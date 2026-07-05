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Filha de Vitor Belfort faz índice para Mundial de Atletismo Sub-20

Kyara Prado Belfort foi campeã brasileira nos 400m com barreiras

PorBeatriz PinheiroSão Paulo (SP)
05/07/2026 15:57
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Kyara Prado Belfort garantiu índice para o Mundial de Atletismo Sub-20 nos 400m com barreiras
Kyara Prado Belfort garantiu índice para o Mundial de Atletismo Sub-20 nos 400m com barreiras (Foto: Gustavo Alves/ CBAt)

Neste domingo (5), a brasileira Kyara Prado Belfort, de 17 anos, venceu a prova dos 400m com barreiras no Campeonato Brasileiro Sub-20 de Atletismo e garantiu índice para o Mundial da categoria. Se o nome da jovem parece familiar, é porque a barreirista carrega uma herança esportiva no sangue: ela é filha do campeão de MMA Vitor Belfort e da empresária Joana Prado.

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    Kyara correu para 58s95, abaixo da marca de 1m00s75, estabelecida pela World Athletics. O Mundial de Atletismo Sub-20 está programado para agosto, em Eugene, nos Estados Unidos. Nascida no Rio de Janeiro, a atleta vive com a família no país da América do Norte.

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    — Era um sonho meu, desde o ano passado, quando eu comecei a correr os 400 m com barreiras, representar o Brasil no Mundial de Atletismo. Hoje eu acordei muito grata por estar aqui. Estou muito feliz de poder representar o meu país. É um privilégio fazer esse esporte que está crescendo muito, e espero que eu possa incentivar mais meninos e mais meninas para o atletismo. Sempre tive o apoio da minha família, pai, mãe, avós, irmãos - disse Kyara.

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    • A jovem praticava ginasta antes de mudar para o atletismo e disputar uma prova já bem conhecida dos brasileiros. Os 400m com barreiras são justamente a especialidade de Alison dos Santos, o Piu, dono de dois bronzes olímpicos e duas vezes medalhista mundial.

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    — Me inspiro muito no Alison, no que ele tem feito para o Brasil e para o atletismo. Meu sonho é conhecê-lo um dia e aprender com ele, para fazer o que ele tem feito e muito mais. Eu quero muito ir para Clermont, fazer muitas perguntas e treinar com ele - contou.

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    Kyara Belfort ao lado da mãe Joana Prado, após o Brasileiro de Atletismo Sub-20
    Kyara Belfort ao lado da mãe Joana Prado, após o Brasileiro de Atletismo Sub-20 (Foto: Gustavo Alves/ CBAt)

    Esporte na veia

    A caçula Kyara não foi a única a seguir os passos do pai no caminho do esporte. Davi, o filho mais velho de Vitor e Joana, é atleta de futebol americano. Vitória, a irmã do meio, é líbero de vôlei e atua no Georgia Tech, time universitário dos Estados Unidos.

    — Sou muito feliz por ter um pai e uma mãe que me acolhem e que acreditam em mim, não me colocam pressão. Meus irmãos também me ajudam muito. Lá em casa é todo mundo muito competitivo, todo mundo ajudando um ao outro. É muito bom ser de uma família de atletas - finalizou.

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