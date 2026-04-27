Wembanyama dispara contra NBA após afastamento por concussão

O pivô francês Victor Wembanyama, do San Antonio Spurs, criticou a NBA pela condução do protocolo de concussão durante os playoffs da competição. A liga liberou o atleta para jogar apenas uma hora antes do quarto jogo contra o Portland Trail Blazers, disputado neste domingo (26). Wemby afirmou que já estava apto a atuar já no confronto anterior, partida que perdeu por estar no protocolo.

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Victor Wembanyama, do Spurs, observa partida contra o Trail Blazers no jogo quatro da primeira rodada dos playoffs da NBA (Foto: Brian babineau/Nbae via getty images/Afp)

A concussão no jogo 2

Victor Wembanyama sofreu uma concussão durante o Jogo 2 da série entre San Antonio Spurs e Portland Trail Blazers, após cair no garrafão adversário e bater o rosto no piso ainda no segundo quarto da partida.

As diretrizes da NBA para o protocolo de concussão determinam que o atleta permaneça em recuperação por pelo menos 48 horas após a lesão, além de cumprir uma série de etapas que comprovem a ausência de sintomas e a condição de retorno. Após testes neurológicos, a liberação precisa ser assinada por um médico da equipe em conjunto com o diretor do protocolo da liga.

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Por causa do problema, o pivô francês desfalcou os Spurs no Jogo 3. Wembanyama passou por novas avaliações médicas nos dias seguintes e afirmou que já se sentia pronto para voltar antes da autorização oficial da NBA.

— Não vou entrar em detalhes porque não quero que isso vire distração. Todos os médicos, tanto dos Spurs quanto os demais, foram ótimos e cuidaram muito bem de mim. Ainda assim, a forma como a NBA conduziu o protocolo foi uma decepção, declarou.

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Retorno em alto nível

Mesmo após perder uma partida da série, Wembanyama teve atuação dominante em seu retorno. O francês terminou o Jogo 4 com 27 pontos, 12 rebotes, sete tocos e quatro roubos de bola, ajudando os Spurs a vencerem por 117 a 94.

San Antonio conseguiu a vitória após estar perdendo por 17 pontos no segundo quarto, em uma grande reação fora de casa.

— É especial, com certeza. Eu estava com muitas emoções antes do jogo. Estava empolgado e ao mesmo tempo frustrado. Então coloquei tudo para fora hoje, afirmou o pivô.

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