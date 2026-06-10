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Alison dos Santos vence nos 400m com barreiras e segue invicto na Diamond League

"Piu" fez seu segundo melhor tempo em 2026 e chegou à quarta vitória na temporada

PorGuilherme Veiga Gonçalves MoreiraRio de Janeiro (RJ)
10/06/2026 20:08
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Alison dos Santos comemora vitória na etapa de Oslo da Diamond League 2026 (Foto: Thomas Windestam)
Alison dos Santos comemora vitória na etapa de Oslo da Diamond League 2026 (Foto: Thomas Windestam)

Alison dos Santos, o "Piu", segue invicto na Diamond League em 2026. Na tarde desta quarta-feira (10), o velocista brasileiro foi o primeiro a cruzar a linha de chegada na final dos 400m com barreiras da etapa de Oslo, na Noruega, com tempo de 46.89s, sua segunda melhor marca no ano.

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  • Alison dos Santos cruza a linha de chegada na etaá de Xangai da Diamond League

    Alison dos Santos é ouro na Diamond League com melhor marca do ano

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    Medalhista olímpico de bronze em Tóquio 2020 e Paris 2024, "Piu" sobrou na pista de atletismo do Bislett Stadium, conquistando sua quarta vitória no ano com larga vantagem sobre o anfitrião Karsten Warholm e o americano Caleb Dean. Segundo e terceiro colocados, os atletas concluíram a prova em 47.40s e 48.22s, respectivamente.

    Atual campeão olímpico na especialidade, Warholm começou forte e levou vantagem até a terceira barreira, empurrado pela torcida local. Em seguida, o brasileiro fez uma prova impecável, passou à frente e consolidou sua liderança até o fim.

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    Com o resultado, Alison alcançou a marca de quatro títulos na atual temporada da Diamond League. Além da vitória na capital norueguesa, ele ficou em primeiro nos 400m com barreiras em Xiamen, na China, e em Estocolmo, na Suécia. Na etapa de abertura, em Xangai, também na China, o velocista venceu os 300m com barreiras.

    — É bom estar vencendo e é bom continuar vencendo. É bom sair de cada corrida com uma vitória, não importa quem esteja na disputa. Isso é bom para a nossa autoconfiança, dá um ânimo extra. Não quero ser aquele cara que se contenta com o segundo lugar. Eu era o cara a ser batido nas temporadas anteriores. Já estive em diferentes situações e sei a atitude necessária para ser o melhor. O mais importante para mim é continuar correndo rápido nesta temporada, continuar me divertindo e aproveitando o momento. O recorde mundial é algo que estou buscando — afirmou "Piu", em entrevista concedida na zona mista.

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    Outro representante do Brasil na prova foi Matheus Lima, que largou em sétimo e terminou em quarto, com tempo de 48.07s, após uma corrida de superação. Já Almir dos Santos ficou em sétimo na final do salto triplo, com 15,85m.

    O próximo compromisso de Alison dos Santos na Diamond League será no dia 18 de julho, pela etapa de Londres, na Inglaterra. Na semana seguinte, "Piu" irá competir no 45º Troféu Brasil de Atletismo, entre os dias 23 e 26, em São Paulo.

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    Resultados de Alison dos Santos na Diamond League 2026

    Alison dos Santos disputa os 400m com barreiras na etapa de Oslo da Diamond League 2026 (Foto: Marta Gorczynska)
    Alison dos Santos disputa os 400m com barreiras na etapa de Oslo da Diamond League 2026 (Foto: Marta Gorczynska)
    1. Xangai (CHN) - 16/05: campeão nos 300m com barreiras (33.01s)
    2. Xiamen (CHN) - 23/05: campeão nos 400m com barreiras (46.72s)*
    3. Estocolmo (SUE) - 07/06: campeão nos 400m com barreiras (47.11s)
    4. Oslo (NOR) - 10/06: campeão nos 400m com barreiras (46.89s)

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