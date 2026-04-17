Diretor da NFL valoriza interesse de franquias e projeta estreia no Rio: 'Times querem jogar'

Durante um evento com a imprensa realizado no Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (16), o diretor-geral da NFL no Brasil, Luis Martinez, comentou sobre o crescimento da liga no país. O executivo destacou o desejo crescente das franquias norte-americanas de disputar partidas em solo brasileiro.

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As declarações ocorreram em meio ao avanço dos preparativos para o "Rio Game 2026", que receberá o Dallas Cowboys como mandante na partida no Maracanã. Segundo apuração do Lance!, o adversário será o Baltimore Ravens, no dia 27 de setembro, pela Semana 3 da temporada regular.

Sucesso no Brasil

O sucesso das duas exibições anteriores em São Paulo transformou a percepção das equipes sobre o mercado sul-americano. O caso do Philadelphia Eagles, que atuou na capital paulista e logo solicitou os direitos de marca no Brasil, ilustra essa adaptação rápida e o interesse das diretorias em investir na expansão global.

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— O Brasil, hoje, é percebido de forma muito positiva. É um território no qual os times da NFL querem jogar. A melhor prova é que, nos primeiros dois jogos em São Paulo, nós não tivemos times com direitos de exploração comercial no país — revelou o executivo.

— Os times afirmam agora que querem participar do processo e atuar eventualmente no Brasil. A melhor prova de resultado é o Eagles. Eles viveram a experiência e agora têm que estar. Então, o Brasil está na mira de todos de uma maneira muito promissora — complementou o diretor-geral.

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O Philadelphia Eagles foi mandante da primeira da NFL no Brasil (Foto: Brooke Sutton/NFL)

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Logística no Rio e novo calendário

O Lance! apurou com exclusividade que Dallas Cowboys e Baltimore Ravens vão utilizar centros de treinamento do Flamengo e do Botafogo durante a estadia na cidade. A tendência é que o time de Dallas fique no Ninho do Urubu, do Rubro-Negro, enquanto a equipe de Baltimore utilize o CT Lonier, do Glorioso. O Maracanã será entregue à NFL após o duelo do Flamengo contra o Red Bull Bragantino, marcado para 19 ou 20 de setembro.

A mudança de sede e as prováveis alterações de dia e horário não preocupam a NFL. A organização confia na força das marcas envolvidas para manter a audiência elevada, independentemente da faixa de transmissão.

— Já existe uma base gigante de fãs do Dallas Cowboys. Não importa a troca de dia ou de hora, o torcedor vai acompanhar a equipe. Já temos uma credibilidade tão grande no Brasil que o nosso compromisso agora é entregar mais a cada ano, sem importar a data, a hora ou o estádio — garantiu Luis Martinez.

Jogadores do Dallas Cowboys celebram vitória (Foto: Reprodução/Twitter/Dallas Cowboys)

Aproximação com o futebol universitário

A NFL também atua em conjunto com as organizações do futebol americano universitário para consolidar o interesse do público nacional. A estratégia visa formar um calendário contínuo de eventos para manter os fãs brasileiros engajados durante toda a temporada. Neste ano, em agosto, as universidades de Virgínia e Carolina do Norte irão se enfrentar no Nilton Santos.

— O Rio de Janeiro, particularmente, representa tudo isso. O "College" ajuda muito nesta construção para o Brasil. Temos muita relação e estamos trabalhando juntos. Os planos são tão agressivos, que o futebol universitário joga um papel fundamental para adiantar e acelerar esses planos — explicou o executivo.

Nilton Santos - Botafogo x Flamengo (Foto: Leonardo Bessa / Lance!)

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