Vinicius Jr. lidera lista de jogadores mais valiosos entre os convocados da Seleção; veja ranking
Atacante comanda a lista de valor de mercado da amarelinha para a Copa em grupo que traz o retorno de Neymar
O técnico Carlo Ancelotti anunciou nesta segunda-feira (18) os 26 convocados para a Copa do Mundo. Além do retorno do craque Neymar para a Seleção Brasileira após quase três anos, a amarelinha conta com um elenco recheado de astros que se destacam para além do campo, alcançando relevância também no valor de mercado e nas finanças do futebol.
Entre todos os chamados por Ancelotti, Vinicius Jr. destaca-se como o jogador mais valioso da seleção, com um valor de mercado estimado em € 150 milhões, o que representa aproximadamente R$ 874 milhões. O atacante é o quinto jogador mais valioso do mundo, dividindo a posição com Pedri, que possui o mesmo valor de mercado. Eles ficam atrás de estrelas como Mbappé, Haaland e Yamal, avaliados em € 200 milhões, cerca de R$ 1,166 bilhão, segundo dados do Transfermarkt.
Na sequência da lista, Raphinha consolida-se como o segundo jogador mais valioso da Seleção Brasileira, com valor de € 80 milhões, o equivalente a R$ 466 milhões, enquanto Gabriel Magalhães fecha o ranking dos três primeiros colocados, valendo € 75 milhões, correspondendo a R$ 437 milhões.
O astro santista Neymar está avaliado em torno de € 10 milhões, cerca de R$ 58 milhões, posicionando-se à frente de jogadores como Casemiro, Danilo, Douglas Santos, Thiago Silva e Alex Sandro. No ranking total do elenco, o craque ocupa a 20ª posição entre os atletas mais valorizados da amarelinha.
Veja o top 5 jogadores mais valiosos da Seleção Brasileira
- Vinicius Junior (Real Madrid) = € 150 milhões;
- Raphinha (Barcelona) = € 80 milhões;
- Gabriel Magalhães (Arsenal) = € 75 milhões;
- Bruno Guimarães (Newcastle) = € 75 milhões;
- Matheus Cunha (Manchester United) = € 70 milhões.
Lista dos 26 jogadores convocados por Carlo Ancelotti
Goleiros
- Alisson (Liverpool)
- Ederson (Fenerbahçe)
- Weverton (Grêmio)
Defensores
- Marquinhos (Paris Saint-Germain)
- Gabriel Magalhães (Arsenal)
- Bremer (Juventus)
- Danilo (Flamengo)
- Ibañez (Al-Ahli)
- Wesley (Roma)
- Douglas Santos (Zenit)
- Alex Sandro (Flamengo)
- Léo Pereira (Flamengo)
Meio-campistas
- Casemiro (Manchester United)
- Bruno Guimarães (Newcastle)
- Fabinho (Al-Ittihad)
- Danilo (Botafogo)
- Lucas Paquetá (Flamengo)
Atacantes
- Raphinha (Barcelona)
- Gabriel Martinelli (Arsenal)
- Luiz Henrique (Zenit)
- Vini Jr (Real Madrid)
- Matheus Cunha (Manchester United)
- Neymar (Santos)
- Endrick (Lyon)
- Igor Thiago (Brentford)
- Rayan (Bournemouth)
