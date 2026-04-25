Nos últimos segundos, União Corinthians bate Flamengo e iguala playoffs do NBB

Depois de sair atrás nos playoffs do Novo Basquete Brasil (NBB), o União Corinthians superou o Flamengo no jogo 2 da série de "melhor de cinco" entre as equipes pelas oitavas de final da competição. O duelo, decidido nos últimos segundos, terminou em 84 a 83 para o time da casa. O confronto foi realizado no Ginásio Arnão, em Santa Cruz do Sul (RS).

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Como foi o jogo?

O início da partida foi de domínio rubro-negro, que abriu 9 a 0, com brilho do ala-pivô Kayo. A equipe seguiu impondo o ritmo do confronto e terminou o primeiro quarto em um 30 a 17 favorável no placar, com direito a cesta de Shaq Johnson da quadra de defesa (veja o lance abaixo). Na segunda parcial, o União Corinthians ofereceu mais resistência e o duelo ficou acirrado. Mesmo assim, o Flamengo saiu para o intervalo vencendo por 48 a 41.

No terceiro quarto, o União Corinthians assumiu a frente do placar pela primeira vez, no 57 a 56. A partir daí, os times passaram a se revezar no domínio numérico, e o time da casa venceu a parcial por 24 a 16. No somatório da partida, o Flamengo tinha apenas um de vantagem - 65 a 64.

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A parcial decisiva teve, logo no início, uma cesta de três pontos de André Góes, levantando a torcida. A cinco minutos do fim, Gui virou o jogo para o Flamengo, no 73 a 72, mas as equipes passaram a se alternar no placar. No último minuto, os times empatavam em 81 a 81. Em contornos dramáticos, o União Corinthians sacramentou a vitória por 84 a 83 a três segundos do apito que encerrou o duelo.

União Corinthians x Flamengo nos playoffs do NBB 2025/26 (Foto: Vinicius Molz Schubert / @vinicius_schubert)

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O que vem por aí no NBB?

Flamengo e União Corinthians voltam a se enfrentar na próxima segunda-feira (27), novamente no Ginásio do Arnão, em Santa Cruz do Sul (RS). A partida é válida pelo jogo 3 da série de "melhor de cinco" das oitavas de final, que está empatada em 1 a 1.