James Harden é preso por porte ilegal de arma no Texas Astro da NBA foi detido durante abordagem policial mas respoderá em liberdade

O astro da NBA James Harden foi preso na madrugada deste sábado (13), no Texas, acusado de porte ilegal de arma de fogo. A informação foi divulgada pelo TMZ.

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Segundo as autoridades locais, Harden estava em um veículo quando policiais identificaram uma arma de fogo à vista no interior do carro. De acordo com o relatório, o armamento não era transportado em um coldre, situação que resultou na acusação contra o jogador.

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Após ser levado para a delegacia, o atleta foi liberado mediante pagamento de fiança. A audiência do caso está marcada para o dia 22 de junho.

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Como parte das condições impostas pela Justiça, Harden não poderá possuir armas de fogo, munições ou qualquer outro tipo de arma enquanto o processo estiver em andamento. O jogador também está proibido de consumir álcool ou substâncias controladas sem autorização médica e deverá realizar exames toxicológicos aleatórios.

James Harden no jogo 6 de Cleveland Cavaliers e Detroit Pistons na semifinal da Conferência Leste da NBA (Foto: NATHANIEL S. BUTLER / NBAE / GETTY IMAGES)

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Harden atua na NBA desde 2009 e construiu uma das carreiras mais relevantes de sua geração. Ao longo dos anos, passou por equipes como Oklahoma City Thunder, Houston Rockets, Brooklyn Nets, Philadelphia 76ers e Los Angeles Clippers.

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