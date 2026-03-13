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Estou aqui nos Estados Unidos envolvido com as diversas atividades da nossa equipe, a Meyer Shank Racing, na IndyCar e IMSA. Como vocês sabem, a temporada 2026 do NTT IndyCar Series tem muitas novidades, incluindo o aumento de corridas e a inclusão de novas praças no calendário. Já no IMSA WeatherTech SportsCar Championship, estamos trabalhando forte para a sequência do campeonato, em Sebring, na Flórida, no dia 21.

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Um dos novos locais com corridas da IndyCar neste ano é a cidade de Arlington, no Texas, que acontece domingo agora, 15 de março, às 14:30, horário do Brasil. O Java House Grand Prix of Arlington terá 70 voltas pelo circuito de 14 curvas e medindo 2.7 milhas ou 4.400 metros, aproximadamente. A estrutura estará montada no Centro de Entretenimento de Arlington, do qual fazem parte o AT&T Stadium, do time de futebol americano Dallas Cowboys, e o Globe Life Field, do time de basebol Texas Rangers. Estaremos lá com o Felix Rosenqvist e Marcus Armstrong.

A segunda etapa do IMSA WeatherTech SportsCar Championship, no sábado, 21, será a Mobil Twelve Hours of Sebring. Depois da abertura do campeonato, em Daytona, no último final de semana de semana de janeiro, a sequência terá o time da Mayer Shank Racing completo, os nossos dois Acura ARX-06. O #60 tem a tripulação composta pelos pilotos Tom Blomqvist, Colin Braun e Scott Dixon. O #93 será pilotado por Renger van der Zande, Nick Yelloly e Alex Palou.

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Nova temporada da Stock Car

César Ramos, Helio Castroneves e Thiago Camilo na abertura da Stock Pro 2026 , em Curvelo (Foto: José Mário Dias/Mercado Livre Racing)

Na semana passada, no Circuito dos Cristais, em Curvelo (MG), foi a estreia da equipe Mercado Livre Racing nesta que foi a primeira etapa do BRB Stock Car Pro Series. Thiago Camilo, César Ramos e eu trabalhamos forte na equipe de Andreas Mattheis, com muita contribuição conjunta para o desenvolvimento dos três carros. Os resultados não foram aqueles que pretendíamos, mas avançamos bastante e na próxima, em Cascavel, vamos para cima.

Um fato muito bom que aconteceu em Curvelo foi poder testar na terça e na quarta-feira que antecederam o final de semana de corrida. Isso foi muito importante para o trabalho das equipes e pilotos. Como a categoria impõe limitações nesse quesito, são valiosas essas oportunidades.

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Helio Castroneves e seu carro na etapa de Curvelo da Stock Pro (Foto: José Mário Dias/Mercado Livre Racing)

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Não poderia terminar a coluna de hoje sem dar os parabéns para meu sobrinho, o Eduardo Castroneves Assola, mais conhecido por todos como Dudes, que confirmou sua participação em tempo integral na Nascar Brasil. Tenho certeza de que o menino entende do negócio e vai continuar a trazer alegria para todos nós, já que no ano passado foi campeão paulista de kart.

Por hoje é só e vamos que vamos até semana que vem.

Todos os participantes da Stock Pro 2026 juntos na etapa de Curvelo (Foto: José Mário Dias/Mercado Livre Racing)

Papo com Helio Castroneves: veja mais colunas

Todas as sextas, acompanhe no Lance! os relatos e as análises do piloto Helio Castroneves sobre as principais competições automobilísticas no Brasil e no mundo.



➡️Com força total, em Curvelo, para a abertura da Stock Pro 2026!

➡️Força total na Stock Pro 2026 com a Mercado Livre Racing

➡️ Tudo pronto para começar a IndyCar 2026

➡️ Só boa notícia para a Meyer Shank Racing e IndyCar