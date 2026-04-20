Tadeu quebra protocolo, revela morte de Oscar Schmidt e consola Ana Paula no BBB

O apresentador Tadeu Schmidt informou aos participantes do BBB 26 que perdeu o irmão Oscar Schmidt. A revelação aconteceu no domingo (19), durante conversa com a finalista Ana Paula Renault, que havia recebido a notícia da morte do pai, Gerardo Renault. O ex-jogador de basquete morreu na sexta-feira (17), aos 68 anos.

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Tadeu decidiu compartilhar o luto pessoal ao consolar Ana Paula Renault, que soube da morte do pai horas antes do início do programa ao vivo. O apresentador optou por quebrar o protocolo do programa para estabelecer uma conexão com a participante.

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- Antes de mais nada, Ana Paula, eu queria te dar um abraço. Você vai ter o seu tempo para entender. O seu tempo para receber esse choque, esse baque, e a gente respeita demais tudo que você quiser fazer. Eu queria, também, Ana Paula, te contar uma coisa que foge totalmente do protocolo, mas, nessas alturas, que se dane o protocolo - começou Tadeu.

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- Sabe quando a gente está sofrendo e a gente se dá as mãos para ficar mais forte? Eu também estou vivendo um luto, meu irmão morreu anteontem. Então, é só para te dizer que eu respeito demais qualquer coisa que você fizer. Respeito demais esse momento que você está vivendo. E eu queria te dizer que a gente te admira demais e que é uma honra ter você aqui com a gente - completou.

Tadeu conta aos finalistas do BBB sobre morte de Oscar Schmidt

A conversa ocorreu dentro da casa do BBB 26, durante a edição do programa. Além de Ana Paula Renault, estavam presentes os demais finalistas, além de tia Milena e Juliano, mencionados pelo apresentador. Leandro Boneco, outro participante havia acabado ser eliminado do reality show.

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- Eu imagino que o seu Gerardo estaria te aplaudindo, imensamente orgulhoso de você, como eu sei que meu irmão diria para mim: 'Não se atreva a ir embora', porque era essa a minha relação com ele. Só para dizer que nós estamos juntos, tá? Eu, você, tia Milena, Juliano… Nós estamos juntos, fazendo a edição do BBB 26 que é a coisa mais linda. E a gente vai passar por essa situação, por cima, e vai chegar até o final, do jeito que você quiser - encerrou.