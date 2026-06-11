Brasil é o segundo maior país no UFC Casa Branca; veja lista Alex Poatan lidera trio brasileiro que subirá no octógono neste domingo (14)

É natural esperar que um evento realizado na Casa Branca tenha maioria de lutadores norte-americanos. No UFC Freedom 250, porém, o Brasil aparece isolado como o segundo país com mais representantes no card. Liderada por Alex "Poatan" Pereira, a delegação brasileira será formada por três atletas no histórico evento marcado para o próximo domingo (14).

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A principal estrela da delegação verde e amarela será justamente Poatan. Ex-campeão dos médios e dos meio-pesados, o paulista tentará alcançar um feito inédito na organização e desponta como um dos nomes mais aguardados da noite. O Brasil conta ainda com mais dois representantes.

Ao todo, cinco nacionalidades estarão representadas no UFC Freedom 250. Enquanto os Estados Unidos lideram com folga a lista, além da Amarelinha, aparecem também Geórgia, França e Canadá. Cada um dos três terá apenas um lutador no octógono em Washington.

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Lista de lutadores por país

Estados Unidos (8): Justin Gaethje, Sean O'Malley, Josh Hokit, Derrick Lewis, Michael Chandler, Bo Nickal, Kyle Daukaus e Steve Garcia

Justin Gaethje, Sean O'Malley, Josh Hokit, Derrick Lewis, Michael Chandler, Bo Nickal, Kyle Daukaus e Steve Garcia Brasil (3): Alex "Poatan" Pereira, Mauricio Ruffy e Diego Lopes

Alex "Poatan" Pereira, Mauricio Ruffy e Diego Lopes Georgia (1): Ilia Topuria

Ilia Topuria França (1): Ciryl Gane

Ciryl Gane Canadá (1): Aiemann Zahabi

Brasileiros no UFC Casa Branca

Diego Lopes em disputa no UFC 325 contra Alexander Volkanovski (Foto: STEVEN MARKHAM / AFP)

Diego Lopes

O responsável por abrir a noite de atividades é o brasileiro Diego Lopes, que vem de uma derrota para o campeão Alexander Volkanovski em janeiro deste ano. O peso-pena (até 65,7 kg) enfrenta o norte-americano Steve Garcia em busca de voltar ao caminho das vitórias. Enquanto isso, o rival chega embalado em uma sequência de sete triunfos desde junho de 2022, quando perdeu pela última vez.

Ruffy superou lesão e doença para vencer no UFC 325 (Foto: Reprodução Instagram UFC)

Mauricio Ruffy

Duas lutas depois, o Brasil volta a ser destaque no octógono; e contra outro anfitrião. O brasileiro Mauricio Ruffy terá pela frente um dos grandes nomes da história do MMA norte-americano: Michael Chandler. A disputa no peso-leve (até 70,3 kg) traz de volta o lutador "da casa", que segue atrás do sucesso no UFC, após os anos de glória no Bellator. Por sua vez, o brazuca, que hoje ocupa a 11ª posição no ranking, espera que uma vitória o aproxime da briga pelo cinturão.

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Poatan sai em busca de terceiro título no UFC em 2026 (Foto: Reprodução/Instagram: @alexpoatanpereira)

Alex Pereira

A luta co-principal da noite será liderada pelo brasileiro Alex Pereira e pelo francês Ciryl Gane, que disputam o título interino dos pesos pesados (até 120 kg). De um lado, Poatan chega como novidade na categoria após deixar o cinturão dos meio-pesados vago. Do outro, o rival busca retomar o cinturão interino depois de cinco anos, quando havia conquistado a honraria ao derrotar Derrick Lewis.

➡️ Relembre a linha do tempo da carreira de Alex Poatan no UFC

Vale destacar que a oportunidade deste duelo surgiu por conta do afastamento de Tom Aspinall dos octógonos. Em sua última luta, contra o próprio Gane, o inglês deixou a disputa lesionado após um golpe ilegal do francês. O combate foi encerrado como "no contest" ("sem resultado", em inglês).

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