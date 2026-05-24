Coritiba e Bahia: onde assistir, horário e prováveis escalações do confronto pelo Brasileirão
Confira todas as informações do duelo válido pela 17ª rodada da competição
Coritiba e Bahia se enfrentam nesta segunda-feira (25), às 20h (horário de Brasília), no Couto Pereira, em Curitiba (PR). O confronto, válido pela 17ª rodada do Brasileirão, terá transmissão ao vivo pelo SportTV (TV fechada) e pelo Premiere (pay-per-view). ➡️Clique para assistir no Premiere.
Coritiba
O Coxa chega ao confronto na sétima colocação, com 23 pontos. A equipe busca manter o embalo após ganhar com autoridade sobre o Santos, fora de casa, por 3 x 0 na Neo Química Arena, com dois gols de Breno Lopes e um de Josué, de pênalti. O técnico Fernando Seabra conta com uma lista extensa de jogadores no departamento médico. O goleiro Pedro Morisco segue em recuperação de cirurgia no ombro direito e não tem prazo de retorno. Na defesa, o zagueiro Maicon (lesão muscular na coxa esquerda) e o lateral Tinga (lesão na panturrilha) continuam fora. E no ataque, Fabinho (lesão no joelho esquerdo), Keno (pancada no joelho direito) e Rodrigo Rodrigues (recuperação de cirurgia no joelho) são baixas confirmadas.
Porém, o Coxa deve contar com um retorno importante para a partida. Lucas Ronier, atacante de 21 anos e destaque do time na temporada com três gols e quatro assistências, trabalha para ficar à disposição, após sentir dores na posterior da coxa e cumprir suspensão na vitória sobre o Santos.
Bahia
Por outro lado, o Bahia, mesmo estando na oitava colocação, com os mesmos 23 pontos do Coritiba, vive cenário bem diferente. O time de Rogério Ceni acumula quatro derrotas e três empates nas últimas sete partidas, sequência que gerou protestos da torcida na Arena Fonte Nova durante o empate com o Grêmio na rodada passada. Já eliminado da Copa do Brasil (pelo Remo) e da fase preliminar da Libertadores, o Brasileirão é a única competição restante do Tricolor em 2026.
O Tricolor Baiano sofre com desfalques para a partida. Os meias Erick e Rodrigo Nestor receberam o terceiro cartão amarelo no empate com o Grêmio pela 16ª rodada e cumprem suspensão automática. O goleiro Ronaldo, o volante Caio Alexandre e o atacante Ruan Pablo já estavam vetados e seguem fora da relação. E Luciano Juba, lateral-esquerdo titular, deixou o campo aos 13 minutos do segundo tempo do jogo contra o Grêmio com dores na parte posterior da coxa esquerda e é dúvida para o confronto.
O histórico entre Coritiba e Bahia é favorável à equipe paranaense. Em 42 confrontos oficiais, o Coxa venceu 12 vezes, o Tricolor Baiano triunfou em oito oportunidades e 22 partidas terminaram empatadas.
Porém, o Bahia não perde para o Coritiba desde dezembro de 2014. A última derrota do Tricolor neste confronto aconteceu em 7 de dezembro daquele ano, no próprio Couto Pereira. Desde então, as equipes se enfrentaram seis vezes, com quatro triunfos do Bahia e dois empates.
O jogo mais recente entre as equipes foi na 23ª rodada do Brasileirão 2023, também no Couto Pereira: o Bahia venceu por 4 x 2, com gols de Rafael Ratão, Thaciano, Ademir e Gabriel Teixeira; Sebastián Gómez e Andrey descontaram para o Coritiba.
Coritiba 🆚 Bahia
17ª rodada do Brasileirão
📆 Data e horário: Segunda-feira (25), às 20h (horário de Brasília)
📍 Local: Couto Pereira, em Curitiba (PR)
👁️ Onde assistir: SportTV (TV fechada) e pelo Premiere (pay-per-view)
🕴️ Árbitro: Anderson Daronco (RS)
🚩 Assistentes: Michael Stanislau (RS) e Cipriano da Silva Sousa (TO)
🧑⚖️ 4º árbitro: Thaillan Azevedo Gomes (AP)
📺 VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)
⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🟢⚪ Coritiba (Técnico: Fernando Seabra): Pedro Rangel; JP Chermont, Moledo, Jacy e Bruno Melo; Sebastián Gómez e Thiago Santos; Lucas Ronier (Lavega), Josué e Breno Lopes; Pedro Rocha.
⚪🔴🔵 Bahia (Técnico: Rogério Ceni): Léo Vieira; Gilberto, Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Iago Borduchi (Juba); Acevedo, Jean Lucas e Éverton Ribeiro; Erick Pulga, Sanabria (Willian José) e Ademir.
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
