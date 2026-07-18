De folga, Brasil 'liga o secador' para ter chance de avançar na VNL
Seleção torce por tropeços de seis países antes de voltar à quadra, no domingo (19)
Após duas derrotas seguidas, a Seleção Brasileira de vôlei masculino vê o sonho da classificação para a fase final da Liga das Nações mais distante. Em nono lugar da tabela, a Amarelinha precisa torcer por tropeços de seis adversários diretos para ter chance de avançar ao mata-mata na última rodada, contra a China, no próximo domingo (19).
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A equipe comandada pelo técnico Bernardinho está a duas posições da zona de classificação, com seis vitórias em 11 jogos e 16 pontos somados. O regulamento prevê que os oito primeiros colocados avancem à fase final, mas uma das vagas é assegurada ao país-sede dos jogos eliminatórios — China —, independentemente do lugar que ocupar. A seleção chinesa é a última colocada, o que faz com que o G-8 vire G-7.
Na VNL, o primeiro critério de classificação é o número de vitórias, depois a pontuação. Vitórias por 3 a 0 ou 3 a 1 conferem três pontos ao vencedor e zero ao perdedor. Já em um tie-break, o time vencedor fica com dois pontos, e o que perdeu com um.
Com sete vitórias e 19 pontos, a Turquia (5º) fica à frente de Itália (6º) e Ucrânia (7º), que fecham o G-7 com a mesma quantidade de triunfos do Brasil e pontuação superior (20). A Bulgária (8º) vem logo em seguida, também com seis vitórias e um ponto a mais (17). Sérvia (10º) e França (11º) aparecem atrás, com cinco vitórias, e ainda podem entrar na briga.
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Com exceção de Brasil e Ucrânia, todas essas equipes ainda têm duas partidas a disputar na Liga das Nações. Assim, além de alcançar a sétima vitória, a Seleção precisa que seus concorrentes percam os próximos compromissos para passar de fase. Caso contrário, há o risco do conjunto verde-amarelo entrar em quadra já eliminado no domingo.
Brasil e China se enfrentam a partir das 14h (de Brasília), na Now Arena, em Chicago, nos Estados Unidos.
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Situação atual da Liga das Nações
|Posição
|Equipe
|Jogos
|Vitórias
|Derrotas
|Razão de sets
|Pontos
1º
Japão
11
11
0
33:15
27
2º
EUA
10
8
2
28:10
25
3º
Polônia
10
8
2
28:14
23
4º
Eslovênia
10
8
2
26:16
20
5º
Turquia
10
7
3
24:15
19
6º
Itália
10
6
4
24:17
20
7º
Ucrânia
11
6
5
24:19
20
8º
Bulgária
10
6
4
21:19
17
9º
Brasil
11
6
5
20:21
16
10º
Sérvia
10
5
5
17:19
15
11º
França
10
5
5
19:21
13
12º
Alemanha
10
4
6
19:23
13
13º
Irã
11
3
8
17:27
11
14º
Argentina
10
3
7
18:25
10
15º
Cuba
11
3
8
15:26
10
16º
Bélgica
11
3
8
14:28
9
17º
Canadá
11
1
10
19:31
10
18º
China
11
1
10
10:30
4
Para ficar de olho: jogos que interessam ao Brasil na VNL*
Sábado (18)
- Argentina x Itália - 7h20
- Turquia x Eslovênia - 11h30
- Sérvia x Alemanha - 15h
- França x Polônia - 18h
- Estados Unidos x Bulgária - 22h
Domingo (19)
- Cuba x Itália - 3h30
- Turquia x Irã - 8h
- Ucrânia x Alemanha - 11h30
- Sérvia x Eslovênia - 15h
- Bulgária x França - 18h
*Horário de Brasília
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