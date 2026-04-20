Relacionamento de Guga, do Fluminense, com influenciadora chega ao fim

O romance acabou para o lateral Guga, do Fluminense. A assessoria do jogador confirmou, nesta segunda-feira (20) o fim do relacionamento com a influenciadora digital Catherine Bascoy. O casal estava junto desde o início do mês de janeiro deste ano.

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Os rumores de um possível término já circulavam nas redes sociais. O principal indício foi a ausência de fotos do casal no Instagram. A mudança chamou a atenção de seguidores. Vale destacar, que apesar do fim do romance, ambos continuam se seguindo na plataforma.

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Guga e Catherine com amigos em período de férias em Fernando de Noronha (Foto: Reprodução)

Início do relacionamento de Guga, do Fluminense

O início da relação entre Guga e Catherine também surgiu de especulações nas redes sociais. Os dois tornaram o romance oficial em uma publicação no Instagram no início de janeiro. A modelo compartilhou um álbum com fotos de momentos vividos em Fernando de Noronha ao lado do jogador e de amigos durante o Réveillon. O casal passou o Réveillon em Fernando de Noronha acompanhado de amigos.

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Em março, dois meses após assumirem o romance, o jogador e a influenciadora tatuaram o nome um do outro. Ele escreveu "Catherine", reproduzindo a letra dela, na mão. Ela tatuou o apelido do atleta no antebraço. Guga se chama Cláudio. O jogador também tatuou os olhos da modelo na parte interna do bíceps.

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