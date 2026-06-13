logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

James Harden é preso por porte ilegal de arma no Texas

Astro da NBA foi detido durante abordagem policial mas respoderá em liberdade

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
13/06/2026 13:52
Supervisionado porThiago Fernandes,
Favorite o Lance! no Google
James Harden, do Clippers, observa durante jogo contra o Nuggets, na Ball Arena. (Foto: Garrett Ellwood/NBAE via Getty Images/AFP)
James Harden, do Clippers, observa durante jogo contra o Nuggets, na Ball Arena. (Foto: Garrett Ellwood/NBAE via Getty Images/AFP)

O astro da NBA James Harden foi preso na madrugada deste sábado (13), no Texas, acusado de porte ilegal de arma de fogo. A informação foi divulgada pelo TMZ.

continua após a publicidade
  • Jalen Brunson, do New York Knicks, infiltra contra o Cleveland Cavaliers durante a prorrogação do jogo um das finais da Conferência Leste da NBA (Foto: Sarah stier/Getty images/Afp)

    James Harden vira alvo do Knicks em reação impressionante nos playoffs

    NBA
    Há 3 semanas
  • James Harden, do Clippers, observa durante jogo contra o Nuggets, na Ball Arena. (Foto: Garrett Ellwood/NBAE via Getty Images/AFP)

    NBA: James Harden troca Clippers por Cavaliers em busca de título inédito

    NBA
    Há 4 meses
  • James Harden - Los Angeles Clippers - NBA" src="https://www.youtube.com/embed/hg9cMZZiHQs?si=Mn9v7XFL1KLssDL7" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen>

    James Harden abre o jogo sobre reação do Clippers e garante: ‘Podemos voltar’

    NBA
    Há 4 meses

    • Segundo as autoridades locais, Harden estava em um veículo quando policiais identificaram uma arma de fogo à vista no interior do carro. De acordo com o relatório, o armamento não era transportado em um coldre, situação que resultou na acusação contra o jogador.

    ➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

    Após ser levado para a delegacia, o atleta foi liberado mediante pagamento de fiança. A audiência do caso está marcada para o dia 22 de junho.

    continua após a publicidade

    Como parte das condições impostas pela Justiça, Harden não poderá possuir armas de fogo, munições ou qualquer outro tipo de arma enquanto o processo estiver em andamento. O jogador também está proibido de consumir álcool ou substâncias controladas sem autorização médica e deverá realizar exames toxicológicos aleatórios.

    James Harden no jogo 6 de Cleveland Cavaliers e Detroit Pistons na semifinal da Conferência Leste da NBA (Foto: NATHANIEL S. BUTLER / NBAE / GETTY IMAGES)
    James Harden no jogo 6 de Cleveland Cavaliers e Detroit Pistons na semifinal da Conferência Leste da NBA (Foto: NATHANIEL S. BUTLER / NBAE / GETTY IMAGES)

    ➡️ Lenda da NBA destrói Spurs após virada: 'Time mais burro da história'

    Harden atua na NBA desde 2009 e construiu uma das carreiras mais relevantes de sua geração. Ao longo dos anos, passou por equipes como Oklahoma City Thunder, Houston Rockets, Brooklyn Nets, Philadelphia 76ers e Los Angeles Clippers.

    continua após a publicidade

    🏀Aposte em quem será o campeão da NBA!
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    romulo mendonca
    Fora de CampoQuem narra a final da NBA no lugar de Rômulo Mendonça, afastado pela Prime?Há 14 horas
    Romulo Mendonça, narrador da Prime Vídeo (Foto: Reprodução)
    NBARômulo Mendonça é afastado pela Prime Video e está fora da final da NBAHá 16 horas
    LeBron James e Stephen Curry durante jogo entre Los Angeles Lakers e Golden State Warriors, pela NBA (Foto: Ezra Shaw/AFP)
    NBAWarriors prepara oferta para contratar LeBron James na NBAHá 23 horas
    Charles Barkley é comentarista da TNT Sports (Foto: Streeter Lecka/Getty Images/AFP)
    NBALenda da NBA destrói Spurs após virada: 'Time mais burro da história'Há 2 dias
    Anunoby anotou 33 pontos na virada do Knicks sobre o Spurs
    NBAKnicks buscam virada épica sobre os Spurs e ampliam vantagem nas finais da NBAHá 2 dias
    Knicks e Spurs voltam a se enfrentar no Madison Square Garden pelas finais da NBA
    NBAVeja os lances da virada do Knicks sobre o Spurs no jogo 4 das finais da NBAHá 2 dias

    Mais LANCE!

    Jalen Brunson tenta vingança familiar pelo Knicks contra os Spurs; entenda
    Victor Wembanyama, do San Antonio Spurs, busca o passe durante a partida contra o New York Knicks no Jogo 3 das Finais da NBA de 2026 no Madison Square Garden, em Nova York (Foto: Joe Murphy / NBAE via Getty Images / Afp)
    Knicks x Spurs: horário e onde assistir ao jogo 4 das finais da NBA
    Tiago Splitter, técnico do Portland Trail Blazers, reage durante duelo contra o Phoenix Suns pelo Play-In. (Foto: Christian Petersen/Getty Images/Afp)
    Tiago Splitter vira um dos favoritos para assumir gigante da NBA
    Wembanyama, dos Spurs, olha para o telão do Madison Square Garden no jogo 3 das finais da NBA (Foto: SAUL LOEB / AFP)
    Spurs batem Knicks fora de casa e vencem a primeira nas finais da NBA
    Presidente Trump batendo continência durante hino nacional dos EUA
    Trump é vaiado por torcedores em jogo das finais da NBA
    De'Aaron Fox, dos Spurs, é marcado por Landry Shamet, dos Knicks, no jogo 2 das finais da NBA (Foto: Foto por GREGORY SHAMUS / GETTY IMAGES)
    Veja os lances da vitória dos Spurs sobre os Knicks nas finais da NBA
    O sinal do hexa? Entenda por que os brasileiros precisam torcer para os Knicks na NBA
    Patrick Ewing era o principal jogador do New York Knicks em 1999 (Foto: ROBERT SULLIVAN/AFP)
    Como era o mundo na última final de NBA do New York Knicks?
    Por que Nova York ainda ignora a Copa do Mundo? A culpa é dos Knicks
    Jalen Brunson, dos Knicks, é marcado por Stephon Castle, dos Spurs, no jogo 2 das finais da NBA (Foto: Foto por JOE MURPHY / NBAE / GETTY IMAGES)
    Knicks x Spurs pelo jogo 3 da final da NBA; horário e onde assistir
    Comemoração do Knicks em quadra do título da NBA de 1973 (Foto: Reprodução / New York Knicks)
    Como foi o último título do New York Knicks na NBA?
    Três telas do aplicativo do Lance! com notícias, jogos e resultados
    App do Lance! reúne notícias, jogos ao vivo, vídeos e rede social para torcedores
    michael-jordan-1988-nba-slam-dunk-contest-aspect-ratio-512-320
    'Slam dunk': A história por trás da expressão do basquete
    Wembanyama, dos Spurs, ao lado de Karl Anthony-Towns e Jalen Brunson, dos Knicks, no jogo 2 das finais da NBA (Foto: Foto por JESSE D. GARRABRANT / NBAE / GETTY IMAGES)
    Wembanyama erra no fim, e Knicks abre 2 a 0 sobre os Spurs nas finais da NBA