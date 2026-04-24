Papo com Helio Castroneves: vamos encher de amarelo o pódio da Stock Car Pro em Interlagos
A equipe, que ainda conta com Thiago Camilo e César Ramos, chega forte em São Paulo
Tudo bem, meus amigos? Já estou de volta ao Brasil para disputar, entre hoje e domingo (26), a terceira etapa do BRB Stock Car Pro Series, aqui no Autódromo Municipal José Carlos Pace, em Interlagos, em São Paulo. E o título dessa coluna não é brincadeira, não. A equipe Mercado Livre Racing chega forte ao grande templo do automobilismo brasileiro para fazer bonito. Thiago Camilo, César Ramos e eu, sob o comando deste Gigante chamado Andreas Mattheis e seu time de gente super, hiper, mega capacitada, temos grandes chances de andar na frente.
Não estou falando por falar, numa mistura de vontade, esperança e sorte. Uma coisa é você querer vencer – e todos querem! Outra é projetar um bom final de semana baseado no dedicado e incansável trabalho que foi feito em Petrópolis. Teremos algumas atualizações por causa do Balance of Performance (BoP) da categoria. O regulamento prevê essa atualização e trabalhamos bastante nisso, principalmente no ajuste das diferenças aerodinâmicas. Como estou escrevendo antes da primeira atividade de pista da etapa, não sei ao certo o quanto os carros vão melhorar, mas tenho certeza de que vamos avançar.
Pela nossa programação aqui em Interlagos, a sexta-feira será dedicada aos treinos. O sábado começará com o Qualifying logo cedo, às 8:45, e vamos para a corrida Sprint, de 30 minutos + 1 volta, com largada prevista para uma e meia da tarde. No domingão, a largada da corrida principal será às 12:10, com duração de 50 minutos + 1 volta. Tudo isso dá para ver ao vivo pela Band e Internet. Além da gente, o Lincoln Oliveira montou um evento extraordinário, pois teremos ainda Stock Light, FIA Fórmula 4 e TCR Brasil.
Nos Estados Unidos, pole e vitória!
Se aqui estamos em busca de forte recuperação, temos motivos de sobra para comemorar os feitos de nossa equipe nos Estados Unidos. O final de semana passado foi extremamente proveitoso para a Meyer Shank Racing. Como contei na coluna passada, fomos com força total para a Califórnia, pois a equipe participaria, no mesmo local, simultaneamente do NTT IndyCar Series e IMSA WeatherTech SportsCar Championship. E foi muito legal. Nos dois campeonatos, fomos pra cima e avançamos bastante na pontuação.
Na categoria principal dos protótipos, a GTP (Grand Touring Prototype), o nosso Acura ARX-06 #93 foi soberbo, com os pilotos Range van der Zande e Nick Yelloly. O Nick fez a pole e ambos dominaram a corrida, numa vitória sensacional. Com o resultado, subiram para P5 no campeonato, que é liderado pelo Felipe Nasr. O Tom Blomqvist e o Colin Braun estão no P7, ou seja, firmes na disputa, apesar das dificuldades que encontraram em Long Beach com o #60.
'Maratona' nas pistas: Interlados e Indianapolis
Na Indy, Felix Rosenqvist foi perfeito no Qualifying e marcou a pole de forma sensacional e, na corrida, liderou com consistência por mais da metade da corrida de 90 voltas, mas por um "pelinho" perdeu a liderança para o Alex Palou num dos pits. Foi ao pódio num honroso P2 e, no campeonato, está no P9, três posições à frente do Marcus Armstrong, que teve alguns problemas em Long Beach.
É isso, amigos, vou lá para o meu amarelinho #06 da Mercado Livre Racing e na semana que vem conto tudo e muito mais, incluindo o Open Test para a Indy 500, que acontecerá nos dias 28 e 29, em Indianapolis. Por causa disso, saio correndo de Interlagos e pego um avião de volta para os Estados Unidos no domingo mesmo, à noite.
Excelente final de semana e até semana que vem.
Todas as sextas, acompanhe no Lance! os relatos e as análises do piloto Helio Castroneves sobre as principais competições automobilísticas no Brasil e no mundo.
