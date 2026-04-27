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Wembanyama dispara contra NBA após afastamento por concussão

Astro do Spurs afirmou que já tinha condições de atuar antes da liberação da liga

Joanna Colaço
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 27/04/2026
16:08
Victor Wembanyama, do Spurs, realiza aquecimento antes do jogo quatro da primeira rodada dos playoffs da Conferência Oeste contra o Trail Blazers (Foto: Soobum im/Getty images/Afp)
imagem cameraVictor Wembanyama, do Spurs, realiza aquecimento antes do jogo quatro da primeira rodada dos playoffs da Conferência Oeste contra o Trail Blazers (Foto: Soobum im/Getty images/Afp)
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O pivô francês Victor Wembanyama, do San Antonio Spurs, criticou a NBA pela condução do protocolo de concussão durante os playoffs da competição. A liga liberou o atleta para jogar apenas uma hora antes do quarto jogo contra o Portland Trail Blazers, disputado neste domingo (26). Wemby afirmou que já estava apto a atuar já no confronto anterior, partida que perdeu por estar no protocolo.

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Victor Wembanyama, do Spurs, observa partida contra o Trail Blazers no jogo quatro da primeira rodada dos playoffs da NBA (Foto: Brian babineau/Nbae via getty images/Afp)
Victor Wembanyama, do Spurs, observa partida contra o Trail Blazers no jogo quatro da primeira rodada dos playoffs da NBA (Foto: Brian babineau/Nbae via getty images/Afp)

A concussão no jogo 2

Victor Wembanyama sofreu uma concussão durante o Jogo 2 da série entre San Antonio Spurs e Portland Trail Blazers, após cair no garrafão adversário e bater o rosto no piso ainda no segundo quarto da partida.

As diretrizes da NBA para o protocolo de concussão determinam que o atleta permaneça em recuperação por pelo menos 48 horas após a lesão, além de cumprir uma série de etapas que comprovem a ausência de sintomas e a condição de retorno. Após testes neurológicos, a liberação precisa ser assinada por um médico da equipe em conjunto com o diretor do protocolo da liga.

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Por causa do problema, o pivô francês desfalcou os Spurs no Jogo 3. Wembanyama passou por novas avaliações médicas nos dias seguintes e afirmou que já se sentia pronto para voltar antes da autorização oficial da NBA.

— Não vou entrar em detalhes porque não quero que isso vire distração. Todos os médicos, tanto dos Spurs quanto os demais, foram ótimos e cuidaram muito bem de mim. Ainda assim, a forma como a NBA conduziu o protocolo foi uma decepção, declarou.

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Retorno em alto nível

Mesmo após perder uma partida da série, Wembanyama teve atuação dominante em seu retorno. O francês terminou o Jogo 4 com 27 pontos, 12 rebotes, sete tocos e quatro roubos de bola, ajudando os Spurs a vencerem por 117 a 94.

San Antonio conseguiu a vitória após estar perdendo por 17 pontos no segundo quarto, em uma grande reação fora de casa.

— É especial, com certeza. Eu estava com muitas emoções antes do jogo. Estava empolgado e ao mesmo tempo frustrado. Então coloquei tudo para fora hoje, afirmou o pivô.

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