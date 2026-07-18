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De folga, Brasil 'liga o secador' para ter chance de avançar na VNL

Seleção torce por tropeços de seis países antes de voltar à quadra, no domingo (19)

PorGuilherme VeigaRio de Janeiro (RJ)
18/07/2026 07:00
Supervisionado porThiago Fernandes,
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De olhos fechados e com dentes à mostra, Lucarelli reage em jogo do Brasil pela VNL 2026
Brasil depende de combinação de resultados para ir ao mata-mata da VNL (Foto: Volleyball World)

Após duas derrotas seguidas, a Seleção Brasileira de vôlei masculino vê o sonho da classificação para a fase final da Liga das Nações mais distante. Em nono lugar da tabela, a Amarelinha precisa torcer por tropeços de seis adversários diretos para ter chance de avançar ao mata-mata na última rodada, contra a China, no próximo domingo (19).

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    A equipe comandada pelo técnico Bernardinho está a duas posições da zona de classificação, com seis vitórias em 11 jogos e 16 pontos somados. O regulamento prevê que os oito primeiros colocados avancem à fase final, mas uma das vagas é assegurada ao país-sede dos jogos eliminatórios — China —, independentemente do lugar que ocupar. A seleção chinesa é a última colocada, o que faz com que o G-8 vire G-7.

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    Na VNL, o primeiro critério de classificação é o número de vitórias, depois a pontuação. Vitórias por 3 a 0 ou 3 a 1 conferem três pontos ao vencedor e zero ao perdedor. Já em um tie-break, o time vencedor fica com dois pontos, e o que perdeu com um.

    Com sete vitórias e 19 pontos, a Turquia (5º) fica à frente de Itália (6º) e Ucrânia (7º), que fecham o G-7 com a mesma quantidade de triunfos do Brasil e pontuação superior (20). A Bulgária (8º) vem logo em seguida, também com seis vitórias e um ponto a mais (17). Sérvia (10º) e França (11º) aparecem atrás, com cinco vitórias, e ainda podem entrar na briga.

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    • Com exceção de Brasil e Ucrânia, todas essas equipes ainda têm duas partidas a disputar na Liga das Nações. Assim, além de alcançar a sétima vitória, a Seleção precisa que seus concorrentes percam os próximos compromissos para passar de fase. Caso contrário, há o risco do conjunto verde-amarelo entrar em quadra já eliminado no domingo.

    Brasil e China se enfrentam a partir das 14h (de Brasília), na Now Arena, em Chicago, nos Estados Unidos.

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    Brasil tem duas derrotas em três jogos na última semana classificatória da VNL (Foto: Volleyball World)

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    Situação atual da Liga das Nações

    PosiçãoEquipeJogosVitóriasDerrotasRazão de setsPontos

    Japão

    11

    11

    0

    33:15

    27

    EUA

    10

    8

    2

    28:10

    25

    Polônia

    10

    8

    2

    28:14

    23

    Eslovênia

    10

    8

    2

    26:16

    20

    Turquia

    10

    7

    3

    24:15

    19

    Itália

    10

    6

    4

    24:17

    20

    Ucrânia

    11

    6

    5

    24:19

    20

    Bulgária

    10

    6

    4

    21:19

    17

    Brasil

    11

    6

    5

    20:21

    16

    10º

    Sérvia

    10

    5

    5

    17:19

    15

    11º

    França

    10

    5

    5

    19:21

    13

    12º

    Alemanha

    10

    4

    6

    19:23

    13

    13º

    Irã

    11

    3

    8

    17:27

    11

    14º

    Argentina

    10

    3

    7

    18:25

    10

    15º

    Cuba

    11

    3

    8

    15:26

    10

    16º

    Bélgica

    11

    3

    8

    14:28

    9

    17º

    Canadá

    11

    1

    10

    19:31

    10

    18º

    China

    11

    1

    10

    10:30

    4

    Para ficar de olho: jogos que interessam ao Brasil na VNL*

    Sábado (18)

    1. Argentina x Itália - 7h20
    2. Turquia x Eslovênia - 11h30
    3. Sérvia x Alemanha - 15h
    4. França x Polônia - 18h
    5. Estados Unidos x Bulgária - 22h

    Domingo (19)

    • Cuba x Itália - 3h30
    • Turquia x Irã - 8h
    • Ucrânia x Alemanha - 11h30
    • Sérvia x Eslovênia - 15h
    • Bulgária x França - 18h

    *Horário de Brasília

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