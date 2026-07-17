Brasil anuncia convocadas para o Mundial de Ginástica Rítmica
Primeiras vagas para as Olimpíadas de Los Angeles 2028 serão distribuídas na competição
A equipe que vai representar o Brasil no Campeonato Mundial de Ginástica Rítmica de 2026 foi definida nesta quinta-feira (16). A competição acontece entre os dias 12 e 16 de agosto, em Frankfurt, na Alemanha, e distribuirá as primeiras vagas para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028 na modalidade.
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No individual, o principal nome do Brasil é Bárbara Domingos, nona colocada do evento no ano passado, no Rio de Janeiro. Babi competirá nos quatro aparelhos: arco, bola, maças e fitas. Ela será acompanhada por Geovanna Santos, no arco e nas maças, e Maria Eduarda Alexandre, na bola e na fita.
Já o conjunto brasileiro será composto por Julia Kurunczi, Maria Eduarda Arakaki, Maria Paula Caminha, Mariana Vitória Pinto, Nicole Pírcio e Sofia Madeira, além das reservas Mariane Giovacchini e Renata Brum. O Brasil vem de um ouro e uma prata na etapa de Milão da Copa do Mundo e tenta repetir a campanha do último Mundial, em que saiu com duas pratas.
No Mundial de 2026, os três melhores conjuntos na competição geral e as três melhores ginastas no individual geral garantem vagas na próxima edição das Olimpíadas.
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Convocação do Brasil para o Mundial de Ginástica Rítmica
Individual
- Bárbara Domingos (AGIR-PR)
- Geovanna Santos (INCESP-ES)
- Maria Eduarda Alexandre (AGITO-PR)
Treinadoras: Mayara Ehlke, Gizela Batista e Solange Paludo
Conjunto
- Julia Kurunczi (UNOPAR-PR)
- Maria Eduarda Arakaki (Marista de Maceió-AL)
- Maria Paula Caminha (GORBA-BA)
- Mariana Vitória Pinto (AGIR-PR)
- Nicole Pírcio (UNOPAR-PR)
- Sofia Madeira (INCESP-ES)
- Reservas: Mariane Giovacchini (Espéria-SP) e Renata Brum (GRM-MG)
Treinadora: Camila Ferezin
Assistentes: Bruna Rosa e Reni Karachomakova
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