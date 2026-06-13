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Rômulo Mendonça se manifesta após ser afastado do Prime Video

Narrador está de fora da transmissão do jogo 5 das finais da NBA

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
13/06/2026 16:50
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Rômulo Mendonça no "Jararacas Podcast" (Foto: Reprodução)
Rômulo Mendonça no "Jararacas Podcast" (Foto: Reprodução)

A Amazon Prime decidiu na sexta-feira (12) afastar o narrador Rômulo Mendonça e o comentarista Ricardo Bugarelli das transmissões das finais da NBA. Um dia após o ocorrido, os comunicadores se manifestaram sobre o caso através de uma nota oficial do podcast "Jararacas".

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    O motivo do afastamento foi os comentários inadequados dos profissionais durante o podcast citado anteriormente. No atual cenário, os dois comunicadores estão de fora da transmissão do jogo 5 das finais da NBA, entre New York Knicks e San Antonio Spurs. A informação foi publicada inicialmente pela "Folha de S.Paulo" e confirmada pelo Lance!.

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    Durante o programa, Rômulo Mendonça teria debochado do vídeo que Alana Ambrósio, colega de emissora, postou no Instagram relembrando momentos difíceis da vida e da trajetória dela no esporte. Um dia após a polêmica, o narrador e o comentarista Ricardo Bugarelli se manifestaram em uma nota oficial, veja abaixo:

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    Nota oficial de Rômulo Mendonça

    "O Jararacas é um podcast independente, de resistência, que fala de basquete, esportes e coisas aleatórias com humor.

    Posto isso, fomos informados de que, por conta de uma paródia no nosso podcast independente, estávamos fora da transmissão do jogo 5 das finais da NBA que acontece hoje.

    Alguns pontos a serem considerados:

    A paródia foi feita no episódio de terça-feira.

    Fizemos a transmissão mais extraordinária das nossas vidas na quarta-feira.

    Teve outro episódio do podcast na quinta-feira.

    E fomos informados na sexta-feira pela empresa que ficaríamos de fora enquanto um incidente estava sendo averiguado.

    Posteriormente, fomos informados qual era o incidente e nos foi solicitado um pedido de desculpas o qual acordamos fazer no próximo ep do Jararacas - nosso podcast independente onde ocorreu a paródia.

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    A informação foi vazada de forma indevida e publicada sem que fossemos ouvidos.

    Sobre o humor que fazemos no Jararacas, ele vai continuar. Estamos sempre fazendo sátiras, paródias e piada com todos, sejam eles atletas, políticos ou mesmo jornalistas.

    Para quem acha que a paródia aconteceu por "inveja" ou "machismo", definitivamente, não é isso.

    No mais, vale lembrar que tudo que fazemos pelo basquete, fazemos por amor. Somos extremamente apaixonados pelo esporte e por nossa profissão.

    Cumprimos ordens e desejamos um ótimo jogo à equipe que estará na transmissão.

    Pedimos que tenham empatia com o Marcelo Gomes e a Janeth Arcain, narrador e comentarista que estarão no jogo hoje. Eles são ótimos profissionais e merecem ser reconhecidos.

    Segunda-feira estaremos no ar às 10h30 para levar humor e muito basquete para todos vocês".

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    Confira o posicionamento da Prime Video sobre o caso:

    "Estamos cientes de comentários inadequados feitos a respeito de um membro de nossa equipe de transmissão. Não toleramos esse comportamento e os talentos envolvidos foram suspensos de nossas transmissões enquanto realizamos uma investigação completa do caso."

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    Com o afastamentos dos dois, Marcelo Gomes será o responsável por narrar o jogo 5 da final da NBA, enquanto Alana Ambrósio segue seu trabalho normalmente na emissora.

    Jalen Brunson, dos Knicks, é marcado por Stephon Castle, dos Spurs, no jogo 3 das finais da NBA (Foto: SAUL LOEB / AFP)
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