O New England Patriots realizou, na semana do último Super Bowl, a doação de três camisas oficiais autografadas para leilão beneficente no Brasil. A ação foi feita em parceria com o Santuário Cristo Redentor, com repasse ao Consórcio Cristo Sustentável, e incluiu uniformes assinados por Drake Maye, Will Campbell e Christian Gonzalez, astros da NFL.

A iniciativa foi conduzida pela representante da franquia no país, Lara Magalhães, e teve como objetivo apoiar projetos sociais atendidos pelo consórcio no Rio de Janeiro. O Brasil é apontado pela organização como a maior base de fãs do Patriots fora dos Estados Unidos.

— O primeiro passo de toda ação que o Patriots promove no Brasil, seja comercial, de engajamento de fãs ou beneficente, tem por princípio básico a criação de laços duradouros com os brasileiros. O nosso compromisso em conhecer, respeitar e nos integrar com o público brasileiro não se limita a questões do campo esportivo. A doação de camisas autografadas por jogadores que estiveram no Super Bowl pelo Patriots é apenas um ato simbólico dos nossos esforços para nos identificar com questões que são relevantes no Brasil para além dos esportes — declarou Lara.

A franquia participou recentemente de sua 12ª edição do Super Bowl, a décima neste século. No Brasil, o Patriots tem promovido ações em cidades como São Paulo, Brasília, Salvador, Belo Horizonte e Rio de Janeiro.

Entre as iniciativas realizadas no segundo semestre de 2025 estão um camp de flag football, modalidade incluída nos Jogos Olímpicos de 2028, e um camp de cheerleading para crianças e jovens. A equipe também organizou o Rio de Janeiro Kickoff Experience, com a presença do bicampeão do Super Bowl Ken Walter, na Praia da Barra da Tijuca.

Outras ações incluem watch parties, produção de podcast semanal em português, visitas a escolas e participação em eventos como NFL Experience e NFL in Brasa. No último Draft da NFL, uma das escolhas da franquia foi anunciada do Rio de Janeiro pelo jogador Léo Ortiz, do Flamengo.

Franquia da NFL, New England Patriots presenteia Santuário Cristo Redentor com camisas oficiais autografadas (Foto: Divulgação / Patriots Brasil)

