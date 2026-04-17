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Olá, amigos, tudo bem?

Estou nos Estados Unidos, onde a Meyer Shank Racing disputa neste final de semana, em Long Beach, o desafio duplo de disputar a etapa da IndyCar e a da IMSA. Mas no início da semana já estarei no Brasil, pois no outro final de semana a Mercado Livre Racing estará em Interlagos para a sequência da Stock Car Pro. É muita coisa para escrever na coluna de hoje, mas não poderia começar de outra forma que não dar os parabéns para meu sobrinho Dudes.

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Estou muito feliz, mas feliz mesmo, com o fato de o Dudes ter vencido no domingo passado, em Santa Cruz do Sul, sua primeira rodada dupla como piloto permanente na Nascar Brasil Series, na categoria Nascar Challenge. Como eu já contei aqui, ele foi campeão da Copa São Paulo Light de Kart no ano passado e fez alguns testes para escolher onde iria correr em 2026. Logo de cara ele se apaixonou pela Nascar Brasil e fez duas corridas para sentir como era a coisa.

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Helio e o sobrinho Dudes (Foto: Acervo Castroneves Racing)

Espera pelo resultado

Depois de muito pensar - e em conversas com a mãe (Kati), o pai (Eduardo) e o avô (Helião) -, decidiu pela categoria do Thiago Marques, fechou com a equipe Pole Motorsport e lá em Santa Cruz do Sul fez sua estreia oficial no campeonato que tem muitas características da Nascar daqui. Bom, na primeira corrida, na manhã do domingo, deu uma pane elétrica no carro, mas o bicho pegou mesmo foi na corrida da tarde.

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Na pista, Dudes recebeu a bandeirada em P7 na geral e P2 na categoria dele, ou seja, o primeiro pódio, justamente na rodada de estreia, foi sensacional. Mas esse resultado mudou por conta das punições dadas pela Confederação Brasileira de Automobilismo e Dudes foi declarado vencedor da Challenge e P6 na Geral. É claro que, como ocorre normalmente, os punidos têm todo o direito de recorrer. Então, ele pode ser ratificado como vencedor ou voltar a ser P2. Para sabermos ao certo, precisaremos esperar a tramitação no Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Automobilismo.

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Carro usado por Dudes (Foto: Carsten Horst)

Postura madura

Independentemente dessa movimentação extra pista, o que realmente me deixou feliz foi ver um garoto de 17 anos com uma postura tão madura, tocada sem erro e muito equilíbrio técnico e emocional durante as duas provas. Não poderia ter começado de forma mais robusta sua carreira nos automóveis. E quero agradecer também por toda a recepção calorosa que minha família está recebendo da Nascar Brasil e Pole.

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E por falar em boa acolhida, espero que o pódio de Long Beach receba de braços abertos – e bem lá no alto – nossos pilotos que disputam nesse final de semana o NTT IndyCar Series e o IMSA WeatherTech SportsCar Championship. A Meyer Shank Racing desembarcou na Califórnia com formação completa, seis caminhões e a maior vontade de vencer. Daqui dos Estados Unidos vou para o Brasil num bate-volta, pois retorno logo após a corrida da Stock Pro em Interlagos para iniciar as atividades para a minha 26ª Indy 500.

Mas sobre isso tudo falarei proximamente.

Excelente final de semana para todos e até sexta-feira que vem.

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