NFL confirma Dallas Cowboys x Baltimore Ravens no Brasil

A NFL confirmou nesta sexta-feira (24) o confronto entre Dallas Cowboys e Baltimore Ravens no Brasil. Conforme antecipado pelo Lance!, as equipes vão se enfrentar no dia 27 de setembro, às 17h25 (de Brasília), no Maracanã, pela 3ª rodada da temporada regular da principal liga de futebol americano.

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Esta será a terceira vez que o Brasil irá ser sede de uma partida da NFL. Anteriormente, os confrontos entre Philadelphia Eagles x Green Bay Packers e Kansas City Chiefs x Los Angeles Chargers aconteceram na Neo Química Arena, em São Paulo.

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O Maracanã, no Rio de Janeiro, irá receber pela primeira vez uma partida da principal liga de futebol americano. O confronto marca a disputa de duas equipes tradicionais da NFL. De um lado, o Dallas Cowboys é a franquia mais valiosa da liga. Já o Baltimore Ravens vive um momento de destaque com o quarterback Lamar Jackson, eleito duas vezes MVP em 2019 e 2023.

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Partida será o terceiro jogo da liga em território brasileiro (Foto: Divulgação/NFL)

Logística no Rio e novo calendário

O Lance! apurou com exclusividade que Dallas Cowboys e Baltimore Ravens vão utilizar centros de treinamento do Flamengo e do Botafogo durante a estadia na cidade. A tendência é que o time de Dallas fique no Ninho do Urubu, do Rubro-Negro, enquanto a equipe de Baltimore utilize o CT Lonier, do Glorioso. O Maracanã será entregue à NFL após o duelo do Flamengo contra o Red Bull Bragantino, marcado para 19 ou 20 de setembro.

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A mudança de sede e as prováveis alterações de dia e horário não preocupam a NFL. A organização confia na força das marcas envolvidas para manter a audiência elevada, independentemente da faixa de transmissão.

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