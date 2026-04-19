Arrascaeta explica homenagem a Oscar Schmidt em vitória do Flamengo: 'Fenômeno'

O Flamengo fez o dever de casa na noite deste domingo (19) e venceu o Bahia pelo placar de 2 a 0, no Maracanã, em duelo válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a partida, o meia uruguaio Arrascaeta celebrou o resultado e falou sobre a comemoração em homenagem ao ídolo Oscar Schmidt, que morreu na última sexta-feira (17).

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+ Flamengo imortaliza a 14 por Oscar Schmidt

— Eu queria aproveitar também para mandar um grande abraço para todas as famílias e amigos de Oscar. Nesse momento foi tão difícil. Eu tinha colocado na minha cabeça hoje tentar fazer um gol para retribuir e aumentar um pouco mais essa homenagem neste momento tão especial. Fico feliz de poder compartilhar esse momento que vai ficar marcado para sempre — disse o craque do Flamengo, ao "Premiere".

— Simplesmente só para retribuir e homenagear um fenômeno, como foi o Oscar. E não só dentro do campo, mas fora do campo também. Na verdade, me dizem que ele foi uma grande pessoa — destacou.

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Arrascaeta simula arremesso em homenagem a Oscar Schmidt (Foto: Adriano Fontes / Flamengo)

Oscar Schmidt chegou ao Flamengo em 1999 e se aposentou pelo Rubro-Negro em 2003. Pelo clube de Gávea, o "Mão Santa" conquistou duas edições do Campeonato Carioca de Basquete, em 1999 e 2002.

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Flamengo segue na cola

Com o resultado diante do Bahia, a equipe comandada por Leonardo Jardim se manteve na vice-liderança do Brasileirão. O Rubro-Negro chega a 23 pontos, seis de desvantagem para o Palmeiras, mas com um jogo a menos

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O Flamengo volta a campo na quarta-feira (22), para enfrentar o rival do Bahia, o Vitória, novamente no Maracanã. Desta vez, o compromisso será válido pela ida da quinta fase da Copa do Brasil, às 21h30 (de Brasília).