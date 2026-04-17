O título na F1 2025 colocou Lando Norris em evidência no cenário mundial para além do esporte. Para confirmar sua relevância ao redor do globo, o atual campeão da Fórmula 1 apareceu na lista das 100 pessoas mais influentes do mundo. O grupo foi selecionado e divulgado pela Revista Time na última terça-feira (14).

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Norris faz sua estreia na lista pela categoria "Inovadores". Além do piloto da McLaren, esse grupo conta com outros dois atletas: os norte-americanos Hilary Knight, jogadora de hóquei, e Noah Lyles, velocista. Para apresentá-lo, a revista escolheu a socialite Paris Hilton que relembrou o encontro que teve com o britânico no GP de Miami em 2024.

"Conheci Lando Norris pela primeira vez na F1 Miami e adorei a energia dele instantaneamente. Ele é obviamente incrivelmente talentoso, mas o que realmente o destaca é a sua gentileza, autenticidade e humildade.

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Mesmo com toda a pressão dos holofotes, ele se mantém com os pés no chão, o que é raro. Vê-lo se tornar campeão mundial em 2025 foi simplesmente incrível – tão merecido e um momento tão importante.

Eu também já o vi interagindo com fãs em corridas, e é algo muito especial. Ele dedica um tempo para se conectar com todos, e dá para perceber que isso realmente significa muito para ele. Ele é muito divertido, caloroso e acessível.

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Admiro o fato de ele estar inspirando tantas pessoas, mostrando que é possível trabalhar duro, chegar ao topo e ainda assim permanecer completamente fiel a si mesmo.", escreveu Hilton.

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Conheça Lando Norris, campeão da F1 2026

Lando Norris nasceu em 13 de novembro de 1999, na cidade de Bristol, no Sudoeste da Inglaterra. Filho do empresário Adam Norris e de Cisca Wauman, o piloto começou a sua trajetória no automobilismo quando tinha 7 anos. Conquistou o seu primeiro mundial aos 14 anos, vencendo o CIK-FIA daquele ano e chamando a atenção do cenário internacional.

No ano seguinte ao mundial, o piloto começou a transição para os monopostos, carros que são do mesmo estilo de um F1. Ele fez a sua estreia no MSA Formula, equivalente à Fórmula 4 Europeia, pela equipe Carlin, na qual seguiu até o fim de sua carreira de base. Ele conquistou o título da competição. Depois, vieram os títulos na Toyota Racing Series, Eurocup Formula Renault 2.0 e Fórmula Renault 2.0 NEC.

Em 2017, dominou a Fórmula 3 europeia e chegou à Fórmula 2 em 2018, principal degrau antes da F1. Na categoria de base, disputou com nomes conhecidos, como George Russell e Alex Albon. Na categoria, ele venceu na primeira etapa, mas foi sendo superado por Russell. No fim, ficou com o vice-campeonato.

Lando Norris comemora a vitória no GP Brasil, em Interlagos (Foto: Miguel Schincariol / AFP)

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