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Alex Poatan 'ignora' campeão dos pesados em futuro no UFC: 'Não tenho tempo'

Brasileiro enfrenta francês Ciryl Gane no UFC Casa Branca neste domingo (14)

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
11/06/2026 09:05
Atualizado há 2 minutos
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Poatan na mira de Tom Aspinall, o campeão peso-pesado do UFC (Foto: Reprodução Instagram Alex Poatan)
Poatan na mira de Tom Aspinall, o campeão peso-pesado do UFC (Foto: Reprodução Instagram Alex Poatan)

A aposentadoria de Alex Poatan ainda está longe de chegar. Pelo menos, após a última renovação em março deste ano, o brasileiro garantiu mais oito lutas no UFC. Em caso de vitória sobre o francês Ciryl Gane, a expectativa é que o lutador de 38 anos não demore a retornar ao octógono, seja contra o campeão linear ou não.

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    O triunfo daria a Poatan o tão sonhado terceiro cinturão, mesmo que interinamente. O segundo passo, então, seria enfrentar Tom Aspinall para unificar o título dos pesos-pesados (até 120,2 kg) no UFC. No entanto, a lesão do inglês pode surgir como impecilho para esse duelo acontecer, o que, segundo o brasileiro, não o impede de voltar a lutar.

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    — Quero lutar com alguém o mais rápido possível. Quero conseguir outra luta o mais rápido possível. Eu tenho 38 anos, não tenho tempo a perder — disse Alex Pereira, em entrevista ao "UFC on TNT".

    Inclusive, a oportunidade deste duelo do UFC Casa Branca surgiu por conta do afastamento de Aspinall dos octógonos. Em sua última luta, contra o próprio Gane, o campeão deixou a disputa lesionado após um golpe ilegal do francês. O combate foi encerrado como "no contest" ("sem resultado", em inglês).

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    Alex &quot;Poatan&quot; Pereira antes de nocautear Magomed Ankalaev no UFC 320, no dia 4 de outubro de 2025. (Foto: Chris Unger/Zuffa LLC)
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    A vontade de retornar rapidamente ao octógono após o UFC Casa Branca não é novidade para Poatan. Em entrevista ao jornalista Ariel Helwani, o brasileiro reforçou a pressa para voltar a lutar e ainda enviou um recado aos demais pesos-pesados da categoria.

    — Quero lutar o mais rápido possível depois desta luta. Jon Jones, não sei se ele está treinando. Aspinall, talvez ele não esteja pronto. Esses caras deveriam estar treinando agora porque, assim que esta luta acabar, quero lutar o mais rápido possível. Não acho que nenhum deles estará pronto.

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    — A todos os pesos pesados, estou sendo legal. Estou apenas avisando vocês: preparem-se. Comecem a treinar porque, assim que esta luta acabar, se eu vencer e estiver saudável, vou pressionar o UFC para me dar outra luta imediatamente — concluiu.

    FICHA TÉCNICA
    UFC Freedom 250

    📆 Data: 14 de junho de 2025
    ⏰ Horário: A partir das 21h (horário de Brasília)
    🌍 Local: na Casa Branca, em Washington, D.C. (EUA)
    📺 Onde assistir: streaming Paramount+ (todo o card)

    Card Completo - 21h

    Cinturão do peso-leve (até 70,3 kg): Ilia Topuria x Justin Gaethje
    Cinturão interino do peso-pesado (até 120,2 kg): Alex Poatan x Ciryl Gane
    Peso-galo (até 61,2 kg): Sean O'Malley x Aiemann Zahabi
    Peso-leve (até 70,3 kg): Mauricio Ruffy x Michael Chandler
    Peso-médio (até 83,9 kg): Bo Nickal x Kyle Daukaus
    Peso-pena (até 65,7 kg): Diego Lopes x Steve Garcia

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