Com Alex Poatan, UFC Casa Branca corre risco de ser cancelado; entenda Presidente do Estados Unidos defende continuação do evento no domingo (14)

O UFC Freedom 250, que acontece no próximo domingo (14), nos jardins da Casa Branca, passou a enfrentar um novo obstáculo. Uma ação protocolada na Justiça Federal dos Estados Unidos busca impedir a realização do evento e levanta dúvidas sobre a legalidade da estrutura planejada. O caso ganhou repercussão poucos dias antes do início da programação oficial da semana de luta.

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O processo foi apresentado pelo "Public Integrity Project", organização americana que atua em casos ligados à transparência e integridade pública. Segundo a entidade, órgãos federais autorizaram um evento esportivo privado em uma área pública sem atender a exigências previstas na legislação do país.

Entre os principais questionamentos está a instalação da chamada "Claw", estrutura cenográfica que será utilizada pelo UFC durante o evento. De acordo com a ação, qualquer obra ou montagem de grande porte em terrenos federais exige aprovações específicas antes de sua execução. O grupo sustenta ainda que o projeto deveria ter passado por análises ambientais previstas em lei.

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Além da ação principal, os responsáveis pelo processo solicitaram uma medida emergencial para suspender o evento. A intenção é obter uma decisão judicial antes da realização do card e impedir a continuidade dos preparativos. A expectativa da entidade é que a Justiça se manifeste ainda nesta semana, em razão da proximidade da data marcada para o evento.

Outro ponto levantado pelos autores da ação envolve o caráter comercial do evento. O grupo cita a venda de cotas de patrocínio, acordos de transmissão e a presença de publicidade como fatores que, na avaliação da entidade, descaracterizam uma celebração pública. Por esse motivo, defendem que o card não se enquadra nas exceções previstas para eventos comemorativos autorizados em áreas federais.

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Presidente defende evento do UFC

A administração do presidente Donald Trump reagiu às acusações e classificou o processo como sem fundamento. Em nota enviada à imprensa norte-americana, representantes do governo afirmaram que o UFC Casa Branca segue os mesmos critérios aplicados a outros eventos desse porte. O comunicado também destacou que a programação tem relevância histórica por fazer parte das comemorações dos 250 anos da independência dos Estados Unidos.

O UFC ainda não se pronunciou oficialmente sobre a ação judicial. A organização prepara uma programação especial para a semana do evento, com coletiva de imprensa, pesagem oficial e a realização das lutas na área externa da Casa Branca. A luta co-principal deve reunir Alex Poatan e Ciryl Gane em um dos eventos mais ambiciosos já planejados pela companhia.

Caso a Justiça aceite o pedido de liminar apresentado, o UFC Freedom 250 poderá sofrer alterações ou até mesmo ser cancelado. Uma decisão favorável aos autores da ação também teria impacto sobre as estruturas já montadas para receber o evento. Enquanto isso, a organização segue com os preparativos e aguarda os próximos desdobramentos do caso.

Poatan no UFC Casa Branca

Como já mencionado, a luta co-principal do UFC Freedom 250 será liderada por Alex Poatan e Cyril Gane, que disputam o título interino dos pesos-pesados (até 120 kg). De um lado, Pereira chega como novidade na categoria após deixar o cinturão dos meio-pesados vago. Do outro, o rival busca retomar o cinturão interino depois de cinco anos, quando havia conquistado a honraria ao derrotar Derrick Lewis.

Alex Poatan e Ciryl Gane em encarada para o UFC Casa Branca (Foto: Reprodução/X/UFC)

Vale destacar que a oportunidade deste duelo surgiu por conta do afastamento de Tom Aspinall dos octógonos. Em sua última luta, contra o próprio Gane, o inglês deixou a disputa lesionado após um golpe ilegal do francês. O combate foi encerrado como "no contest" ("sem resultado", em inglês).

Outros seis combates estão confirmados para o UFC Casa Branca, que acontece no dia 14 de junho. Assim como Poatan, Mauricio Ruffy e Diego Lopes levam a bandeira do Brasil para o centro do octógono. O peso-leve enfrenta Michael Chandler, enquanto o peso-pena encara Steve Garcia. Veja aqui o card completo.

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