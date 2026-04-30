Flamengo domina o União Corinthians em casa e avança às quartas do NBB

Na noite desta quinta-feira (30), o Flamengo venceu com tranquilidade o União Corinthians, por 104 a 77, pelo quarto jogo das oitavas de final do NBB 2025/26 e fechou a série em 3 a 1. A vitória obtida no Maracanãzinho selou a classificação do Rubro-Negro para as quartas, onde encara o vencedor de Brasília e Caxias - a série está 2 a 1 para o Brasília.

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Os cestinhas da partida foram os alas Gui Deodato e Negrete, do Flamengo, com 20 pontos cada. Pelo lado do União Corinthians, o principal pontuador foi o armador Nathaniel Barnes, com 18 acertos.

Como foi o jogo?

Gui Deodato em ação pelo Flamengo nos playoffs do NBB 25/26 (Foto: Paula Reis/CRF)

Em um primeiro período equilibrado, o Flamengo contou com os arremessos precisos de Gui Deodato para abrir quatro pontos de vantagem. O ala de 35 anos foi responsável por 11 dos 22 pontos do Rubro-Negro na parcial.

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Poupado no segundo quarto, Gui Deodato viu do banco de reservas um União Corinthians de sistema defensivo sólido e alto aproveitamento das bolas de dois pontos. Com pouco mais de três minutos, a equipe de Santa Cruz do Sul virou o placar e se manteve à frente até o final: 46 a 43. Os destaques do time visitante foram o ala-pivô Jeremy Hollowell e o armador Nathaniel Barnes, com oito acertos cada.

De volta à quadra, Gui Deodato marcou nove pontos no terceiro período, com 100% de aproveitamento nos arremessos, e contribuiu para que o Flamengo tomasse o controle da partida dali em diante. O Rubro-Negro dominou as ações dentro do garrafão, levando a melhor em 48 rebotes, e converteu 20 cestas de três.

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Com 11 e seis acertos, respectivamente, o ala Negrete e o ala-pivô Cummings foram responsáveis por manter a intensidade do volume de jogo do time mandante na quarta parcial. A classificação para as quartas veio com o placar de 104 a 77.

Placar da série: Flamengo 3 x 1 União Corinthians

Jogo 1: Flamengo 102 x 72 União Corinthians

Jogo 2: União Corinthians 84 x 83 Flamengo

Jogo 3: União Corinthians 77 x 90 Flamengo

Jogo 4: Flamengo 104 x 77 União Corinthians

Confrontos das quartas de final do NBB 2025/26

Franca* x Mogi

Flamengo x Brasília ou Caxias

Pinheiros* x Paulistano

Minas* x Corinthians

*Disputa os jogos 1, 4 e 5 em casa

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