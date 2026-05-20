Vinicius Jr. lidera lista de jogadores mais valiosos entre os convocados da Seleção; veja ranking

Atacante comanda a lista de valor de mercado da amarelinha para a Copa em grupo que traz o retorno de Neymar


Vinícius Espirito Santo Spada
São Paulo (SP)

Vinicius Barbosa Harfush
São Paulo (SP)
Dia 20/05/2026
09:59
Neymar e Vinicius jr. pela Seleção Brasileira - Brasil 4x0 Chile, no Maracanã
Neymar e Vinicius jr. atuando juntos pela Seleção Brasileira (Lucas Figueiredo/CBF)
O técnico Carlo Ancelotti anunciou nesta segunda-feira (18) os 26 convocados para a Copa do Mundo. Além do retorno do craque Neymar para a Seleção Brasileira após quase três anos, a amarelinha conta com um elenco recheado de astros que se destacam para além do campo, alcançando relevância também no valor de mercado e nas finanças do futebol.

Entre todos os chamados por Ancelotti, Vinicius Jr. destaca-se como o jogador mais valioso da seleção, com um valor de mercado estimado em € 150 milhões, o que representa aproximadamente R$ 874 milhões. O atacante é o quinto jogador mais valioso do mundo, dividindo a posição com Pedri, que possui o mesmo valor de mercado. Eles ficam atrás de estrelas como Mbappé, Haaland e Yamal, avaliados em € 200 milhões, cerca de R$ 1,166 bilhão, segundo dados do Transfermarkt.

Na sequência da lista, Raphinha consolida-se como o segundo jogador mais valioso da Seleção Brasileira, com valor de € 80 milhões, o equivalente a R$ 466 milhões, enquanto Gabriel Magalhães fecha o ranking dos três primeiros colocados, valendo € 75 milhões, correspondendo a R$ 437 milhões.

O astro santista Neymar está avaliado em torno de € 10 milhões, cerca de R$ 58 milhões, posicionando-se à frente de jogadores como Casemiro, Danilo, Douglas Santos, Thiago Silva e Alex Sandro. No ranking total do elenco, o craque ocupa a 20ª posição entre os atletas mais valorizados da amarelinha.

Veja o top 5 jogadores mais valiosos da Seleção Brasileira

  1. Vinicius Junior (Real Madrid) = € 150 milhões;
  2. Raphinha (Barcelona) = € 80 milhões;
  3. Gabriel Magalhães (Arsenal) = € 75 milhões;
  4. Bruno Guimarães (Newcastle) = € 75 milhões;
  5. Matheus Cunha (Manchester United) = € 70 milhões.

Lista dos 26 jogadores convocados por Carlo Ancelotti

Goleiros

  1. Alisson (Liverpool)
  2. Ederson (Fenerbahçe)
  3. Weverton (Grêmio)

Defensores

  • Marquinhos (Paris Saint-Germain)
  • Gabriel Magalhães (Arsenal)
  • Bremer (Juventus)
  • Danilo (Flamengo)
  • Ibañez (Al-Ahli)
  • Wesley (Roma)
  • Douglas Santos (Zenit)
  • Alex Sandro (Flamengo)
  • Léo Pereira (Flamengo)

Meio-campistas

  • Casemiro (Manchester United)
  • Bruno Guimarães (Newcastle)
  • Fabinho (Al-Ittihad)
  • Danilo (Botafogo)
  • Lucas Paquetá (Flamengo)

Atacantes

  • Raphinha (Barcelona)
  • Gabriel Martinelli (Arsenal)
  • Luiz Henrique (Zenit)
  • Vini Jr (Real Madrid)
  • Matheus Cunha (Manchester United)
  • Neymar (Santos)
  • Endrick (Lyon)
  • Igor Thiago (Brentford)
  • Rayan (Bournemouth)
Seleção Brasileira
Seleção Brasileira durante o último amistoso (Foto: @rafaelribeirorio/CBF)

