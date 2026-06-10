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NFL amplia investimento no Brasil de olho em Los Angeles 2028

Liga amplia ações para impulsionar o flag football no país

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
10/06/2026 16:11
Supervisionado porThiago Fernandes,
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AEVA Amazonas athletes receive the award after winning the NFL Flag U-15 Girls Championship title on Sunday, Aug. 31, 2025 in Sao Paulo. (Tuane Fernandes/AP Content Services for the NFL)
AEVA Amazonas athletes receive the award after winning the NFL Flag U-15 Girls Championship title on Sunday, Aug. 31, 2025 in Sao Paulo. (Tuane Fernandes/AP Content Services for the NFL)

A NFL deu mais um passo em sua estratégia de expansão no Brasil. De olho nos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028, a liga anunciou o lançamento dos perfis oficiais do NFL Flag Brasil nas redes sociais, reforçando os investimentos na modalidade que fará sua estreia olímpica daqui a dois anos.

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    Os novos canais, disponíveis no Instagram e TikTok, terão conteúdo em português voltado para praticantes, fãs e interessados em conhecer o flag football, versão sem contato físico do futebol americano que vem ganhando espaço entre os jovens brasileiros.

    O movimento faz parte de um plano mais amplo da NFL para fortalecer a modalidade no país. Atualmente, o programa NFL Flag já impacta mais de 10 mil adolescentes entre 12 e 16 anos por meio de iniciativas gratuitas realizadas em parceria com centenas de escolas públicas de São Paulo e do Rio de Janeiro.

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    A expansão do flag football no Brasil também conta com o apoio direto de franquias da NFL. Equipes como o Miami Dolphins, New England Patriots, Detroit Lions e Philadelphia Eagles promovem clínicas e ações especiais para incentivar a prática do esporte no país.

    Modalidade viverá momento histórico em 2028

    O crescimento do flag football acontece em um momento decisivo para o esporte. A modalidade fará sua estreia nos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028, marcando a primeira participação do futebol americano em uma edição olímpica de verão.

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    A inclusão nos Jogos é resultado de um trabalho liderado pela International Federation of American Football, com apoio da National Football League, para expandir a prática global do esporte.

    Atualmente, o flag football reúne cerca de 20 milhões de praticantes em mais de 100 países. Com partidas rápidas, sem contato físico e disputas masculinas e femininas, a modalidade é vista como uma das versões mais acessíveis e inclusivas do futebol americano.

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    NFL desembarca no Rio de Janeiro em setembro

    Em setembro de 2026, o Rio de Janeiro receberá pela primeira vez uma partida oficial da temporada regular da NFL. O histórico Maracanã será palco do confronto entre o Dallas Cowboys e o Baltimore Ravens, marcando a estreia da principal liga de futebol americano do mundo na capital fluminense.

    Esta será a terceira vez que o Brasil sediará um jogo da NFL. As duas primeiras partidas aconteceram na Neo Química Arena, em São Paulo, com os duelos entre o Philadelphia Eagles e o Green Bay Packers, em 2024, e entre o Kansas City Chiefs e o Los Angeles Chargers, em 2025.

    O confronto reúne duas das franquias mais tradicionais da liga. De um lado, o Dallas Cowboys, reconhecido como o time mais valioso da NFL. Do outro, o Baltimore Ravens, liderado pelo quarterback Lamar Jackson, vencedor de dois prêmios de MVP da temporada, em 2019 e 2023.

    Cowboys x Ravens se enfrentam no Rio de Janeiro (Foto: Divulgação/NFL)
    Cowboys x Ravens se enfrentam no Rio de Janeiro (Foto: Divulgação/NFL)

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