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Lance bizarro marca derrota do Brasil para a Polônia na VNL

Levantamento para 'ninguém' foi crucial para derrota no segundo set

PorDavi CaldasSão Paulo (SP)
18/07/2026 11:46
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Brasil perdeu por 3 sets a 0 para a Polônia (Foto: Volleyball World)
Brasil perdeu por 3 sets a 0 para a Polônia (Foto: Volleyball World)

A Seleção Brasileira foi derrotada pela Polônia por 3 sets a 0 nesta sexta-feira (17), com parciais de 25/22, 28/26 e 25/19, e se complicou ainda mais na busca por vaga na fase final da Liga das Nações de Vôlei (VNL) Masculino. Porém, um lance inusitado do Brasil chamou a atenção na reta final do segundo set da partida.

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    • No momento, o duelo estava empatado em 24 a 24. Flávio havia acabado de receber uma bola no meio para empatar o placar. No lance seguinte, após Lucarelli defender uma ofensiva polonesa no fundo da quadra, Cachopa tentou armar o contra-ataque com Flávio novamente. Contudo, enquanto observava a bola que caía no alto, o gaúcho não percebeu que o central havia escorregado sozinho pouco antes de tentar um salto para atacar.

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    Com Flávio caído no chão, Cachopa levantou a bola para ninguém. Dessa forma, a Polônia anotou 25 a 24 em um momento crucial do set, que acabou com um placar de 28 a 26 para os europeus. Mas esse foi apenas um entre alguns lances de falha comunicativa da Seleção Brasileira.

    No último ponto polonês deste mesmo set, por exemplo, o Brasil consegue realizar a defesa no fundo da quadra, mas Cachopa hesita na sequência e não chega inteiro na bola. Contudo, também não pediu para que Pinta, mais próximo, assumisse o levantamento, o que resultou no ponto que fechou o set para os poloneses. Agora, a Seleção depende dos resultados de outras equipes para ter chances de ir ao mata-mata.

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    Na tabela

    A Polônia é a terceira colocada da VNL, com oito de 10 jogos vencidos, e está com a classificação encaminhada para a próxima fase. O Brasil aparece em nono, com seis vitórias em 11 partidas, mas pode perder posições ao decorrer da rodada.

    ➡️ Confira as possibilidades de classificação do Brasil na VNL

    Próximos compromissos

    O último compromisso do Brasil pela fase classificatória será contra a China, no próximo domingo (19), às 14h (de Brasília). Já a Polônia fará mais dois jogos: contra a França, neste sábado (18), e os Estados Unidos, no domingo.

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    Para ficar de olho: jogos que interessam ao Brasil na VNL*

    Sábado (18)

    1. Turquia x Eslovênia - 11h30
    2. Sérvia x Alemanha - 15h
    3. França x Polônia - 18h
    4. Estados Unidos x Bulgária - 22h

    Domingo (19)

    • Cuba x Itália - 3h30
    • Turquia x Irã - 8h
    • Ucrânia x Alemanha - 11h30
    • Sérvia x Eslovênia - 15h
    • Bulgária x França - 18h

    *Horário de Brasília

    🏐 Aposte na vitória da Seleção Brasileira na VNL
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