Josh Kerr quebra recorde mundial de atletismo após 27 anos Com planejamento do 'Projeto 222', o britânico corre abaixo de 3min43s

O atletismo mundial testemunhou um momento lendário na etapa de Londres da Diamond League. O britânico Josh Kerr fez história ao quebrar o icônico recorde mundial dos 1.609 metros (a milha masculina), cravando o tempo impressionante de 3min42s66.

Com essa marca, o corredor escocês de 28 anos superou o recorde anterior do marroquino Hicham El Guerrouj (3min43s13), que já durava impressionantes 27 anos, desde 1999. Com isso, Kerr se tornou o primeiro homem na história a correr a distância abaixo dos 3 minutos e 43 segundos.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Planejamento para quebrar o recorde mundial

Kerr havia planejado meticulosamente a tentativa sob o nome de "Projeto 222", uma alusão ao objetivo de completar as quatro voltas na pista em exatamente 222 segundos (3min42s). Empurrado por um público fervoroso de 60 mil pessoas no Estádio Olímpico de Londres, o atleta manteve um ritmo avassalador, garantindo a vitória com mais de três segundos de vantagem sobre o americano Yared Nuguse (3min45s69), que ficou em segundo lugar.

"É uma sensação muito avassaladora. Havia muita expectativa", declarou Kerr, radiante após a corrida. "Eu sabia que podia fazer 3:42. Quase perdi o controle no final, mas consegui cruzar a linha de chegada. A última volta foi incrível. Eu estava surdo nos últimos 110 metros."

continua após a publicidade

Com esta façanha, Josh Kerr consolida de vez o seu nome no panteão dos grandes fundistas britânicos, seguindo os passos de lendas como Roger Bannister (o primeiro homem a correr a milha abaixo de quatro minutos, em 1954) e escrevendo um dos capítulos mais marcantes do esporte no século XXI.

👥 Indique amigos e ganhe até R$30 em saldo para apostar - confira as regras

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.