conversas com Roger Machado, Pedro Caixinha e Renato Paiva, mas acertou com Fernando Seabra.
O comandante já atuou ao lado de William Thomas, atual head esportivo do Coxa, na base do rival Athletico, e reúne características para um trabalho de médio prazo. Seabra tem passagens recentes por Bragantino e Cruzeiro.
O que esperar do Coritiba?
Após subir da Série B, o Coritiba tem o objetivo principal se manter na Série A. A Treecorp, empresa controladora da SAF, admite que o clube precisa se consolidar na elite para depois sonhar com voos mais altos.
De 2025 a 2025, por exemplo, o Coxa participou da Série B em oito edições (40%). Se ampliar o cenário, com torneios internacionais, a última vez foi a Sul-Americana de 2016. Já a Libertadores não é disputada pelo clube alviverde desde 2004.
