O Coritiba voltou para a elite do futebol brasileiro após conquistar o título da Série B de 2025. Rebaixado em 2023, o Coxa estreia contra o Bragantino na quarta-feira (28), às 19h (de Brasília), no Couto Pereira, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

Abaixo, o Lance! detalha o elenco, as contratações e saídas no mercado, os estrangeiros do elenco, o treinador da temporada e o que esperar do Coritiba na Série A. Confira:

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Elenco do Coritiba (28)

Goleiros: Pedro Morisco, Pedro Rangel, Benassi e Gabriel Leite

Zagueiros: Maicon, Jacy, Thiago Santos, Tiago Cóser e Rodrigo Moledo

Laterais: Tinga, Felipe Guimarães, Bruno Melo e João Almeida

Volantes: Sebastián Gómez, Wallisson, Willian Oliveira, Fernando Sobral e Vini Paulista

Meias: Josué, Gustavo e Jean Gabriel

Atacantes: Lucas Ronier, Lavega, Breno Lopes, Keno, Fabinho, Pedro Rocha e Rodrigo Rodrigues

continua após a publicidade

Média de idade: 27,9 anos

O Coritiba ainda não considera o elenco fechado e procura reforços em três posições: um lateral-direito, um lateral-esquerdo e um centrovante. Os atacantes Keno e Tiquinho Soares estão em negociação. A janela de transferência se encerra em 3 de março, com a outra possibilidade de contratar sendo atletas sem contrato.

Na contramão, mais jogadores também devem sair. O meia Jean Gabriel deve ser emprestado, assim como os atacantes Iury Castilho e Clayson, que sequer estão integrados ao elenco principal. O lateral-direito Felipe Guimarães e o lateral-esquerdo João Almeida também podem sair por empréstimo, caso cheguem contratações para os setores.

continua após a publicidade

Estrangeiros do Coritiba (3)

Colombiano: Sebastián Gómez

Português: Josué

Uruguaio: Lavega

Sebastián Gómez, do Coritiba, tenta uma vaga na Copa do Mundo de 2026 pela Colômbia. Foto: JP Pacheco/Coritiba

Com três estrangeiros, o Coritiba está distante do limite permitido para relacionar em um jogo do Brasileirão ou da Copa do Brasil: nove. Até por isso, a diretoria coxa-branca tem olhado o mercado sul-americano para reforçar o time.

O uruguaio Lavega, do Fluminense, é uma contratação já confirmada. O clube tentou o lateral-esquerdo Camilo Cándido, também do Uruguai, mas não chegou a um acordo.

Quem chegou e quem saiu no Coritiba

Contratações (10)

Thiago Santos: zagueiro (Fluminense)

Tinga: lateral-direito (Fortaleza)

Willian Oliveira: volante (Vitória)

Fernando Sobral: volante (Cuiabá)

Gustavo: meia (Ah Ahli-EAE)

Pedro Rocha: atacante (Remo)

Lavega: atacante (Fluminense)

Fabinho: atacante (América-MG)

Breno Lopes: atacante (Fortaleza)

Keno: atacante (Fluminense)

Breno Lopes é a maior contratação da história do Coritiba: R$ 15 milhões. Foto: JP Pacheco/Coritiba

Saídas (11)

Fracchia: zagueiro (Coquimbo Unido-CHI)

Guilherme Aquino: zagueiro (Avaí)

Alex Silva: lateral-direito (Ceará)

Zeca: lateral-direito (Athletic-MG)

Geovane: volante (Atlético-GO)

Filipe Machado: volante (Goiás)

Carlos de Pena: meia (sem clube)

Dellatorre: atacante (Vila Nova)

Everaldo: atacante (sem clube)

Nicolas Careca: atacante (Novorizontino)

Gustavo Coutinho: atacante (sem clube)

Treinador do Coritiba

Fernando Seabra

Fernando Seabra é a aposta do Coritiba no comando de 2026. Foto: JP Pacheco/Coritiba

Com 48 anos, o treinador chegou em dezembro para substituir Mozart, que teve um desacerto financeiro com o clube. A diretoria chegou a abrir conversas com Roger Machado, Pedro Caixinha e Renato Paiva, mas acertou com Fernando Seabra.

O comandante já atuou ao lado de William Thomas, atual head esportivo do Coxa, na base do rival Athletico, e reúne características para um trabalho de médio prazo. Seabra tem passagens recentes por Bragantino e Cruzeiro.

O que esperar do Coritiba?

Após subir da Série B, o Coritiba tem o objetivo principal se manter na Série A. A Treecorp, empresa controladora da SAF, admite que o clube precisa se consolidar na elite para depois sonhar com voos mais altos.

De 2025 a 2025, por exemplo, o Coxa participou da Série B em oito edições (40%). Se ampliar o cenário, com torneios internacionais, a última vez foi a Sul-Americana de 2016. Já a Libertadores não é disputada pelo clube alviverde desde 2004.

➡️ Mais notícias do Coritiba

+Aposte no Coritiba no Campeonato Brasileiro!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.