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Brasil anuncia convocadas para o Mundial de Ginástica Rítmica

Primeiras vagas para as Olimpíadas de Los Angeles 2028 serão distribuídas na competição

PorGuilherme VeigaRio de Janeiro (RJ)
17/07/2026 07:00
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Seleção Brasileira de ginástica rítmica posa para foto com uma das medalhas conquistadas na etapa de Milão da Copa do Mundo
Brasil conquistou duas medalhas na última etapa da Copa do Mundo de Ginástica Rítmica (Foto: Simone Ferraro)

A equipe que vai representar o Brasil no Campeonato Mundial de Ginástica Rítmica de 2026 foi definida nesta quinta-feira (16). A competição acontece entre os dias 12 e 16 de agosto, em Frankfurt, na Alemanha, e distribuirá as primeiras vagas para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028 na modalidade.

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    No individual, o principal nome do Brasil é Bárbara Domingos, nona colocada do evento no ano passado, no Rio de Janeiro. Babi competirá nos quatro aparelhos: arco, bola, maças e fitas. Ela será acompanhada por Geovanna Santos, no arco e nas maças, e Maria Eduarda Alexandre, na bola e na fita.

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    Já o conjunto brasileiro será composto por Julia Kurunczi, Maria Eduarda Arakaki, Maria Paula Caminha, Mariana Vitória Pinto, Nicole Pírcio e Sofia Madeira, além das reservas Mariane Giovacchini e Renata Brum. O Brasil vem de um ouro e uma prata na etapa de Milão da Copa do Mundo e tenta repetir a campanha do último Mundial, em que saiu com duas pratas.

    No Mundial de 2026, os três melhores conjuntos na competição geral e as três melhores ginastas no individual geral garantem vagas na próxima edição das Olimpíadas.

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    Convocação do Brasil para o Mundial de Ginástica Rítmica

    Individual

    • Bárbara Domingos (AGIR-PR)
    • Geovanna Santos (INCESP-ES)
    • Maria Eduarda Alexandre (AGITO-PR)

    Treinadoras: Mayara Ehlke, Gizela Batista e Solange Paludo

    Conjunto

    1. Julia Kurunczi (UNOPAR-PR)
    2. Maria Eduarda Arakaki (Marista de Maceió-AL)
    3. Maria Paula Caminha (GORBA-BA)
    4. Mariana Vitória Pinto (AGIR-PR)
    5. Nicole Pírcio (UNOPAR-PR)
    6. Sofia Madeira (INCESP-ES)
    7. Reservas: Mariane Giovacchini (Espéria-SP) e Renata Brum (GRM-MG)

    Treinadora: Camila Ferezin
    Assistentes: Bruna Rosa e Reni Karachomakova

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