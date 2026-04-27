O Tiago Splitter reconheceu o mau desempenho do Portland Trail Blazers após a derrota por 114 a 93 para o San Antonio Spurs, na noite deste domingo (26), pelos playoffs da NBA. Após abrir 17 pontos de vantagem no primeiro tempo, a equipe de Portland sofreu a virada e agora está em desvantagem de 3 a 2 na série melhor de sete.

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Virada dos Spurs abalou Portland

Em entrevista após a partida, Splitter avaliou que os Blazers tiveram um "colapso mental" na segunda metade do confronto. Segundo o treinador brasileiro, o time não conseguiu reagir depois da recuperação dos Spurs no placar.

— No segundo tempo, acho que tivemos uma espécie de colapso mental. Não conseguimos superar o fato de estarmos na frente e, de repente, eles voltaram para o jogo, afirmou.

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O técnico também destacou os erros de execução como fator decisivo para a derrota. Portland desperdiçou posses de bola, teve baixo aproveitamento nos arremessos e permitiu transições rápidas do adversário.

Lance!

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Sidy Cissoko, do Trail Blazers, e Victor Wembanyama, do Spurs, disputam posição pelo rebote no jogo quatro da primeira rodada dos playoffs da Conferência Oeste (Foto: Soobum im/Getty images/Afp)

A queda de rendimento nos arremessos de longa distância também pesou. Depois de converter sete bolas de três em 16 tentativas no primeiro tempo, os Blazers acertaram apenas três em 15 no segundo. Além disso, os erros de posse resultaram em 23 pontos de contra-ataque para San Antonio apenas na etapa final.

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Pressão no próximo jogo

Apesar da pressão pela eliminação, Splitter demonstrou confiança na reação da equipe para o Jogo 6, marcado para terça-feira (28), em San Antonio.

— Vamos lutar posse a posse. Esse grupo é especial e vai continuar brigando. Todos nós precisamos ser melhores: comissão técnica e jogadores, concluiu.

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