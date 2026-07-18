Brasil perde para a Polônia e se aproxima da eliminação na VNL Seleção sofre a segunda derrota seguida e seca rivais para não cair na fase classificatória

A Seleção Brasileira se complicou ainda mais na busca por vaga na fase final da Liga das Nações de Vôlei Masculino nesta sexta-feira (17). Em Chicago, nos Estados Unidos, o Brasil foi derrotado pela Polônia por 3 sets a 0, com parciais de 25/22, 28/26 e 25/19, e agora depende dos resultados de outras equipes para ter chances de ir ao mata-mata.

A equipe de Bernardinho deu a impressão de que havia aprendido com os erros do último revés, para os Estados Unidos, e começou impondo agressividade e mostrando bom volume de jogo. Contudo, o que se viu depois foi uma Polônia dominante, com pleno controle sobre as ações, entrega em cada bola e maturidade para finalizar os pontos.

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Para não ser eliminado de forma antecipada, o Brasil precisa torcer para Itália, Ucrânia e Bulgária perderem seus próximos confrontos.

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➡️ Veja os lances de Brasil x Polônia pela Liga das Nações de Vôlei Masculino

Destaques da partida

O ponteiro Semeniuk e o oposto Boladz foram os maiores pontuadores do jogo, com 13 pontos cada. Lucarelli e Darlan, com 12 acertos cada um, foram os destaques pelo lado brasileiro.

Na tabela

A Polônia é a terceira colocada da VNL, com oito de 10 jogos vencidos, e está com a classificação encaminhada para a próxima fase. O Brasil aparece em nono, com seis vitórias em 11 partidas, mas pode perder posições ao decorrer da rodada.

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Próximos compromissos

O último compromisso do Brasil pela fase classificatória será contra a China, no próximo domingo (19), às 14h (de Brasília). Já a Polônia fará mais dois jogos: contra a França, neste sábado (18), e os Estados Unidos, no domingo.

Como foi o jogo?

1º SET

Agressivo no saque, o Brasil ditou o ritmo no começo da partida e complicou o passe polonês, forçando devoluções que resultaram em contragolpes e bolas de xeque. Darlan (6) e Lucarelli (5) foram determinantes no ataque para a construção da vantagem de três pontos, que apareceu em três momentos diferentes.

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A margem se diluiu conforme a Seleção caiu de produção, tanto no serviço quanto nos ataques. Totalizando nove erros ao fim da parcial, o Brasil viu o cenário se inverter e perdeu por três pontos: 25 a 22.

2º SET

Logo no início, a Polônia abriu 3 a 0, vantagem que daria o controle do jogo aos europeus. Com a distribuição regular do levantador Komenda, a defesa brasileira teve dificuldades para marcar os ataques poloneses. Além disso, o Brasil cedeu sete pontos em erros, o que dificultou ainda mais a reação.

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A entrada de Bryan surtiu efeito, e o jovem oposto passou a compor o sistema ofensivo ao lado de Flávio. O central foi a principal referência de Cachopa na reta final, mas escorregou em um lance que poderia dar o match point ao Brasil. Na sequência, a Polônia se aproveitou de uma falha na armação da jogada pelo lado verde-amarelo e fechou o set: 28 a 26.

3º SET

A Polônia protagonizou um verdadeiro atropelo na terceira parcial, criando obstáculos para o Brasil por meio do saque e da virada de bola. Assim, os poloneses não tiveram dificuldades para confirmar a vitória: 25 a 19.

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Matheus Pinta em ação em Brasil x Polônia pela VNL 2026 (Foto: Volleyball World)

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