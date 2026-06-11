Alex Poatan 'ignora' campeão dos pesados em futuro no UFC: 'Não tenho tempo' Brasileiro enfrenta francês Ciryl Gane no UFC Casa Branca neste domingo (14)

A aposentadoria de Alex Poatan ainda está longe de chegar. Pelo menos, após a última renovação em março deste ano, o brasileiro garantiu mais oito lutas no UFC. Em caso de vitória sobre o francês Ciryl Gane, a expectativa é que o lutador de 38 anos não demore a retornar ao octógono, seja contra o campeão linear ou não.

➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

O triunfo daria a Poatan o tão sonhado terceiro cinturão, mesmo que interinamente. O segundo passo, então, seria enfrentar Tom Aspinall para unificar o título dos pesos-pesados (até 120,2 kg) no UFC. No entanto, a lesão do inglês pode surgir como impecilho para esse duelo acontecer, o que, segundo o brasileiro, não o impede de voltar a lutar.

continua após a publicidade

— Quero lutar com alguém o mais rápido possível. Quero conseguir outra luta o mais rápido possível. Eu tenho 38 anos, não tenho tempo a perder — disse Alex Pereira, em entrevista ao "UFC on TNT".

Inclusive, a oportunidade deste duelo do UFC Casa Branca surgiu por conta do afastamento de Aspinall dos octógonos. Em sua última luta, contra o próprio Gane, o campeão deixou a disputa lesionado após um golpe ilegal do francês. O combate foi encerrado como "no contest" ("sem resultado", em inglês).

continua após a publicidade

Alex "Poatan" Pereira antes de nocautear Magomed Ankalaev no UFC 320 (Foto: Chris Unger/Zuffa LLC)<br>

➡️ Com Alex Poatan, UFC Casa Branca corre risco de ser cancelado; entenda

A vontade de retornar rapidamente ao octógono após o UFC Casa Branca não é novidade para Poatan. Em entrevista ao jornalista Ariel Helwani, o brasileiro reforçou a pressa para voltar a lutar e ainda enviou um recado aos demais pesos-pesados da categoria.

— Quero lutar o mais rápido possível depois desta luta. Jon Jones, não sei se ele está treinando. Aspinall, talvez ele não esteja pronto. Esses caras deveriam estar treinando agora porque, assim que esta luta acabar, quero lutar o mais rápido possível. Não acho que nenhum deles estará pronto.

continua após a publicidade

— A todos os pesos pesados, estou sendo legal. Estou apenas avisando vocês: preparem-se. Comecem a treinar porque, assim que esta luta acabar, se eu vencer e estiver saudável, vou pressionar o UFC para me dar outra luta imediatamente — concluiu.

FICHA TÉCNICA

UFC Freedom 250

📆 Data: 14 de junho de 2025

⏰ Horário: A partir das 21h (horário de Brasília)

🌍 Local: na Casa Branca, em Washington, D.C. (EUA)

📺 Onde assistir: streaming Paramount+ (todo o card)

Card Completo - 21h

Cinturão do peso-leve (até 70,3 kg): Ilia Topuria x Justin Gaethje

Cinturão interino do peso-pesado (até 120,2 kg): Alex Poatan x Ciryl Gane

Peso-galo (até 61,2 kg): Sean O'Malley x Aiemann Zahabi

Peso-leve (até 70,3 kg): Mauricio Ruffy x Michael Chandler

Peso-médio (até 83,9 kg): Bo Nickal x Kyle Daukaus

Peso-pena (até 65,7 kg): Diego Lopes x Steve Garcia

🥊 Aposte em Alex Poatan no UFC

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.