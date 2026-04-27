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LeBron James x Michael Jordan: análise de Steve Kerr sobre as lendas da NBA

Técnico do Golden State Warriors comparou os estilos de jogo dos dois astros.

Joanna Colaço
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 27/04/2026
13:17
LeBron James e Michael Jordan no All-Star Game de 2022 — Foto: Kevin Mazur/Getty Images
imagem cameraLeBron James e Michael Jordan no All-Star Game de 2022 — Foto: Kevin Mazur/Getty Images
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O técnico Steve Kerr, atual comandante do Golden State Warriors, comparou duas das maiores lendas da história da NBA: Michael Jordan e LeBron James. Com experiência única ao atuar ao lado de Jordan no Chicago Bulls e depois treinar LeBron, Kerr apontou diferenças marcantes entre os dois ídolos.

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Jordan dominava pela mentalidade

Segundo Kerr, Jordan exercia um controle emocional raro dentro das quadras, impondo pressão sobre adversários, arbitragem e até sobre o ambiente do ginásio. Para o treinador, esse era o grande diferencial do hexacampeão da NBA.

— Jogando com Michael, eu vi o instinto matador, o domínio emocional que ele tinha, não só sobre o outro time, mas também sobre os árbitros e a arena inteira. Eu não vejo isso com LeBron, declarou Kerr.

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O técnico ainda afirmou que equipes enfrentavam Jordan já esperando a derrota, tamanho o impacto psicológico causado pelo astro.

LeBron se destaca pelo jogo completo

Ao falar sobre LeBron, Kerr destacou a capacidade do camisa 23 de influenciar todos os aspectos da partida. Para ele, o astro domina o jogo com ritmo, força física, visão de jogo e criação para os companheiros.

Além de pontuar em alto nível, LeBron também se mantém como peça decisiva na organização ofensiva de suas equipes. Kerr ressaltou que a pontuação muitas vezes surge como consequência natural de tudo o que ele produz em quadra.

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Números impressionantes aos 41 anos

Na temporada 2025/26 da NBA, aos 41 anos, LeBron James registrou médias de 20,9 pontos em 60 partidas, além de 7,2 rebotes e 7,2 assistências. Os números reforçam a sua capacidade de seguir impactando jogos mesmo na reta final da carreira.

LeBron James, do Los Angeles Lakers, se prepara para arremesso livre contra o LA Clippers na NBA, em Los Angeles, em 22 de janeiro de 2026 (Foto: Juan Ocampo/NBAE/Getty Images/AFP)
LeBron James, do Los Angeles Lakers, se prepara para arremesso livre contra o LA Clippers na NBA, em Los Angeles, em 22 de janeiro de 2026 (Foto: Juan Ocampo/NBAE/Getty Images/AFP)

Debate histórico

A comparação entre Jordan e LeBron divide gerações há anos. Para Kerr, no entanto, a diferença entre ambos passa pelo estilo de domínio: Jordan impunha medo e competitividade, enquanto James controla partidas pela inteligência, versatilidade e produção constante.

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