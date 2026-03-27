Papo com Helio Castroneves: jornada de recuperação pela Mercado Livre Racing, em Cascavel

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Meus amigos, tudo bem? Já estou de volta ao Brasil para disputar a segunda etapa do BRB Stock Car Pro Series, aqui no Autódromo Internacional Zilmar Beux, na bela cidade paranaense de Cascavel. No ano passado, nesta mesma etapa, eu estive fora porque coincidiu com a Indy 500. Agora, porém, estou aqui firme e forte com a equipe Mercado Livre Racing.

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Eu quis esperar o final da classificação para escrever a coluna, pois gostaria de dar em primeira mão a boa notícia de uma posição de largada bem competitiva. Mas não foi o que aconteceu. Com tantos anos de automobilismo, mesmo tão acostumado com os altos e baixos do esporte, eu sempre entro na pista para estar lá nas cabeças, obviamente, mas nem sempre é possível.

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O que aconteceu aqui hoje é que houve uma variação de temperatura grande dos treinos livres para a classificação. O vento também deu uma variada e acabou gerando uma diferença. Se você for ver, a diferença é muito pequena, um pelinho. Só que um segundo é uma eternidade numa categoria na qual todos andam muito juntos. Praticamente o grid todo está dentro do mesmo segundo.

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Ajustes necessários, realmente, fazem diferença

É quando todo mundo se junta para descobrir o caminho para eliminar essa diferença. Enquanto escrevo, não tivemos ainda a reunião com a engenharia, mas acho que nossa diferença para os carros da frente é muito pequena em termos de performance. Os ajustes necessários, realmente, farão diferença.

É aí que entra a famosa prova de recuperação. De fato, numa categoria tão parelha quanto a nossa, subir lá de trás para as melhores colocações é muito difícil. Como todo muito anda grudado um no outro, não é tarefa fácil. Mas, cá pra nós, se fosse fácil, qual seria a graça? No meu tempo de kart, quando as coisas não funcionavam direito, seu Helio, meu pai, sempre me dizia:

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"Calma, meu filho, quanto mais difícil for a luta, melhor é o gosto da vitória".

E não é que seu Helio sempre teve razão? E não pensem que ele mudou o discurso. Que nada, ainda hoje ele repete esse mantra. Só que agora ele não fala só para mim, mas para o neto também. E isso é uma verdade absoluta. Até hoje eu sou recordista como o cara que largou mais atrás e venceu a corrida na Indy. Larguei uma vez em 28º e último, em Chicago, e venci.

Helio Castroneves inicia a jornada de recuperação na Stock Car em Cascavel, Paraná (Foto: José Mario Dias/Mercado Livre Racing)<br>

Todos os caminhos levam a Cascavel

Enquanto estamos trabalhando aqui na Mercado Livre Racing, ao lado dos feras Thiago Camilo e Cesar Ramos, a outra Racing, a Meyer Shank, está lá no Alabama, na cidade de Birmingham. Excelente pista, um local incrível e, obviamente, de grandes lembranças para mim. O NTT IndyCar Series tem visto a boa performance do Felix Rosenqvist e do Marcus Armstrong, o que me faz ter certeza de que, lá e aqui, vamos lutar bastante em busca do melhor resultado.

Como vocês sabem, são duas provas na Stock Car Pro. A Sprint, de 30 minutos mais 1 volta, será neste sábado às 10 horas da manhã. Já no domingo, nossa largada para a corrida de 50 minutos será ao meio-dia. E dá para ver na TV aberta, na fechada, no computador, no celular, no aplicativo da categoria. Ou seja, todos os caminhos levam a Cascavel, pessoal ou virtualmente, com a certeza de mega disputas.

No mais, ótimo final de semana a todos, bom descanso para quem puder descansar, bom trabalho para quem vai pegar no batente, como a gente aqui, e que tudo leve à paz e felicidade.

Até semana que vem.