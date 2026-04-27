LeBron James x Michael Jordan: análise de Steve Kerr sobre as lendas da NBA

O técnico Steve Kerr, atual comandante do Golden State Warriors, comparou duas das maiores lendas da história da NBA: Michael Jordan e LeBron James. Com experiência única ao atuar ao lado de Jordan no Chicago Bulls e depois treinar LeBron, Kerr apontou diferenças marcantes entre os dois ídolos.

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Jordan dominava pela mentalidade

Segundo Kerr, Jordan exercia um controle emocional raro dentro das quadras, impondo pressão sobre adversários, arbitragem e até sobre o ambiente do ginásio. Para o treinador, esse era o grande diferencial do hexacampeão da NBA.

— Jogando com Michael, eu vi o instinto matador, o domínio emocional que ele tinha, não só sobre o outro time, mas também sobre os árbitros e a arena inteira. Eu não vejo isso com LeBron, declarou Kerr.

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O técnico ainda afirmou que equipes enfrentavam Jordan já esperando a derrota, tamanho o impacto psicológico causado pelo astro.

LeBron se destaca pelo jogo completo

Ao falar sobre LeBron, Kerr destacou a capacidade do camisa 23 de influenciar todos os aspectos da partida. Para ele, o astro domina o jogo com ritmo, força física, visão de jogo e criação para os companheiros.

Além de pontuar em alto nível, LeBron também se mantém como peça decisiva na organização ofensiva de suas equipes. Kerr ressaltou que a pontuação muitas vezes surge como consequência natural de tudo o que ele produz em quadra.

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Números impressionantes aos 41 anos

Na temporada 2025/26 da NBA, aos 41 anos, LeBron James registrou médias de 20,9 pontos em 60 partidas, além de 7,2 rebotes e 7,2 assistências. Os números reforçam a sua capacidade de seguir impactando jogos mesmo na reta final da carreira.

LeBron James, do Los Angeles Lakers, se prepara para arremesso livre contra o LA Clippers na NBA, em Los Angeles, em 22 de janeiro de 2026 (Foto: Juan Ocampo/NBAE/Getty Images/AFP)

Debate histórico

A comparação entre Jordan e LeBron divide gerações há anos. Para Kerr, no entanto, a diferença entre ambos passa pelo estilo de domínio: Jordan impunha medo e competitividade, enquanto James controla partidas pela inteligência, versatilidade e produção constante.

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