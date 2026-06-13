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Spurs x Knicks pelo jogo 5 das finais da NBA; horário e onde assistir

A uma vitória do título, Knicks visitam Spurs no Frost Bank Center neste sábado (13)

PorGuilherme Veiga Gonçalves MoreiraRio de Janeiro (RJ)
13/06/2026 18:00
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Victor Wembanyama durante o jogo 4 entre Knicks e Spurs nas finais da NBA
Victor Wembanyama no jogo 4 entre Knicks e Spurs pelas finais da NBA (Foto: AL BELLO / GETTY IMAGES)

O campeão da NBA 2025/26 pode ser definido neste sábado (13), na quinta partida entre San Antonio Spurs e New York Knicks, que acontece partir das 21h30 (horário de Brasília). O time de Nova Iorque vence a série por 3 a 1 e precisa de apenas uma vitória para conquistar o Troféu Larry O'Brien, enquanto a equipe do Texas tentará estender a disputa ao jogo 6 diante da sua torcida, no Frost Bank Center. O confronto tem transmissão do Prime Video (streaming) e da NBA League Pass (pay-per-view). ➡️ O Lance! acompanha em tempo real.

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    Os Knicks abriram a série com duas vitórias na casa do adversário, por 105 a 95 e 105 a 104. Porém, no primeiro jogo no Madison Square Garden, foram derrotados pelos Spurs por 115 a 111.

    Na última quarta-feira (10), o que parecia ser um passeio dos Spurs se tornou uma virada épica dos Knicks. No Garden, a franquia mandante do jogo 4 recuperou uma desvantagem de 29 pontos, venceu por 107 a 106 e protagonizou a maior reviravolta da história das finais da NBA.

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    🏀✅ Ficha técnica

    San Antonio Spurs x New York Knicks - Jogo 5 das finais da NBA 2025/26

    Jalen Brunson comandou o Knicks na vitória sobre o Spurs pelas finais da NBA
    Jalen Brunson comandou o Knicks na vitória sobre o Spurs pelas finais da NBA (Foto: Adam Pantozzi / NBAE / Getty Images)

    📅 Data e horário: sábado, 13 de junho de 2026, às 21h30 (de Brasília)
    📍 Local: Frost Bank Center, em San Antonio, nos Estados Unidos
    📺 Onde assistir: Amazon Prime Video (streaming) e NBA League Pass (pay-per-view)

    🏀Aposte em quem será o campeão da NBA!
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

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