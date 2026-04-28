Último adeus ao 'Mão Santa': São Paulo recebe memorial de Oscar Schmidt

Os fãs terão a oportunidade de se despedir de um de seus maiores ícones na próxima sexta-feira, 1º de maio. A família de Oscar Schmidt anunciou a realização de um memorial aberto ao público para celebrar a trajetória do ex-jogador, que faleceu no último dia 17 de abril, aos 68 anos, em decorrência de uma parada cardiorrespiratória.

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A cerimônia acontecerá no ginásio principal do Esporte Clube Sírio, em São Paulo, local que foi palco de momentos históricos na carreira do ídolo. Os portões estarão abertos das 11h às 17h30, com entrada permitida até as 17h. O evento promete reunir fãs, amigos e familiares para uma última celebração da vida daquele que é considerado o maior nome da história do esporte no Brasil.

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Divulgação do Memorial em homenagem a Ocsar Schmidt (Foto: Divulgação/Assessoria)

Carreira de Oscar Schmidt

Nascido em Natal, o "Mão Santa" construiu números impressionantes ao longo de 25 temporadas como profissional. Ele é o segundo maior pontuador da história do basquete, com 49.703 pontos, além de deter o recorde de maior pontuador da história dos Jogos Olímpicos, com 1.093.

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Nas Olimpíadas, onde participou de cinco edições consecutivas, Oscar também acumulou marcas históricas: foi diversas vezes cestinha e protagonizou atuações memoráveis, como os 55 pontos anotados contra a Espanha em Jogos Olímpicos de Seul 1988 – recorde em uma única partida no torneio.

Pela Seleção Brasileira, o momento mais emblemático veio no ouro dos Jogos Pan-Americanos de 1987, em Indianápolis. Na decisão, liderou o Brasil na vitória por 120 a 115 sobre os Estados Unidos, marcando a primeira derrota dos norte-americanos em casa na história da competição. Oscar também conquistou o bronze no Mundial de 1978, nas Filipinas, e encerrou sua trajetória com 7.693 pontos em 326 partidas oficiais pela seleção, entre 1977 e 1996.

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