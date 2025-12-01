Palpites Basquete Hoje (01/12) – NBA, NBB e mais

Confira os melhores palpites e análises de mercados para os jogos de hoje, 1º de dezembro, no basquete - NBA, NBB e muito mais. Nossa equipe traz uma análise detalhada das estatísticas recentes, desempenho individual dos jogadores e do momento de cada equipe. Apresentamos todas as informações para embasar o prognóstico do dia, com odds atualizadas das melhores casas de apostas e indicações detalhadas das partidas mais relevantes.

Palpites NBA Hoje - Análise e odds indicadas

Confira nossos prognósticos com foco em estatísticas avançadas e tendências recentes para os principais confrontos desta noite.

Detroit Pistons x Atlanta Hawks - Detroit mais de 121,5 pontos (1,83)

A partida coloca o líder da Conferência Leste contra uma das surpresas da temporada. Nosso palpite indica que o poder ofensivo da equipe de Detroit, liderados por Cade Cunningham, se mantenha em alta, repetindo o ritmo das últimas dez partidas, em que a equipe registrou média de 123 pontos.

Na temporada, o Detroit possui a média de 119,7 pontos marcados por partida

pontos marcados por partida Das últimas dez partidas, em seis oportunidades superou a marca de 122 pontos ou mais

Los Angeles Lakers x Phoenix Suns - Doncic mais de 30 pontos e Reaves mais de 25 pontos (3,40)

A dupla segue sendo protagonista nas partidas do Lakers, assumindo a responsabilidade da pontuação nas ausências de LeBron James. Luka Doncic é atualmente o cestinha da temporada, com 35,1 pontos de média, enquanto Austin Reaves aparece como o segundo maior pontuador da equipe, com média de 28,8. Números que reforçam a alta probabilidade do nosso palpite.

Doncic vem de nove partidas consecutivas com 30 pontos ou mais

partidas consecutivas com pontos ou mais Reaves marcou 31 ou mais pontos nas últimas três partidas dos Lakers

Denver Nuggets x Dallas Mavericks - Para Nikola Jokic anotar um triplo-duplo (1,87)

O pivô sérvio continua dominando todas as estatísticas. Nikola Jokic é o terceiro jogador com maior número de triplo-duplos em jogos de temporada regular da NBA, com 174 até o momento, e o segundo considerando também os playoffs, com 195. Na temporada anterior, encerrou a campanha com média de triplo-duplo e candidato a MVP. Nosso palpite ganha força com as recentes atuações do Joker.

Na temporada 2025/26, segue com médias de 28,9 pontos, 12,4 rebotes e 10,9 assistências (líder da liga no quesito)

pontos, rebotes e assistências (líder da liga no quesito) Em 19 jogos na temporada, já são dez triplo-duplos para o sérvio

Outros palpites da NBA Hoje

Brooklyn Nets x Charlotte Hornets - Michael Porter Jr. marca mais de 26 pontos ( 2,32 na Betano )

- Michael Porter Jr. marca mais de 26 pontos ( ) Utah Jazz x Houston Rockets - Handicap Rockets -8,5 ( 1,60 na Betano )

- Handicap Rockets -8,5 ( ) Indiana Pacers x Cleveland Cavaliers - Menos de 236,5 pontos contando prorrogação (1,90 na Betano)

NBB Palpites - Basquete hoje no Brasil

O NBB (Novo Basquete Brasil) traz um jogo nesta segunda-feira, 1 de dezembro, Caxias do Sul Basquete x Cruzeiro.

Caxias do Sul Basquete x Cruzeiro - Mais de 155,5 pontos combinados (1,75)

O palpite se baseia no retrospecto da equipe do Cruzeiro, que permite média de 87,4 pontos por partida aos adversários. Atuando fora de casa, a tendência é que a equipe mostre a fragilidade defensiva das últimas três partidas, onde levou mais de 98 pontos em todas elas.

A média de pontos marcados pela equipe do Caxias do Sul é de 71,6 pontos por jogo. Já a do Cruzeiro, 77,5

pontos por jogo. Já a do Cruzeiro, Nas últimas dez partidas do Cruzeiro, em sete oportunidades tivemos mais de 156 pontos combinados

Outros jogos de basquete no dia

Chipre x Alemanha - Mais de 140,5 pontos (1,51 na Betsson)

Atual campeã da Eurobasket, a seleção alemã tem um desafio mais simples pelas Eliminatórias da Copa do Mundo da Fiba. Apesar disso, a projeção é de um número mais modesto de pontos somados.

A Alemanha marcou em média 93 pontos até aqui nas Eliminatórias

pontos até aqui nas Eliminatórias A média dos jogos do Chipre é de 149 somados

Perguntas Frequentes sobre Palpites de Basquete hoje (FAQ)

Onde assistir NBA/NBB hoje?

Neste 1º de dezembro, teremos transmissão da NBA no Disney+ para Orlando Magic x Chicago Bulls e para Los Angeles Lakers x Phoenix Suns. Além das partidas, todos os jogos da temporada 2025/26 estarão disponíveis no NBA League Pass.

A partida da NBB Caxias do Sul Basquete x Cruzeiro terá transmissão ao vivo no YouTube da NBB Caixa.

Qual o melhor palpite de basquete hoje?

O melhor palpite do dia é Los Angeles Lakers x Phoenix Suns - Doncic mais de 30 pontos e Reaves mais de 25 pontos, com odd 3,40.

Como funcionam os spreads no basquete?

Os spreads no basquete é um mercado de apostas que busca equilibrar as chances de vitória dos dois lados. Apostar no spread significa escolher um time para vencer ou perder por determinada margem. Ou seja, um time com valor -5,5 precisa vencer por pelo menos 6 pontos para a aposta ser vencedora, enquanto um time com valor +5,5 pode perder a partida por até 6 pontos.

Quais estatísticas importam para apostar em basquete?

Para apostar no basquete, devemos levar em consideração tanto estatísticas individuais dos jogadores quanto das equipes. Como estatísticas de equipe, devemos olhar a eficiência ofensiva e defensiva, o percentual de arremessos, rebotes e volume de turnover. Para analisar os jogadores, temos de verificar pontos, rebotes e assistências, minutos em quadra, além da eficiência individual. Além disso, temos que levar em consideração nóticias, lesões, confrontos diretos, momento das equipes e mando de quadra.

NBA ou NBB: qual é melhor para apostar?

Os dois mercados possuem muitas opções para apostar. A NBA leva vantagem pela quantidade de jogos na temporada regular e playoffs, além de ser a liga mais popular de basquete no mundo, fazendo com que mais casas de apostas disponibilizem melhores odds e vantagens para o apostador.