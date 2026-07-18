De folga, Brasil 'liga o secador' para ter chance de avançar na VNL Seleção torce por tropeços de seis países antes de voltar à quadra, no domingo (19)

Após duas derrotas seguidas, a Seleção Brasileira de vôlei masculino vê o sonho da classificação para a fase final da Liga das Nações mais distante. Em nono lugar da tabela, a Amarelinha precisa torcer por tropeços de seis adversários diretos para ter chance de avançar ao mata-mata na última rodada, contra a China, no próximo domingo (19).

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A equipe comandada pelo técnico Bernardinho está a duas posições da zona de classificação, com seis vitórias em 11 jogos e 16 pontos somados. O regulamento prevê que os oito primeiros colocados avancem à fase final, mas uma das vagas é assegurada ao país-sede dos jogos eliminatórios — China —, independentemente do lugar que ocupar. A seleção chinesa é a última colocada, o que faz com que o G-8 vire G-7.

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Na VNL, o primeiro critério de classificação é o número de vitórias, depois a pontuação. Vitórias por 3 a 0 ou 3 a 1 conferem três pontos ao vencedor e zero ao perdedor. Já em um tie-break, o time vencedor fica com dois pontos, e o que perdeu com um.

Com sete vitórias e 19 pontos, a Turquia (5º) fica à frente de Itália (6º) e Ucrânia (7º), que fecham o G-7 com a mesma quantidade de triunfos do Brasil e pontuação superior (20). A Bulgária (8º) vem logo em seguida, também com seis vitórias e um ponto a mais (17). Sérvia (10º) e França (11º) aparecem atrás, com cinco vitórias, e ainda podem entrar na briga.

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Com exceção de Brasil e Ucrânia, todas essas equipes ainda têm duas partidas a disputar na Liga das Nações. Assim, além de alcançar a sétima vitória, a Seleção precisa que seus concorrentes percam os próximos compromissos para passar de fase. Caso contrário, há o risco do conjunto verde-amarelo entrar em quadra já eliminado no domingo.

Brasil e China se enfrentam a partir das 14h (de Brasília), na Now Arena, em Chicago, nos Estados Unidos.

Brasil tem duas derrotas em três jogos na última semana classificatória da VNL (Foto: Volleyball World)

➡️ Brasil perde para a Polônia e se aproxima da eliminação na VNL

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Situação atual da Liga das Nações

Posição Equipe Jogos Vitórias Derrotas Razão de sets Pontos 1º Japão 11 11 0 33:15 27 2º EUA 10 8 2 28:10 25 3º Polônia 10 8 2 28:14 23 4º Eslovênia 10 8 2 26:16 20 5º Turquia 10 7 3 24:15 19 6º Itália 10 6 4 24:17 20 7º Ucrânia 11 6 5 24:19 20 8º Bulgária 10 6 4 21:19 17 9º Brasil 11 6 5 20:21 16 10º Sérvia 10 5 5 17:19 15 11º França 10 5 5 19:21 13 12º Alemanha 10 4 6 19:23 13 13º Irã 11 3 8 17:27 11 14º Argentina 10 3 7 18:25 10 15º Cuba 11 3 8 15:26 10 16º Bélgica 11 3 8 14:28 9 17º Canadá 11 1 10 19:31 10 18º China 11 1 10 10:30 4

Para ficar de olho: jogos que interessam ao Brasil na VNL*

Sábado (18)

Argentina x Itália - 7h20 Turquia x Eslovênia - 11h30 Sérvia x Alemanha - 15h França x Polônia - 18h Estados Unidos x Bulgária - 22h

Domingo (19)

Cuba x Itália - 3h30

Turquia x Irã - 8h

Ucrânia x Alemanha - 11h30

Sérvia x Eslovênia - 15h

Bulgária x França - 18h

*Horário de Brasília

🏐 Aposte na vitória da Seleção Brasileira na VNL

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