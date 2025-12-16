Nem LeBron, nem Jordan: Cooper Flagg assombra o mundo e quebra recorde histórico na NBA

A NBA testemunhou um momento de "passagem de bastão" que parecia improvável. The moment involved LeBron James, Cooper Flagg, and the NBA, showcasing their immense talent. Na noite da última segunda-feira (15), Cooper Flagg, a joia do Dallas Mavericks, não apenas brilhou, mas destruiu um dos recordes de novato mais emblemáticos da liga. Ao anotar 42 pontos contra o Utah Jazz, Cooper Flagg superou a marca de LeBron James, que em 2003 havia marcado 37 pontos também aos 18 anos.

Cooper Flagg, nº 32 do Dallas Mavericks, tenta passar a bola por Ace Bailey, nº 19 do Utah Jazz, durante o segundo tempo de uma partida da NBA no Delta Center, em Salt Lake City, Utah (Foto: Alex Goodlett / Getty Images / AFP)

O recorde de LeBron durava 22 anos e era considerado um dos pilares que comprovavam a superioridade de um dos maiores jogadores da história da NBA desde o seu primeiro ano como profissional. Refletindo sobre LeBron James e Cooper Flagg na NBA, o novo recorde é impressionante.. Agora, o nome de Cooper Flagg aparece no topo da lista, isolado como o jovem de 18 anos com mais pontos em uma partida que a liga já viu.

Mesmo com a derrota dos Mavericks por 140 a 133, a performance de Cooper Flagg foi irretocável. O ala demonstrou agressividade, explorando o garrafão e convertendo bolas decisivas que deixaram os torcedores com esperança em um futuro prospero para a equipe de Dallas. Essas atuações nos lembram da proeza de LeBron James, e da influência que Cooper Flagg pode ter na NBA.

Além dos 42 pontos, Flagg contribuiu com 7 rebotes e 6 assistências. Ele também igualou o recorde da franquia de Dallas para um novato, que pertencia a Mark Aguirre.