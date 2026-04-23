Influencer torcedor do Corinthians sofre acidente e está em estado grave

O torcedor e influenciador do Corinthians, Marcão Raiz, que soma quase 500 mil seguidores nas redes sociais, sofreu um grave acidente de moto na região de São José do Rio Preto (SP) nesta quarta-feira (22).

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Marcão conduzia a moto quando colidiu na lateral de um ônibus e perdeu o controle. Segundo Waléria Alves, esposa do torcedor, ele passou por três cirurgias: uma no abdômen, para conter um sangramento, outra no fêmur, após sofrer fratura exposta, e uma terceira na cabeça, por conta de um traumatismo craniano com sangramento.

O influenciador está entubado e sedado, com estado de saúde considerado grave, mas não crítico. A esposa informou que foi preciso diversas transfusões e fez um apelo por doação de sangue no hemocentro da região.

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— As primeiras 48 horas são as mais importantes, principalmente para a parte neurológica. O que os médicos podiam fazer, já fizeram. Vamos continuar com as orações e, logo, se Deus quiser, ele vai melhorar para ir para casa. Vai continuar fazendo vídeos, continuar trazendo alegria para vocês, para minhas filhas, para minha família — disse pelas redes sociais.

— E eu queria agradecer o carinho de todo mundo, porque depois que começaram a ficar sabendo, eu recebi muitas mensagens de carinho, de preocupação, colocando ele em orações. Então eu queria agradecer profundamente esse carinho que todo mundo está tendo por ele. Obrigada e um bom dia. E, se Deus quiser, logo, logo o Marcão vai estar aqui com a gente, e ele vai dar o testemunho dele referente a tudo isso, e vai ser um milagre nessa história — completou.

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O Hemocentro fica na Avenida Jamil Feres Kfouri, nº 80, no Jardim Panorama.

Marcão Raiz ao lado da esposa, que atualizou o estado de saúde do influenciador (Foto: Reprodução/Instagram)

Marcão Raiz nas redes sociais

Marcão Raiz, nome artístico de Marco Antônio, é um influenciador digital e criador de conteúdo voltado ao Corinthians. No YouTube, ficou conhecido pelas transmissões e reações a partidas do clube, o que lhe rendeu o apelido de "Rei do React". Ele costuma participar das produções ao lado da esposa, torcedora do Palmeiras.

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