Brasileiro bate recorde e vai à final dos 400m do Mundial Indoor de Atletismo
Matheus Lima fez tempo de 45s71 e superou a própria marca na América do Sul
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O brasileiro Matheus Lima garantiu a vaga na final dos 400m no Mundial Indoor de Atletismo, com direito a quebra de recorde sul-americano. Nesta sexta-feira (20), em Kujawy Pomorze, na Polônia, o atleta de 22 anos marcou tempo de 45s71 na semifinal.
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Pela manhã, Matheus liderou as eliminatórias, com tempo de 46s09, e avançou sem dificuldades. Nas semifinais, os atletas foram organizados em quatro baterias. Os melhores de cada grupo, além dos atletas com os quatro melhores tempos, se classificariam para disputar medalhas.
O cearense competiu na primeira bateria da semifinal e, apesar de diminuir seu tempo em relação às eliminatórias, ficou atrás do norte-americano Chris Robinson, que liderou com 45s46. Matheus precisou aguardar a conclusão de todas as baterias para confirmar a classificação por tempo. A decisão está programada para este sábado (20), por volta das 14h30 (horário de Brasília).
Além de Matheus Lima, o brasileiro Emerson Nascimento também disputou os 400m, mas parou nas eliminatórias.
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Brasil no Mundial Indoor
Outros brasileiros fizeram sua estreia na Polônia nesta sexta-feira (20). Almir Júnior, que representou o país nos Jogos Olímpicos de Tóquio e Paris, disputou a final do salto triplo, mas terminou em sexto, com marca de 16.92. Nos 60m masculinos, Erik Cardoso alcançou as semifinais, enquanto Gabriel Garcia parou nas eliminatórias.
Julia Ribeiro e Rita de Cássia Ferreira, dos 400m, e Guilherme Orenhas, nos 800m, não passaram das eliminatórias. Na final do arremesso de peso, Ana Carolina Silva foi a 12ª.
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