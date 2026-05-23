River Plate e Belgrano entram em campo neste domingo (24), às 15h30, para decidir o título do turno de Apertura do Campeonato Argentino. Além de garantir uma vaga direta na Libertadores do ano que vem, a equipe que se consagrar campeã vai receber uma premiação de US$ 500 mil (cerca de R$ 1,20 milhão) pelo feito.

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O valor, inclusive, é pago pela Conmebol como um "incentivo" à AFA (Associação do Futebol Argentino). O montante distribuído no Apertura se repete na etapa de encerramento (Clausura) e é o mesmo pago ao campeão geral do campeonato, sendo a equipe que somar mais pontos no acumulado dos dois turnos.

Premiações Brasileiras

Contudo, o valor fica muito abaixo das cifras praticadas no futebol brasileiro. O prêmio do campeão argentino é menor do que o dinheiro que o Coritiba recebeu pela conquista do Brasileirão Série B de 2025 e 40 vezes menor do que a bolada faturada pelo Flamengo na Série A.

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Como recompensa pelo título da segunda divisão nacional, o Coxa ganhou R$ 3,5 milhões, o equivalente a US$ 696 mil. Já o Rubro-Negro embolsou R$ 48,1 milhões de premiação por ser o campeão da elite do futebol brasileiro.

Como funciona o Campeonato Argentino?

Desde 2025, o Campeonato Argentino passou por mudanças em seu formato. O modelo de pontos corridos único, instaurado na última década, chegou ao fim para dar lugar ao retorno da divisão por turnos: o Apertura e o Clausura, exatamente como era feito até 2012.

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Ambos os turnos terão uma fase inicial de pontos corridos, com os melhores se classificando para o mata-mata. A tendência é que sejam disputadas 14 rodadas por turno, em uma competição que conta com 30 times.

A nomenclatura Apertura e Clausura havia sido alterada em 2012 para Torneio Inicial e Torneio Final. Em 2015, os dois blocos foram unificados em uma só competição, a Superliga, com a participação da então presidente Cristina Kirchner. Após cinco anos de hiato, a AFA retomou a organização direta do campeonato.

Jogadores do Belgrano comemorando a classificação para a final do Campeonato Argentino (Foto: Alejandro PAGNI/AFP)

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