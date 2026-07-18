Lance bizarro marca derrota do Brasil para a Polônia na VNL
Levantamento para 'ninguém' foi crucial para derrota no segundo set
A Seleção Brasileira foi derrotada pela Polônia por 3 sets a 0 nesta sexta-feira (17), com parciais de 25/22, 28/26 e 25/19, e se complicou ainda mais na busca por vaga na fase final da Liga das Nações de Vôlei (VNL) Masculino. Porém, um lance inusitado do Brasil chamou a atenção na reta final do segundo set da partida.
No momento, o duelo estava empatado em 24 a 24. Flávio havia acabado de receber uma bola no meio para empatar o placar. No lance seguinte, após Lucarelli defender uma ofensiva polonesa no fundo da quadra, Cachopa tentou armar o contra-ataque com Flávio novamente. Contudo, enquanto observava a bola que caía no alto, o gaúcho não percebeu que o central havia escorregado sozinho pouco antes de tentar um salto para atacar.
Com Flávio caído no chão, Cachopa levantou a bola para ninguém. Dessa forma, a Polônia anotou 25 a 24 em um momento crucial do set, que acabou com um placar de 28 a 26 para os europeus. Mas esse foi apenas um entre alguns lances de falha comunicativa da Seleção Brasileira.
No último ponto polonês deste mesmo set, por exemplo, o Brasil consegue realizar a defesa no fundo da quadra, mas Cachopa hesita na sequência e não chega inteiro na bola. Contudo, também não pediu para que Pinta, mais próximo, assumisse o levantamento, o que resultou no ponto que fechou o set para os poloneses. Agora, a Seleção depende dos resultados de outras equipes para ter chances de ir ao mata-mata.
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Na tabela
A Polônia é a terceira colocada da VNL, com oito de 10 jogos vencidos, e está com a classificação encaminhada para a próxima fase. O Brasil aparece em nono, com seis vitórias em 11 partidas, mas pode perder posições ao decorrer da rodada.
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Próximos compromissos
O último compromisso do Brasil pela fase classificatória será contra a China, no próximo domingo (19), às 14h (de Brasília). Já a Polônia fará mais dois jogos: contra a França, neste sábado (18), e os Estados Unidos, no domingo.
Para ficar de olho: jogos que interessam ao Brasil na VNL*
Sábado (18)
- Turquia x Eslovênia - 11h30
- Sérvia x Alemanha - 15h
- França x Polônia - 18h
- Estados Unidos x Bulgária - 22h
Domingo (19)
- Cuba x Itália - 3h30
- Turquia x Irã - 8h
- Ucrânia x Alemanha - 11h30
- Sérvia x Eslovênia - 15h
- Bulgária x França - 18h
*Horário de Brasília
🏐 Aposte na vitória da Seleção Brasileira na VNL
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