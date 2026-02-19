NFL: Patriots se junta ao Santuário Cristo Redentor por leilão beneficente
Franquia expande ações e reforça identificação com o público brasileiro
- Matéria
- Mais Notícias
O New England Patriots realizou, na semana do último Super Bowl, a doação de três camisas oficiais autografadas para leilão beneficente no Brasil. A ação foi feita em parceria com o Santuário Cristo Redentor, com repasse ao Consórcio Cristo Sustentável, e incluiu uniformes assinados por Drake Maye, Will Campbell e Christian Gonzalez, astros da NFL.
➡️ Super Bowl: Bad Bunny e Porto Rico dominam buscas no Google ao redor do mundo
A iniciativa foi conduzida pela representante da franquia no país, Lara Magalhães, e teve como objetivo apoiar projetos sociais atendidos pelo consórcio no Rio de Janeiro. O Brasil é apontado pela organização como a maior base de fãs do Patriots fora dos Estados Unidos.
— O primeiro passo de toda ação que o Patriots promove no Brasil, seja comercial, de engajamento de fãs ou beneficente, tem por princípio básico a criação de laços duradouros com os brasileiros. O nosso compromisso em conhecer, respeitar e nos integrar com o público brasileiro não se limita a questões do campo esportivo. A doação de camisas autografadas por jogadores que estiveram no Super Bowl pelo Patriots é apenas um ato simbólico dos nossos esforços para nos identificar com questões que são relevantes no Brasil para além dos esportes — declarou Lara.
A franquia participou recentemente de sua 12ª edição do Super Bowl, a décima neste século. No Brasil, o Patriots tem promovido ações em cidades como São Paulo, Brasília, Salvador, Belo Horizonte e Rio de Janeiro.
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Entre as iniciativas realizadas no segundo semestre de 2025 estão um camp de flag football, modalidade incluída nos Jogos Olímpicos de 2028, e um camp de cheerleading para crianças e jovens. A equipe também organizou o Rio de Janeiro Kickoff Experience, com a presença do bicampeão do Super Bowl Ken Walter, na Praia da Barra da Tijuca.
Outras ações incluem watch parties, produção de podcast semanal em português, visitas a escolas e participação em eventos como NFL Experience e NFL in Brasa. No último Draft da NFL, uma das escolhas da franquia foi anunciada do Rio de Janeiro pelo jogador Léo Ortiz, do Flamengo.
➡️ Aposte na vitória do seu time favorito na NFL
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias